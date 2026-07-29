Vívó-vb: „Ez a világ legjobb csapata”
Dávid László vezetőedző már a vb előtt azt mondta, a világ legjobb csapatát vezetni dicsőség – ezt a kijelentését megerősítette szerdán, magyar idő szerint kora délután, miután a Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca összetételű női kardválogatott újból világbajnoki aranyérmet szerzett.
„Nagyon örülök annak, hogy a lányok bebizonyították, tényleg a világ legjobb csapata a miénk” – jegyezte meg mosolyogva Dávid László. – „Amikor felkértek a válogatott irányítására, az edzők segítségét kértem, és természetesen leültem a lányokkal is beszélgetni. Mindenki segített: ez a világbajnoki arany a magyar női kardvívás sikere. A lányok betartották a taktikai utasításokat, abból adtuk a tusokat. A döntőig. Mert ott ez nem működött. Viszont váltani tudtak a lányok, és kirakták a szívüket a pástra. Nem volt bennem kétség, tudtam, ha a lányok a saját vívásukat vívják, jobbak, és nyerni tudnak.”
Szűcs Luca: Nagyon büszke vagyok a lányok, egész nap megvolt köztünk az összhang, küzdöttünk egymásért nagyon és végig, ráadásul kifejezetten nehéz águnk volt, emiatt még inkább örülök ennek az aranynak. Hogy háromszoros világbajnok vagyok? Felfoghatatlan, de még ezt a győzelmet is alig-alig hiszem el.
Katona Renáta: Titkon reménykedtem abban, hogy a visszatérésem ilyen szép sikerrel indul. Nagyon jólesett a vívás hat hónap kihagyás után, a csapattal pedig erre készültünk. Kell még néhány nap, mire elhiszem, hogy kétszeres világbajnok vagyok.
Spiesz Anna: Én ezt még egyáltalán nem hiszem el… A döntő első asszójában már érződött, hogy nagyon izgulok, de olyan csapategység jellemzett minket egész nap, hogy bárki is került gödörbe, a többiek simán kihúzták onnan – ez adta az alapját ennek a győzelemnek.
Battai Sugár Katinka: Én egyelőre ott tartok, hogy ez egy nagyon jó verseny volt, tök jó, hogy megnyertük. Ja, hogy ez egy vébé volt? Majd ezt is felfogom néhány nap múlva. Hatalmas összhangban vívtuk végig a napot, igazi élet volt a boxban, és ez nagyon sokat számított az éppen páston lévőnek. Befejezőként az azeriek ellen volt egy megingásom, de alapvetően magabiztosan tudtam vívni. A döntőben félsz nem volt bennem, de elbizonytalanodtam az elején, mit is kell vívnom, aztán jött Luca, és olyan jól vívott, hogy abból utána már én is építkezni tudtam.
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
KARD, NŐK, CSAPAT
Nyolcaddöntő: Magyarország–Azerbajdzsán 45:32 (Battai +10, Szűcs +4, Spiesz +1, Katona –2). Negyeddöntő: Magyarország–Japán 45:36 (Battai +5, Szűcs +4, Spiesz 0). Elődöntő: Magyarország–Franciaország 45:44 (Battai +5, Spiesz 0, Szűcs –4). Döntő: Magyarország–Kína 45:41 (Szűcs +5, Battai 0, Spiesz –1).
Világbajnok: Magyarország (Battai Sugár Katinka, Katona Renáta, Spiesz Anna, Szűcs Luca), 2. Kína (Pan Csi-miao, Zsao Hszüe-ji, Vej Csia-ji, Csang Hszin-ji), 3. Franciaország (Manon Apithy, Sara Balzer, Sarah Noutcha, Toscane Tori)