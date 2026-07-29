Vívó-vb: „Ez a világ legjobb csapata”

Szűcs Luca: Nagyon büszke vagyok a lányok, egész nap megvolt köztünk az összhang, küzdöttünk egymásért nagyon és végig, ráadásul kifejezetten nehéz águnk volt, emiatt még inkább örülök ennek az aranynak. Hogy háromszoros világbajnok vagyok? Felfoghatatlan, de még ezt a győzelmet is alig-alig hiszem el. Katona Renáta: Titkon reménykedtem abban, hogy a visszatérésem ilyen szép sikerrel indul. Nagyon jólesett a vívás hat hónap kihagyás után, a csapattal pedig erre készültünk. Kell még néhány nap, mire elhiszem, hogy kétszeres világbajnok vagyok. Spiesz Anna: Én ezt még egyáltalán nem hiszem el… A döntő első asszójában már érződött, hogy nagyon izgulok, de olyan csapategység jellemzett minket egész nap, hogy bárki is került gödörbe, a többiek simán kihúzták onnan – ez adta az alapját ennek a győzelemnek. Battai Sugár Katinka: Én egyelőre ott tartok, hogy ez egy nagyon jó verseny volt, tök jó, hogy megnyertük. Ja, hogy ez egy vébé volt? Majd ezt is felfogom néhány nap múlva. Hatalmas összhangban vívtuk végig a napot, igazi élet volt a boxban, és ez nagyon sokat számított az éppen páston lévőnek. Befejezőként az azeriek ellen volt egy megingásom, de alapvetően magabiztosan tudtam vívni. A döntőben félsz nem volt bennem, de elbizonytalanodtam az elején, mit is kell vívnom, aztán jött Luca, és olyan jól vívott, hogy abból utána már én is építkezni tudtam.