Ezért lassulhatott le Gulácsi lehetséges klubváltása

Az El Periódico Mediterráneo című lap írását a csakfoci.hu szúrta ki, s ebben arról ír, elsősorban anyagi oka van annak, hogy még nem írták alá a megállapodást. A Castellón tartományi újság cikke szerint a felek között a fő különbség a szerződés időtartamában van, mert amíg az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter két évre szóló szerződést szeretne kapni új csapatától, addig a klub csak egy évre szóló megállapodás aláírását forszírozná.

Ráadásul az sem elhanyagolható szempont, hogy sajtóhírek szerint Gulácsi nem szívesen írna alá két évre olyan szerződést, amely a lipcsei fizetésénél alacsonyabbat biztosítana neki, de a spanyolok a kapus Leipzignél meglévő fizetéséhez hasonlót még egy évig sem feltétlenül szeretnék önerőből állni.

Mint a Mediterráneo írja: „A Villarreal nem siet kapust igazolni. A Sárga Tengeralattjáró versenyhelyzetet akar teremteni, ezért egy veterán, tapasztalt kapust szeretne kölcsönben vagy ingyen megszerezni, ám sem túl magas fizetési igénynek, sem túl magas átigazolási összegnek, kölcsönvételi díjnak nem tud eleget tenni.”

Az ügyben egyelőre egy dolog biztos: Gulácsinak még egy évre szóló szerződése van a Lipcsével, amelynek színeiben 2015 óta 362 tétmérkőzésen védett, ebből 119-et hozott le kapott gól nélkül.