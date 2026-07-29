Nemzeti Sportrádió

Ezért lassulhatott le Gulácsi lehetséges klubváltása

H. Á.H. Á.
2026.07.29. 16:57
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Továbbra sem tudni, mi lesz Gulácsival az új idényben (Fotó: Getty Images)
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légiósok Gulácsi Péter RB Leipzig Villarreal
Alig egy hete derült ki, hogy a spanyol labdarúgó-élvonalban szereplő Villarreal lehet a 36 éves Gulácsi Péter következő csapata – csakhogy hiába számolt be az olasz transzferguru, Fabrizio Romano arról, hogy hamarosan hivatalos lehet a klubváltás, az máig nem történt meg. Spanyol lapok tudni is vélik, hogy miért.

Az El Periódico Mediterráneo című lap írását a csakfoci.hu szúrta ki, s ebben arról ír, elsősorban anyagi oka van annak, hogy még nem írták alá a megállapodást. A Castellón tartományi újság cikke szerint a felek között a fő különbség a szerződés időtartamában van, mert amíg az 58-szoros válogatott Gulácsi Péter két évre szóló szerződést szeretne kapni új csapatától, addig a klub csak egy évre szóló megállapodás aláírását forszírozná.

Ráadásul az sem elhanyagolható szempont, hogy sajtóhírek szerint Gulácsi nem szívesen írna alá két évre olyan szerződést, amely a lipcsei fizetésénél alacsonyabbat biztosítana neki, de a spanyolok a kapus Leipzignél meglévő fizetéséhez hasonlót még egy évig sem feltétlenül szeretnék önerőből állni.

Mint a Mediterráneo írja: „A Villarreal nem siet kapust igazolni. A Sárga Tengeralattjáró versenyhelyzetet akar teremteni, ezért egy veterán, tapasztalt kapust szeretne kölcsönben vagy ingyen megszerezni, ám sem túl magas fizetési igénynek, sem túl magas átigazolási összegnek, kölcsönvételi díjnak nem tud eleget tenni.”

Az ügyben egyelőre egy dolog biztos: Gulácsinak még egy évre szóló szerződése van a Lipcsével, amelynek színeiben 2015 óta 362 tétmérkőzésen védett, ebből 119-et hozott le kapott gól nélkül.

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Sajtóhírek szerint Finn Dahment nem érdekli a lipcsei lehetőség, így Németország paraguayi „közellensége” lehet a megoldás. Eközben a Leipzig és a Villarreal között megrekedtek a tárgyalások.

Gulácsi Péter a Villarrealhoz igazolhat – sajtóhír

Az 58-szoros magyar válogatott kapus már mindenben megegyezett a spanyolokkal.

 

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