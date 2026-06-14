Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: az ausztrál kapus első vb-meccse a török legenda, Rüstü Recber bemutatkozását idézte

K. Zs.K. Zs.
2026.06.14. 09:58
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Patrick Beach (balra) a mostani győzelem után és Rüstü Recber a 2002-es vb-n (Fotó: Getty Images)
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Az ausztrál labdarúgó-válogatott több rekordot is felállított a Törökország elleni 2–0-s győzelemmel: a magyar idő szerint vasárnap hajnali csoportmeccs legjobbjának megválasztott Nestory Irankunda a legfiatalabb vb-gólszerzőjük lett, Patrick Beach pedig az eddigi legjobb ausztrál kapusteljesítményt nyújtotta világbajnokságon.

Törökország harmadszor vesz részt világbajnokságon, és harmadszor is vereséggel kezdett; 1954-ben az NSZK-tól kapott ki 4:1-re, 2002-ben Brazíliától 2–1-re. Egy másik sorozat viszont megszakadt, aminek szintén nem örülnek a törökök: eltűnt a százszázalékos mérleg, először kaptak ki az ázsiai konföderációból érkező csapattól. Korábban Dél-Koreát kétszer is megverték: 1954-ben 7:0-ra, a 2002-es bronzmeccsen 3–2-re, és utóbbi tornán Kínát (3–0), valamint Japánt (1–0) is legyőzték. (Ausztrália akkoriban még az óceániai zónából próbálkozott a kijutással.)

Ausztrália hetedszer jár világbajnokságon, 19 gólnál jár, és ezek közül csupán három született a 16-oson kívülről: Tim Cahill talált be távolról Japánnak a nagy fordítással 3–1-re megnyert 2006-os csoportmeccsen, négy évvel később Brett Holman a szerbek elleni 2–1-es sikert alapozta meg távolról – hozzájuk csatlakozott most a második gólt szerző Connor Metcalfe. 

A meccs legjobbjának megválasztott Nestory Irankunda 20 évesen és 125 naposan az ausztrálok legfiatalabb vb-gólszerzője lett; éppen az előbb említett Brett Holmant előzte meg – nem is kevéssel, utóbbi a 2010-es vb-n 26 évesen és 84 naposan állította fel a most megdőlt rekordot. Első vb-meccsén Irankunda előtt korábban három ausztrál tudott gólt szerezni (John Aloisi, Tim Cahill, Craig Goodwin).

Nestory Irankunda gólöröme (Fotó: Getty Images)

Az ausztrálok világbajnokságon még sohasem birtokolták ilyen kevés ideig (a játékidő 28.3 százalékában) a labdát, és egyelőre a mostani vb-n is az övék a negatív rekord – persze mit számít ez, ha az eredményjelző az ő stratégiájuk sikeréről tanúskodik.

A törökök 30 lövéssel/fejessel próbálkoztak; világbajnokságon legutóbb 2006-ban fordult elő, hogy egy csapatnak ennél több kísérlet sem volt elég a gólszerzéshez – a portugálok 31/0-val zárták az angolok elleni negyeddöntőt, igaz, ott hosszabbítás is volt, és Cristiano Ronaldóék tizenegyesekkel végül tovább is jutottak. Arda Güler nyolc lövése eddig ezen a vb-n szintén csúcs.

Patrick Beach volt az egyik kulcsembere a mérkőzésnek, nyolc lövést/fejest védett – világbajnokságon még egyetlen ausztrál kapusnak sem volt ilyen eredményes meccse (a vb-keretben most is ott lévő Matt Ryan 2014 óta hat védéssel tartotta a rekordot). Érdekesség, hogy vb-bemutatkozás alkalmával Beach előtt éppen egy török kapusnak volt ennél is több védése: a 120-szoros válogatottként visszavonuló Rüstü Recbert 2002-ben a brazilok dolgoztatták meg, és hogy csak 1–2 lett a vége, az nem kis részben a kilenc lövést/fejest hárító Rüstünek volt köszönhető.

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A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

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Hiába lőtt 30-szor kapura a Montella-csapat, Patrick Beach mindent védett, de jól muzsikált az ausztrál védelem is.

EMLÉKEZTETŐ
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT 
AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 2–0 (1–0)
Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)
AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano (Geria, 74.), O' Neill, Okon-Engstler (Irvine, 84.), Bos (Behich, 84.) – Irankunda (Velupillay, 61.), Metcalfe – M. Touré (Yengi, 74.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic
TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Celik (Müldür, 81.), Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek (Özcan, 81.) – Güler, Kökcü (Akgün, 62.), Baris Yilmaz (Yildiz, a szünetben) – Aktürkoglu (Gül, 85.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella
Gólszerzők: Irankunda (27.), Metcalfe (75.)
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