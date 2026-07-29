Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: ismét kikapott a Dortmund; tizenegyesekkel nyert a Tottenham

R. D. P.R. D. P.
2026.07.29. 15:12
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A nyári sztárigazolás, Sandro Tonali értékesítette a tizenegyesét (Fotó: Getty Images)
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felkészülés Borussia Dortmund Tottenham Hotspur
Felkészülési mérkőzésen a Tottenham Hotspur 1–1-es döntetlent játszott az ausztrál Sydney FC-vel, majd a tizenegyespárbajt 4–2-re megnyerte. A Borussia Dortmund eközben 1–0-s vereséget szenvedett a japán Cerezo Oszaka vendégeként.

A Tottenham Hotspur gólját Mathys Tel szerezte a 29. percben szabadrúgásból, a Sydney FC az 55. percben egyenlített.

A másik találkozó egyetlen találatát Szolomon Szakuragava jegyezte a 8. percben. A Borussia Dortmund néhány nappal ezelőtt a Fortuna Düsseldorftól is kikapott.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Tottenham Hotspur (angol)–Sydney FC (ausztrál) 1–1 – tizenegyesekkel 4–2
Tottenham: Dúbravka – T. Hall (Robertson, 65.), Hardy (Tingey, 78.), B. Davies (Takaj, a szünetben), Kyerematen (Byrne, 78.) – Bergvall (Tonali, a szünetben), Gray (Donley, 65.) – Szolomon (Jang, 65.), Gallagher (Melia, 65.), Tel (Williams-Barnett, a szünetben) – Richarlison (Scarlett, 65.)
Gólszerző: Tel (29.), ill. Szekine (55.)

A Tottenham Hotspur további felkészülési programja:
Augusztus 1., 11.45: Chelsea–Tottenham Hotspur, Sydney
Augusztus 8., 16.00: Tottenham Hotspur–Getafe, London
Augusztus 15., 16.00: Tottenham Hotspur–Hoffenheim, London
Augusztus 16., 13.00: Tottenham Hotspur–Hoffenheim, London

Cerezo Oszaka (japán)–Borussia Dortmund (német) 1–0
Dortmund: A. Meyer – Gadou, F. Mané (Riedl, 35. / Faust 78.), Reggiani (Mirza, 60.) – Couto (Ritter, 60.), Jo. Bellingham (E. Duarte, 60.), Lerma (Wessels, 60.), Kabar (Albert, 60.) – T. Jamamoto (Adje, 60.), S. Inacio (Azhil, 60.) – Guirassy (F. Silva, 60.)
Gólszerző: Szakuragava (8.)

A Borussia Dortmund további felkészülési programja:
Augusztus 1., 12.00: Tokió–Borussia Dortmund, Tokió
Augusztus 9., 15.00: Arsenal–Borussia Dortmund, London
Augusztus 15., 17.30: Borussia Dortmund–Roma, Dortmund

felkészülés Borussia Dortmund Tottenham Hotspur
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