Felkészülés: ismét kikapott a Dortmund; tizenegyesekkel nyert a Tottenham

A Tottenham Hotspur gólját Mathys Tel szerezte a 29. percben szabadrúgásból, a Sydney FC az 55. percben egyenlített.

A másik találkozó egyetlen találatát Szolomon Szakuragava jegyezte a 8. percben. A Borussia Dortmund néhány nappal ezelőtt a Fortuna Düsseldorftól is kikapott.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Tottenham Hotspur (angol)–Sydney FC (ausztrál) 1–1 – tizenegyesekkel 4–2

Tottenham: Dúbravka – T. Hall (Robertson, 65.), Hardy (Tingey, 78.), B. Davies (Takaj, a szünetben), Kyerematen (Byrne, 78.) – Bergvall (Tonali, a szünetben), Gray (Donley, 65.) – Szolomon (Jang, 65.), Gallagher (Melia, 65.), Tel (Williams-Barnett, a szünetben) – Richarlison (Scarlett, 65.)

Gólszerző: Tel (29.), ill. Szekine (55.)

A Tottenham Hotspur további felkészülési programja:

Augusztus 1., 11.45: Chelsea–Tottenham Hotspur, Sydney

Augusztus 8., 16.00: Tottenham Hotspur–Getafe, London

Augusztus 15., 16.00: Tottenham Hotspur–Hoffenheim, London

Augusztus 16., 13.00: Tottenham Hotspur–Hoffenheim, London

Cerezo Oszaka (japán)–Borussia Dortmund (német) 1–0

Dortmund: A. Meyer – Gadou, F. Mané (Riedl, 35. / Faust 78.), Reggiani (Mirza, 60.) – Couto (Ritter, 60.), Jo. Bellingham (E. Duarte, 60.), Lerma (Wessels, 60.), Kabar (Albert, 60.) – T. Jamamoto (Adje, 60.), S. Inacio (Azhil, 60.) – Guirassy (F. Silva, 60.)

Gólszerző: Szakuragava (8.)

A Borussia Dortmund további felkészülési programja:

Augusztus 1., 12.00: Tokió–Borussia Dortmund, Tokió

Augusztus 9., 15.00: Arsenal–Borussia Dortmund, London

Augusztus 15., 17.30: Borussia Dortmund–Roma, Dortmund