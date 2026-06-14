Nemzeti Sportrádió

Thomas Doll: Meglehet, olyan lesz, mint egy kézilabda-mérkőzés

K. Zs.K. Zs.
2026.06.14. 10:50
Thomas Doll (Fotó: Imago Images/Oliver Ruhnke)
Címkék
Thomas Doll vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026 Curacao Németország
Thomas Doll, a Ferencváros korábbi német vezetőedzője szerint a Nationalelfnek nehéz lesz megtalálnia a rést a curacaói pajzson a vasárnap este hétkor kezdődő csoportmérkőzésen, a jó rajt mindenesetre elengedhetetlen a sikeres vb-hez.

A Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjúban arról is beszélt, hogy kezd újra pezsegni a vére, érzi, a labdarúgás visszavárja.

A teljes exkluzív interjú ide kattintva olvasható el!

 

Thomas Doll vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026 Curacao Németország
Legfrissebb hírek

A FIFA elismerte a műszaki hibát a Svájc–Katar vb-csoportmeccsen

Foci vb 2026
46 perce

A világbajnokság következő játéknapjának programja

Foci vb 2026
1 órája

Thomas Doll: A nagyok maradnak a torna végére, a németek is esélyesek

Foci vb 2026
1 órája

Tony Popovic: Nemcsak elrontottuk a törökök játékát…

Foci vb 2026
1 órája

Popovic: Sokan leírtak minket...

Foci vb 2026
1 órája

Statisztikák: az ausztrál kapus első vb-meccse a török legenda, Rüstü Recber bemutatkozását idézte

Foci vb 2026
2 órája

A meccs legjobbja lett

Foci vb 2026
2 órája

Sokan úgy vélik, ez inkább a FIFA világbajnoksága, semmint a mexikóiaké

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik