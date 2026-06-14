Thomas Doll: Meglehet, olyan lesz, mint egy kézilabda-mérkőzés
Thomas Doll, a Ferencváros korábbi német vezetőedzője szerint a Nationalelfnek nehéz lesz megtalálnia a rést a curacaói pajzson a vasárnap este hétkor kezdődő csoportmérkőzésen, a jó rajt mindenesetre elengedhetetlen a sikeres vb-hez.
A Nemzeti Sportnak adott exkluzív interjúban arról is beszélt, hogy kezd újra pezsegni a vére, érzi, a labdarúgás visszavárja.
A teljes exkluzív interjú ide kattintva olvasható el!
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