Nemzeti Sportrádió

A Bayern München vezérigazgatója szerint Jürgen Kloppnak nagy célokat kell kitűznie

2026.07.28. 21:12
Jan-Christian Dreesen (Fotó: Getty Images)
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német válogatott Jürgen Klopp Németország
Jan-Christian Dreesen, a Bayern München labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaság vezérigazgatója szerint Jürgen Kloppnak a német válogatott szövetségi kapitányaként nagy célokat kell kitűznie, amihez meg is van benne a szükséges személyiség.

„Jürgen Klopp teljes joggal az erősségeire fog építeni, és helyes dolog nagy célokat kitűzni. Nem lehet, hogy a világ legnagyobb futballszövetségű országának a törekvése csupán annyi legyen, hogy jobban szerepeljen a világbajnokságon, mint legutóbb. Az ugyanis csak a nyolcaddöntőt jelentené” – mondta Dreesen egy keddi müncheni sajtóeseményen.

A bajor sportvezető egyetértett azzal, hogy Klopp a megfelelő ember a nemzeti csapat irányítására, mivel közvetlen, jól bánik az emberekkel, és nagyon erős az önbizalma, „ami remélhetőleg átragad majd a csapatra is”. A vezérigazgató azt is elmondta: nem számít arra, hogy kevesebb Bayern-játékos kap majd helyet a német válogatottban amiatt, hogy Klopp – a rivális Borussia Dortmund korábbi edzője – vette át az irányítást.

„Úgy ismertem meg Jürgen Kloppot, mint aki mérkőzéseket akar nyerni. Ezt pedig csak Bayern-játékosokkal tudja majd elérni. Ez nem arrogancia, hanem tény” – tette hozzá.

A Bayernnek hat játékosa volt az idei világbajnokságon, köztük a csapatkapitány Joshua Kimmich. Az 59 éves Kloppot a múlt pénteken nevezték ki, a szerződése a 2030-as világbajnokságig szól.

 

német válogatott Jürgen Klopp Németország
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