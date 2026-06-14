Thomas Doll: A nagyok maradnak a torna végére, a németek is esélyesek

– Gary Lineker elhíresült mondása szerint egyszerű sportág a futball: huszonketten játsszák, a végén pedig mindig a németek nyernek. Ön szerint ma is igaz ez a megállapítás?

– Nem véletlenül hangzott el ez a legendás mondat a szájából – válaszolta lapunknak a hatvanéves Thomas Doll, a (kelet-)németek korábbi klasszis középpályása, aki 2013 és 2018 között a Ferencváros vezetőedzőjeként dolgozott, s három Magyar Kupa-siker mellett egy-egy bajnoki címet, Ligakupát és Szuperkupát nyert a csapattal. – Persze, azóta sok minden megváltozott, Németország sem nyer meg automatikusan minden nagy tornát, de a mondat lényege ma is érvényes. Különösen a tizenegyesek vagy az Anglia elleni mérkőzések esetében. Ez mentalitás kérdése: a német játékosok sohasem adják fel, nem kezdenek el panaszkodni, hanem dolgoznak tovább, mennek előre. A világbajnokságon ez sokszor döntő tényező.

Kézilabdára hajazó meccs is lehet a Curacao elleni

– Németország Curacaóval, Elefántcsontparttal és Ecuadorral került egy csoportba, első ránézésre nem tűnik vészesnek – vagy azért nem árt az óvatosság?

– Németország sok mérkőzésen nyolcvan-nyolcvanöt százalékban birtokolhatja a labdát, különösen igaz lehet ez vasárnap a Curacao ellenire. S akkor jön majd a nehéz rész: mit kezd vele? A vb-újonc válogatottját holland szövetségi kapitány, Dick Advocaat irányítja, aki dolgozott a Bundesligában is, rutinos edző. Meglehet, olyan lesz, mint egy kézilabda-mérkőzés, körbe kell adogatni a labdát, mozgatni az ellenfelet, keresni a rést, és közben meg kell őrizni a nyugalmat. A csoportban Ecuador jó csapat, de azért nem Brazília vagy Argentína. Elefántcsontpart szintén erős, kemény dió lesz, ezeknek a válogatottaknak óriási motivációt jelent a bravúros pontszerzés a németek ellen.

– Mennyire számíthatnak a speciális amerikai körülmények?

– Lesznek mérkőzések, amelyek helyi idő szerint kora délután kezdődnek, tűző napsütésben, nagy melegben. Ilyenkor felértékelődik a megfelelő erőbeosztás: mikor kell gyorsítani, illetve mikor lassítani. Az időjárással több válogatottnak is meggyűlhet a baja, a csoportban ebből a szempontból Ecuador van a legkedvezőbb helyzetben.

– A nagy bajnok és korszakos egyéniség, de negyvenéves Manuel Neuer visszatérése szimbolikus? Edzőként ön szerepeltetné a vb-n?

– Ha egészséges, ott a helye a kapuban, mert igazi legenda, több mint jó kapus. Remélhetőleg rendben lesz a lába, mert ha megfelelő állapotban van, még mindig más szintet képvisel. Semmi bajom Oliver Baumann-nal, nagyon jó kapus, a selejtezőben ő védett, el tudom képzelni, hogy neki nehéz megemészteni a mostani helyzetet, de Manuel Neuer világklasszis – még most is.

Florian Wirtz és Jamal Musiala lehet a két főszereplő

– Ha ránéz a német keretre, melyik játékostól várja a legtöbbet a világbajnokságon?

– Florian Wirtz meghatározza a csapat játékát. Különleges labdarúgó, mert nemcsak technikailag kiváló, hanem nagyon gyorsan gondolkodik. Egy-egy passzal vagy váratlan mozdulattal területeket nyithat meg, s ez el is döntheti a meccseket. A másik kedvencem Jamal Musiala. Vele kapcsolatban a sérülése miatt óvatosabban fogalmaznék, mert a Gianluigi Donnarumma elleni ütközése után sok időre volt szüksége a teljes felépüléshez. Ők ketten nemcsak végrehajtják a taktikát, hanem hozzátesznek valamit, amit nem lehet tanítani.

Florian Wirtz (balra) és Jamal Musiala nem csupán Curacao ellen villoghat a pályán... (Fotó: AFP)

– Milyen aspektusból nézi a világbajnokság mérkőzéseit: edzői szemmel vagy csak az élvezet kedvéért?

– Az éjszakai meccseket nem nézem meg, az embernek azért vannak gyerekei is, másnap reggel kezdődik az élet. Ha leülök a televízió elé, edzőként figyelem, azaz a csapatok szerkezetét, a letámadást, a szögleteket, szabadrúgásokat, az apró részleteket. Remélem, bátor válogatottakat látunk, és a szerényebb képességűek sem állnak be a kapujuk elé.

– Melyik válogatott lehet a torna meglepetéscsapata?

– A végére ezúttal is a nagyok maradnak. Németország mellett Argentína, Brazília, Anglia, Spanyolország, Franciaország emelkedik ki a mezőnyből, biztosra veszem, hogy közülük kerül ki a négy elődöntős. A hazai pálya előnyét kihasználva az amerikai válogatott is jó tornát futhat, de nem hinném, hogy valamelyik kisebb csapat eljut a négyig. Lehetnek szép győzelmek, nagy pillanatok, de a végén sokat számít a tudás, a rutin és a keret mélysége.

Anno kétszázezer eurós játékosért kellett könyörögni

– A Ferencváros szurkolói a közelmúltban az utóbbi tizenöt év három legjobb Fradi-edzője közé választották Szerhij Rebrovval és Sztanyiszlav Csercseszovval. Mit szól hozzá?

– Talán azért kerültem én is a listára, mert a szurkolók pontosan tudják, akkoriban teljesen más körülmények között dolgoztunk. Szerhij Rebrov idején változtak meg az anyagi lehetőségek, másképpen lehetett tervezni. Nálam nyáron érkeztek a játékosok, és két hét alatt kellett csapatot építenem, később már előre gondolkodtak a vezetők, télen hozták az új igazolásokat. Sokszor kétszázezer eurós futballistákért kellett könyörögnöm, azt követően pedig másfél-kétmillió eurós labdarúgókat igazolt a klub. Amikor elváltak útjaink, elsők voltunk az NB I-ben, de Európában kétségtelenül nem sikerült az áttörés. Sokszor közel voltunk hozzá, de az utolsó akadálynál rendre elbuktunk. Mindenesetre jó futballt játszottunk, volt energiánk, stílusunk.

Thomas Doll bajnokságot, kupát, Ligakupát és Szuperkupát is nyert a Ferencváros vezetőedzőjeként (Fotó: Nemzeti Sport)

– Keletnémet közegből indult, játszott nagy klubokban, volt válogatott, dolgozott Hamburgban, Dortmundban, Isztambulban, Szaúd-Arábiában, Magyarországon, Indonéziában. Nem hiányzik a napi munka, az öltöző hangulata, a frissen nyírt gyep illata?

– Legutóbb Jakartában nagyszerű klubban dolgoztam, jól is éreztem magam, de volt még egy év a szerződésemből, amikor el kellett döntenem, hogyan tovább. A feleségem és a kislányom többször meglátogatott Indonéziában, mégis nagyon nehéz volt nélkülük. Nem bírtam, hogy kimaradok a gyermekeim első éveiből, ez az idő sohasem jön vissza. Lehet még az ember edző később is, de apának most kell lennie.

– Amikor legutóbb beszéltünk, a Balatonon volt, és közelmúltban a hatvanadik születésnapját is ott ünnepelte. Ennyire megkedvelte a környéket?

– A feleségem gyerekként sok nyarat töltött Alsóörsön, a családjuknak volt egy régi kis háza a parthoz közel. Néhány évvel ezelőtt vettünk telket, lassan elkészül a ház is. Én Rostock és Hamburg környékéről indultam, a szüleim ma is tíz percre laknak a tengertől, ezért ha annak idején nyaralásról volt szó, Olaszország, Spanyolország vagy valamelyik tengerpart felé vettem az irányt. A Balatont nagyon megszerettem. Van hangulata, nyugalma, szeretek kerékpárra pattanni, nagyokat bringázni a környéken, megállni egy kávéra, nézni a vizet vagy éppen a játszótérre menni a gyerekekkel.

– Akkor ezekben a hónapokban főállású édesapa?

– A közelmúltban is keresett egy klub, annyit mondhatok, nem Németországból és nem Magyarországról. A gyerekek nőnek, a kisfiunk most lesz kétéves, a kislányunk októberben négy. S van két nagy lányom is, az idősebb lassan harminchét, a fiatalabb huszonhét, szóval, nem unatkozom. S kezd újra pezsegni a vérem, érzem, a labdarúgás visszavár!