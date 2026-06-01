Tapasztalt játékosok az iraki vb-keretben

A 62 éves ausztrál szakember döntően azokra a játékosokra számít, akik a selejtezősorozatban, illetve az interkontinentális pótselejtezőn kiharcolták a vb-részvételt.

A csatársorban a fiatalok mellett az egyaránt rutinos Ajmen Husszein (al-Karma) és az Ipswich Towntól a 2025/26-os szezonra a Luton Townnak kölcsönadott Ali Al-Hamadi teljesítménye lehet meghatározó. Rajtuk kívül a középpályássor tagjai is jelentős tapasztalattal rendelkeznek, akár európaival is. Utóbbiak táborát erősíti Zidane Ikbal (Utrecht) és Aimar Ser (Sarpsborg).

Az iraki válogatott ezt megelőzően egyszer, 1986-ban járt világbajnokságon. Az idei tornán az I csoportban szerepel, ahol Franciaország, Szenegál és Norvégia lesz az ellenfele.

AZ IRAKI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Fahad Talib (al-Talaba), Dzsalal Hasszan (az-Zavra), Ahmed Baszil (al-Sorta)

Védők: Husszein Ali (Pogon Szczecin – Lengyelország), Manaf Junisz (a-Sorta), Zaid Tahszeen (Pahtakor – Üzbegisztán), Rebin Szulaka (Port – Thaiföld), Akam Hasim (al-Zavra), Mercsasz Doszki (Viktoria Plzen – CsSehország), Ahmed Jahja (al-Sorta), Zaid Iszmail (al-Talaba), Fransz Putrosz (Persib Bandung – Indonézia), Musztafa Szaadoon (al-Sorta)

Középpályások: Amir al-Ammari (Cracovia – Lengyelország), Kevin Jakob (AGF – Dánia), Zidane Ikbal (Utrecht – Hollandia), Aimar Ser (Sarpsborg – Norvégia), Ibrahim Bajes (al-Dafra – Egyesült Arab Emirátusok), Ahmed Kvaszim (Nashville FC – Egyesült Államok), Jusszef Amin (AEK Larnaca – Ciprus), Marko Fardzsi (Venezia – Olaszország)

Támadók: Ali Dzsasszim (al-Nadzsma – Szaúd-Arábia), Ali al-Hamadi (Luton Town – Anglia), Ali Juszif (al-Talaba), Ajmen Husszein (al-Karma), Mohanad Ali (Dibba – Egyesült Arab Emirátusok)

Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)