Nemzeti Sportrádió

Tapasztalt játékosok az iraki vb-keretben

2026.06.01. 13:15
Graham Arnold kijelölte az iraki vb-keretet (Fotó: Getty Images)
Címkék
Graham Arnold foci vb 2026 Irak
Graham Arnold, az iraki labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hétfőn kijelölte 26 fős, utazó keretét az észak-amerikai rendezésű, jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra.

A 62 éves ausztrál szakember döntően azokra a játékosokra számít, akik a selejtezősorozatban, illetve az interkontinentális pótselejtezőn kiharcolták a vb-részvételt.

A csatársorban a fiatalok mellett az egyaránt rutinos Ajmen Husszein (al-Karma) és az Ipswich Towntól a 2025/26-os szezonra a Luton Townnak kölcsönadott Ali Al-Hamadi teljesítménye lehet meghatározó. Rajtuk kívül a középpályássor tagjai is jelentős tapasztalattal rendelkeznek, akár európaival is. Utóbbiak táborát erősíti Zidane Ikbal (Utrecht) és Aimar Ser (Sarpsborg).

Az iraki válogatott ezt megelőzően egyszer, 1986-ban járt világbajnokságon. Az idei tornán az I csoportban szerepel, ahol Franciaország, Szenegál és Norvégia lesz az ellenfele.

AZ IRAKI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Fahad Talib (al-Talaba), Dzsalal Hasszan (az-Zavra), Ahmed Baszil (al-Sorta) 
Védők: Husszein Ali (Pogon Szczecin – Lengyelország), Manaf Junisz (a-Sorta), Zaid Tahszeen (Pahtakor – Üzbegisztán), Rebin Szulaka (Port – Thaiföld), Akam Hasim (al-Zavra), Mercsasz Doszki (Viktoria Plzen – CsSehország), Ahmed Jahja (al-Sorta), Zaid Iszmail (al-Talaba), Fransz Putrosz (Persib Bandung – Indonézia), Musztafa Szaadoon (al-Sorta) 
Középpályások: Amir al-Ammari (Cracovia – Lengyelország), Kevin Jakob (AGF – Dánia), Zidane Ikbal (Utrecht – Hollandia), Aimar Ser (Sarpsborg – Norvégia), Ibrahim Bajes (al-Dafra – Egyesült Arab Emirátusok), Ahmed Kvaszim (Nashville FC – Egyesült Államok), Jusszef Amin (AEK Larnaca – Ciprus), Marko Fardzsi (Venezia – Olaszország) 
Támadók: Ali Dzsasszim (al-Nadzsma – Szaúd-Arábia), Ali al-Hamadi (Luton Town – Anglia), Ali Juszif (al-Talaba), Ajmen Husszein (al-Karma), Mohanad Ali (Dibba – Egyesült Arab Emirátusok)
Szövetségi kapitány: Graham Arnold (ausztrál)

Június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Franciaország–Szenegál 
Június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion		Irak–Norvégia 
Június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Franciaország–Irak 
Június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Norvégia–Szenegál 
Június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion		Norvégia–Franciaország 
Június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion		Szenegál–Irak 
I-CSOPORT

 

 

Graham Arnold foci vb 2026 Irak
Legfrissebb hírek

Megvan a mexikói keret, Ochoa ott lesz a hatodik vb-jén

Foci vb 2026
7 órája

Hat különböző gólszerző, Brazília simán verte Panamát

Foci vb 2026
7 órája

Undav duplázott és gólpasszt adott, Finnország kiütésével hangoltak a vb-re a németek; nyert az USA is

Foci vb 2026
16 órája

Korrekorderrel a keretében utazik a vb-re a cseh válogatott

Foci vb 2026
18 órája

Vb-felkészülés: Svájc kiütötte Jordániát, győzelemmel hangoltak a csehek és a zöld-fokiak is

Foci vb 2026
20 órája

Muslera az ötödik vb-jére utazhat, Valverde a sztár Bielsa uruguayi keretében

Foci vb 2026
21 órája

Vb 2026: Mexikó csoportgyőzelemre hajthat; Szon utolsó nagy dobása jöhet az A-csoportban

Foci vb 2026
22 órája

Megsérült a Napoli középpályása, nem lesz ott a vb-n

Foci vb 2026
2026.05.30. 21:53
Ezek is érdekelhetik