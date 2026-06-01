Ambiciózus projekt kulcsembere lehet Baráth Péter

Megérte váltania? A kérdést sokan feltették Baráth Péter téli klubváltása kapcsán, néhány hónappal az átigazolása után azonban aligha férhet hozzá kétség, hogy jól döntött. A középpályás januárban hagyta el a lengyel élvonalban szereplő Raków Czestochowát, és írt alá a cseh bajnokság legambiciózusabb klubjához, a Sigma Olomouchoz. Noha idény közben csatlakozott a kék-fehérekhez, hamar alapemberré vált: a tavaszi szezonban szinte folyamatosan kezdőként számítottak rá, együttesével a Konferencialigában a nyolcaddöntőig menetelt. Nemcsak a játékpercek, hanem a klub jövőképe is döntő szerepet játszott a cseh ajánlat elfogadásában.

„Klassz félévem volt – mondta a Nemzeti Sportnak Baráth Péter. – Már az őszi időszak is jól alakult ahhoz képest, amin az elmúlt két-három évben keresztülmentem, ám most tényleg azt érzem, stabilitást kaptam. Szinte minden meccsen kezdőként léptem pályára, végig kilencven perceket játszottam – egy-két mérkőzésen kaptam csak pihenőt. Amikor januárban megkeresett a Sigma, még én sem gondoltam, hogy kötelező lenne váltanom, de amikor felvázolták, milyen szerepet szánnak nekem, és milyen projekt van kibontakozóban, nem kellett sokat gondolkodnom. Azt mondták, fontos része lennék az építkezésnek, és visszatekintve azt érzem, jól döntöttem.”

A Sigma az elmúlt hónapokban a régió egyik legérdekesebb projektjévé vált. A klub mögött új befektetői háttér jelent meg, a vezetőség jelentős összegeket mozgósított a keret megerősítésére – a Transfermarkt szerint mintegy 19 millió eurót költött az idényben átigazolásokra. Baráth Péter szerint az öltözőben is egyértelműen érződik, hosszú távú építkezés kezdődött.

„Hasonló folyamatot képzelnek el itt, mint amit az elmúlt években a Raków végigvitt Lengyelországban: egy kisebb klub fokozatosan felépíti magát, sok munkával, energiával és pénzzel, majd állandó szereplője lesz az európai kupaporondnak. Ezt a jövőképet vázolták fel nekem is. Nyilván még az út elején járunk, ehhez keresik a megfelelő embereket, és engem is olyan játékosnak tartottak, aki a sikeres szereplés egyik letéteményese lehet – szerintem ez látszik is abból, mennyi lehetőséget kaptam. Az a célunk, hogy felzárkózzunk a három legerősebb cseh csapat, a Sla­via, a Sparta és a Plzen mögé, idővel rivalizáljunk velük. Nyilván csalódás, hogy az évadban nem sikerült az első hatban végezni, és a kupából is hamar kiestünk, de közben a Konferencialigában a nyolcaddöntőig meneteltünk, ami jelentős eredmény. Kettős érzések vannak bennem a szereplésünkkel kapcsolatban, miközben elégedett lehetek a saját teljesítményemmel és a játékperceimmel. Úgy érzem, jó formában zártam az idényt, az utolsó meccsen például betaláltam és gólpasszt is adtam. Nem feltétlenül az a feladatom, hogy gólokat szerezzek, de jó érzés, amikor támadásban is hozzá tudok tenni a játékhoz.”

Baráth Péter szerint a cseh liga egyik legnagyobb erőssége az intenzitás. Korábban a magyar NB I-ben, majd a lengyel Ekstraklasában is játszott, így van összehasonlítási alapja.

„Az erősségeim közé tartozik a futás, az ütközés, az erőteljes játék, ez nagyon jól illik a cseh bajnoksághoz, amely rendkívül intenzív, így megfelelő erőnlétet igényel. Lengyelországban szerintem kicsivel nagyobb hangsúlyt fektetnek a taktikai részletekre, itt viszont elképesztő a tempó és a párharcok száma. Szerencsére nem volt nehéz alkalmazkodnom, mindig is bírtam erővel. Ha valaki ebben a bajnokságban kiemelkedő teljesítményt nyújt, könnyen továbbléphet magasabb szintre.”

A jó teljesítménynek a magyar válogatottnál is megvan az eredménye. Baráth Péter meghívót kapott a Finnország és Kazahsztán elleni tesztmeccsekre készülő keretbe, és bízik benne, hogy játéklehetőséghez jut.

„A Rakównál is közel voltam már a válogatottsághoz, de hiányoztak a pályán töltött kilencven percek. A Sigmánál megkapom a sorozatterhelést, ezért is kerülhettem vissza a keretbe, ami egyértelmű visszajelzés. Minden játékos azért dolgozik hónapokon keresztül, hogy ott lehessen a válogatottban, és amikor megkapja a lehetőséget, mindent belead – én is így vagyok ezzel. Ha pályára léphetek, szeretném megmutatni, képes vagyok ezen a szinten is megbízható teljesítményt nyújtani. Tudom, hogy a középpályán nagy a verseny, talán csak Schäfer András helye tűnik biztosnak, a többi poszton folyamatos a rotáció. Ezt inkább motivációnak érzem, mert ha valaki él az eséllyel, hosszabb távon is számolnak vele.”

Bár a cseh sajtóban már most megjelentek átigazolási hírek a nevével kapcsolatban (a Slavia Praha szívesen szerződtetné), Baráth Péter egyelőre nem foglalkozik a következő lépéssel. Szerinte most a fejlődés, a stabil játék és a válogatottban bizonyítás a legfontosabb.

„Hallottam a pletykákat, de ezekkel nem akarok foglalkozni. Jó érzés, amikor ilyen visszajelzések érkeznek, ugyanúgy, mint amikor meghívót kapok a válogatottba, de még nincs itt az ideje az újabb váltásnak. Az a célom, hogy sokat és jól játsszak, fejlődjek, és minél többet bizonyítsak az Olomoucban és a válogatottban.”