Nemzeti Sportrádió

FTC: Borbély Balázzsal ma tárgyalhatnak, utána jöhet a bejelentés – NS-infó

2026.06.01. 13:11
Borbély Balázs szerződtetését hamarosan bejelenti a Ferencváros (Fotó: Szabó Miklós, archív)
NB I Ferencváros Borbély Balázs
Beszámoltunk róla, hogy a bajnok ETO FC-től távozó Borbély Balázs a napokban tárgyal a Ferencvárossal – információink szerint hétfő délután tarthatják a felek a következő egyeztetést.

 

Pénteken az ETO FC adta hírül, hogy Borbély Balázs távozik a győri bajnokcsapattól és a Ferencvároshoz szerződik. Ugyanakkor már aznap jeleztük, hogy a felvidéki szakember még nem állapodott meg a Ferencvárossal, bizonyos részleteket tisztázniuk kell a feleknek, ezért nem is jelentette be a szerződtetését a Robbie Keane lemondása miatt edzőt kereső FTC.

Úgy tudjuk, hogy a következő egyeztetésre hétfő délután kerülhet sor az edző és a Ferencváros között.

Ha a felek hivatalosan is megegyeznek, akár már hétfőn (vagy kedden) bejelentheti a Fradi a szerződtetését. Borbély négy év után térhet vissza a Ferencvároshoz, amelynél 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban és volt a második csapat vezetőedzője is.  

 

Kapcsolódó tartalom

Sokk, csalódás és düh – Borbély Balázs távozásának háttere

A magyar labdarúgás elmúlt éveinek egyik legnagyobb szenzációját jelentette, amikor az ETO egyoldalúan bejelentette, hogy a bajnokcsapat vezetőedzője, Borbély Balázs csatlakozik az ezüstérmes Ferencvároshoz.

NS-infó: Borbély Balázs stábtagjai egy kivétellel maradhatnak Győrben

Amennyiben a szakember megegyezik a Ferencvárossal, egy erőnléti edző tarthat vele.

„Borbély Balázs még nem írt alá, folynak a tárgyalások a Fradival”

Az edző menedzsere, Paunoch Péter a Nemzeti Sportnak elmondta, még nem egyeztek meg a Ferencvárossal.

Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek

Az ETO közleményt adott ki a vezetőedző távozásáról. Úgy tudjuk, a játékoskeretben is lehetnek hamarosan változások.

 

