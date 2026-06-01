FTC: Borbély Balázzsal ma tárgyalhatnak, utána jöhet a bejelentés – NS-infó
Beszámoltunk róla, hogy a bajnok ETO FC-től távozó Borbély Balázs a napokban tárgyal a Ferencvárossal – információink szerint hétfő délután tarthatják a felek a következő egyeztetést.
Pénteken az ETO FC adta hírül, hogy Borbély Balázs távozik a győri bajnokcsapattól és a Ferencvároshoz szerződik. Ugyanakkor már aznap jeleztük, hogy a felvidéki szakember még nem állapodott meg a Ferencvárossal, bizonyos részleteket tisztázniuk kell a feleknek, ezért nem is jelentette be a szerződtetését a Robbie Keane lemondása miatt edzőt kereső FTC.
Úgy tudjuk, hogy a következő egyeztetésre hétfő délután kerülhet sor az edző és a Ferencváros között.
Ha a felek hivatalosan is megegyeznek, akár már hétfőn (vagy kedden) bejelentheti a Fradi a szerződtetését. Borbély négy év után térhet vissza a Ferencvároshoz, amelynél 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban és volt a második csapat vezetőedzője is.
Legfrissebb hírek
Árulás helyett – Ballai Attila publicisztikája
Labdarúgó NB I
2026.05.30. 23:47
A ZTE elbúcsúztatta a távozó védőt
Labdarúgó NB I
2026.05.30. 18:13
Ezek is érdekelhetik