FTC: Borbély Balázzsal ma tárgyalhatnak, utána jöhet a bejelentés – NS-infó

Pénteken az ETO FC adta hírül, hogy Borbély Balázs távozik a győri bajnokcsapattól és a Ferencvároshoz szerződik. Ugyanakkor már aznap jeleztük, hogy a felvidéki szakember még nem állapodott meg a Ferencvárossal, bizonyos részleteket tisztázniuk kell a feleknek, ezért nem is jelentette be a szerződtetését a Robbie Keane lemondása miatt edzőt kereső FTC.

Úgy tudjuk, hogy a következő egyeztetésre hétfő délután kerülhet sor az edző és a Ferencváros között.

Ha a felek hivatalosan is megegyeznek, akár már hétfőn (vagy kedden) bejelentheti a Fradi a szerződtetését. Borbély négy év után térhet vissza a Ferencvároshoz, amelynél 2019 és 2022 között dolgozott az utánpótlásban és volt a második csapat vezetőedzője is.