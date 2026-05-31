Vb 2026: Mexikó csoportgyőzelemre hajthat; Szon utolsó nagy dobása jöhet az A-csoportban

A torna új lebonyolítási rendszere miatt csoportonként akár három együttes is továbbjuthat, így mind a négy csapatnak reális esélye lehet a kieséses szakasz elérésére.

Mexikó: itt az idő áttörni az átkot

Mexikó számára a 2026-os világbajnokság sokkal több egyszerű hazai rendezésű tornánál. Az ország futballszurkolói évtizedek óta várnak arra, hogy a válogatott túllépjen a nyolcaddöntő jelentette akadályon. A mexikóiak zsinórban hét világbajnokságon estek ki a legjobb 16 között, így a közbeszédben szinte külön fogalommá vált az úgynevezett „ötödik mérkőzés átka”, vagyis a negyeddöntőbe jutás hiánya.

Javier Aguirre szövetségi kapitány harmadik ciklusát tölti a nemzeti csapat élén, és az elmúlt két évben sikerült újra versenyképes együttest formálnia. A válogatott megnyerte a Nemzetek Ligáját és az Arany-kupát is, tavasszal pedig biztató döntetleneket játszott Portugáliával és Belgiummal.

A mexikóiak alapfelállása a 4–3–3-as rendszer, amelyben Raúl Jiménez jelenti a támadósor központi figuráját. A 34 éves csatár továbbra is a csapat legmegbízhatóbb gólszerzője, mellette Julián Quinones és Roberto Alvarado jelentheti a legnagyobb veszélyt az ellenfelek kapujára. A középpályán Edson Álvarez egészségi állapota kulcskérdés, míg a védelemben César Montes és Johan Vásquez alkot stabil tengelyt.

A kapus, aki világbajnokságonként felbukkan: Guillermo Ochoa (Fotó: Getty Images)

A mexikóiak egyik legnagyobb fegyvere a hazai pálya lehet. Az Azteca Stadion több mint 2200 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, ami jelentős előnyt jelenthet az európai és ázsiai ellenfelekkel szemben.

A csoportelsőség első számú várományosa tehát Mexikó, de a hatalmas elvárások könnyen nyomássá válhatnak, ha nem sikerül jól rajtolni.

Dél-Afrika: tizenhat év után újra a világ színpadán

A 2010-es hazai rendezésű világbajnokság után először jutott ki ismét a tornára Dél-Afrika, amely afrikai selejtezőcsoportját Nigériát megelőzve nyerte meg. A Bafana Bafana egyik legnagyobb erőssége a kiegyensúlyozottság: a kvalifikáció során tizenkét különböző játékos szerzett gólt, és senki sem jutott kettőnél több találatig.

Hugo Broos szövetségi kapitány számára ez lesz az edzői pályafutás utolsó állomása. A 74 éves belga szakember az elmúlt években jól szervezett, fegyelmezett együttest épített, amely elsősorban gyors átmenetekből próbál veszélyt teremteni.

A rendszer alapját általában egy 4–3–2–1-es felállás adja. A kapuban Ronwen Williams számít kulcsembernek, aki az Afrika-kupán mutatott bravúrjaival vált nemzetközileg ismertté. A középpálya motorja Teboho Mokoena, míg a támadások fő befejezője Lyle Foster lehet.

A dél-afrikaiak legnagyobb problémája éppen a gólszerzés. Bár helyzeteket rendszeresen alakítanak ki, a befejezések hatékonysága gyakran elmarad az elvárttól. Ha ezen sikerül javítaniuk, komoly esélyük lehet arra, hogy megszorongassák a csoport második helyére pályázó riválisokat.

Dél-Korea: Szon utolsó nagy küldetése

A csoport egyik legérdekesebb története Dél-Koreához kötődik. A válogatott legendája, Szon Hung Min valószínűleg utolsó világbajnokságára készül, és szeretne méltó búcsút venni a nemzeti csapattól.

A koreaiak veretlenül jutottak át az ázsiai selejtezőkön, ugyanakkor a márciusi felkészülési mérkőzések figyelmeztető jeleket küldtek. Az Elefántcsontparttól elszenvedett 4–0-s vereség, majd az Ausztria elleni 1–0-s kudarc rámutatott a csapat védekezési problémáira.

Hong Mjong Bo szövetségi kapitány többnyire 3–4–2–1-es rendszerben küldi pályára együttesét. A világklasszis középhátvéd, Kim Min Dzse a védelem vezére, míg a támadószekcióban Szon mellett Li Kang In és Hvang Hi Csan jelentik a legnagyobb minőséget.

Papíron talán a dél-koreai keret rendelkezik a legtöbb nemzetközi rutinnal a csoportban. A játékosok közül többen Európa elitbajnokságaiban szerepelnek, és támadásban bármelyik ellenfélnek képesek problémát okozni.

A kérdés inkább az, hogy sikerül-e megtalálni az egyensúlyt a támadófutball és a stabil védekezés között. Ha igen, Dél-Korea akár a csoportelsőségért is harcban lehet.

Csehország: húsz év után ismét vb-résztvevő

A csehek hosszú várakozás után térnek vissza a világbajnokságra. Legutóbb 2006-ban szerepeltek a tornán, most pedig rendkívül drámai körülmények között harcolták ki a részvételt.

Két tizenegyespárbajt is sikeresen megvívtak a csehek a pótselejtezőben (Fotó: Getty Images)

A pótselejtezőben előbb Írországot, majd Dániát búcsúztatták tizenegyespárbajban, mindkét alkalommal kulcsszerepet játszott Matej Kovár kapus. A csapatot a 74 éves Miroslav Koubek irányítja, aki mindössze néhány nappal a pótselejtezők előtt vette át a válogatottat.

A csehek játékának legnagyobb erőssége a pontrúgásokban rejlik. Az európai selejtezősorozat során egyetlen ország sem szerzett több gólt rögzített helyzetekből náluk. A csapatkapitány Ladislav Krejcí és a rutinos Tomás Soucek egyaránt komoly fegyver a levegőben, míg a támadósorban Patrik Schick jelenti a fő veszélyforrást.

A csapat felállása az ellenféltől függően 4–2–3–1 és 3–4–2–1 között váltakozhat. A szervezettség, a fizikai erő és a pontrúgások miatt egyik rivális sem veheti félvállról a cseheket.

Mit várhatunk az A-csoporttól?

A fogadóirodák szerint Mexikó körülbelül ötvenszázalékos eséllyel nyeri meg a kvartettet, elsősorban a hazai pálya és a keret mélysége miatt. A második helyért azonban komoly csata várható Dél-Korea és Csehország között.

A koreaiak egyéni kvalitásban erősebbnek tűnnek, ugyanakkor a csehek szervezettsége és pontrúgásai komoly fegyvert jelenthetnek a szoros mérkőzéseken. Dél-Afrika a papírforma szerint a csoport negyedik számú csapata, de a jól működő védekezés és a gyors kontrák miatt könnyen meglepetést okozhat.

A nyitómérkőzés különleges történelmi párhuzamot kínál: 2010-ben Dél-Afrika és Mexikó játszotta a torna első találkozóját Johannesburgban, most pedig ugyanez a párosítás nyitja meg a 2026-os világbajnokságot Mexikóvárosban.

A legnagyobb kérdés talán az, hogy a házigazda képes lesz-e végre túllépni saját árnyékán. Ha Mexikó elbírja a rá nehezedő nyomást, könnyen megnyerheti a csoportot. Ha viszont megremeg, Dél-Korea és Csehország készen áll arra, hogy kihasználja a lehetőséget.

Június 11., csütörtök, 21.00

Mexikóváros, Azteca Stadion Mexikó–Dél-Afrika Június 12., péntek, 4.00

Guadalajara, Guadalaraja Stadion Dél-Korea–Csehország Június 18., csütörtök, 18.00

Atlanta, Atlanta Stadion Csehország–Dél-Afrika Június 19., péntek, 3.00

Guadalajara, Guadalaraja Stadion Mexikó–Dél-Korea Június 25., csütörtök, 3.00

Mexikóváros, Azteca Stadion Csehország–Mexikó Június 25., csütörtök, 3.00

Monterrey, Monterrey Stadion Dél-Afrika–Dél-Korea A-csoport

A DÉL-AFRIKAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates)

Védők: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover 96 – Németország), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukele Kabini (Molde FK – Norvégia), Thabang Matuludi (Polokwane City), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire – Egyesült Államok)

Középpályások: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Sphephelo Sithole (CD Tondela – Portugália), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)

Támadók: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley – Anglia), Thapelo Maseko (AEL Limasszol – Ciprus)

Szövetségi kapitány: Hugo Broos (belga)

A DÉL-KOREAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Cso Hjon Vu (Ulszan), Kim Szung Gju (FC Tokió – Japán), Szong Bum Kun (Csonbuk Motors)

Védők: Kim Min Dzse (Bayern München – Németország), Cso Ju Min (Sardzsa FC – Arab Emírségek), Li Han Bom (Midtjylland – Dánia), Kim Te Hjon (Kasima Antlers – Japán), Pak Dzsin Szop (Csöcsiang FC – Kína), Li Ki Hjuk (Kangvon FC), Li Te Szok (Austria Wien – Ausztria), Szol Jung Vu (Crvena zvezda – Szerbia), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach – Németország), Kim Mun Hvan (Tedzson Citizen)

Középpályások: Jang Hjun Dzsun (Celtic – Skócia), Pek Szung Ho (Birmingham City – Anglia), Hvang In Bom (Feyenoord – Hollandia), Kim Dzsin Gju (Csonbuk Motors), Pe Dzsun Ho (Stoke City – Anglia), Om Dzsi Szung (Swansea City – Anglia/Wales), Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Li Dong Gjong (Ulszan), Li Dzse Szung (Mainz – Németország), Li Kang In (Paris Saint-Germain – Franciaország)

Támadók: O Hjon Gju (Besiktas – Törökország), Szon Hung Min (Los Angeles FC – Egyesült Államok), Cso Ku Szung (Midtylland – Dánia)

Szövetségi kapitány: Hong Mjong Bo