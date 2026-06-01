BL-induló csapatnál folytatja Carlo Ancelotti fia

Az már korábban eldőlt, hogy Bruno Genesio távozik Lille-ből, és vélhetően a Marseille-nél folytatja edzői pályafutását. Az észak-franciaországi csapat így új szakvezető után nézett, és sajtóhírek szerint Davide Ancelotti és Thiago Motta volt a legesélyesebb a posztra.

Hétfőn kiderült, hogy a vezetők Ancelotti mellett tették le a voksukat, az olasz szakvezető két évre kötelezte el magát.

Ancelotti édesapja PSG-s edzősége idején a fővárosiak erőnléti edzője volt, majd az Evertonnál és a Real Madridnál másodedzőként dolgozott. Később a Botafogo edzője lett.

A Lille a 2025–2026-os idényben a harmadik helyen zárt, így a Bajnokok Ligája főtábláján indulhat.