Nemzeti Sportrádió

BL-induló csapatnál folytatja Carlo Ancelotti fia

2026.06.01. 13:53
Davide Ancelotti a Lille edzője lett (Fotó: Getty Images)
Lille Ligue 1 Davide Ancelotti
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Ligue 1) szereplő Lille csapata hétfőn bejelentette, hogy Davide Ancelotti lesz az új vezetőedző.

Az már korábban eldőlt, hogy Bruno Genesio távozik Lille-ből, és vélhetően a Marseille-nél folytatja edzői pályafutását. Az észak-franciaországi csapat így új szakvezető után nézett, és sajtóhírek szerint Davide Ancelotti és Thiago Motta volt a legesélyesebb a posztra.

Hétfőn kiderült, hogy a vezetők Ancelotti mellett tették le a voksukat, az olasz szakvezető két évre kötelezte el magát.

Ancelotti édesapja PSG-s edzősége idején a fővárosiak erőnléti edzője volt, majd az Evertonnál és a Real Madridnál másodedzőként dolgozott. Később a Botafogo edzője lett.

A Lille a 2025–2026-os idényben a harmadik helyen zárt, így a Bajnokok Ligája főtábláján indulhat.

