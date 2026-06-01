Horváth Dávid veszi át Kemenes Szabolcs helyét az U17-es és az U19-es válogatottnál – hivatalos

Mint arról a szövetség közleményében beszámolt, Kemenes Szabolcs 2024 nyarán érkezett az MLSZ-hez, az elmúlt két évben az U18-as, majd az U19-es válogatott mellett dolgozott. Előbbi együttessel többek között idegenben győzte le az egy évvel korábban Eb-aranyérmes olaszokat, utóbbi korosztállyal bejutott az elitkörbe, amelyben a márciusi Eb-selejtezőkön csoportja harmadik helyén végzett a nemzeti együttes.

„Sokkal többet adott ez a két év, mint azt vártam, egészen más távlatok nyíltak meg előttem a labdarúgást és az edzősködést illetően. Szakmailag és emberileg is rengeteget kaptam, fantasztikus élmény volt, amiből nagyon sokat lehet tanulni, nem túlzás, ez a két év más edzőt faragott belőlem – mondta az mlsz.hu-nak Kemenes Szabolcs, aki egy első osztályú klub akadémiáján folytatja pályafutását. – Válogatott edzőként mindig az adott nemzet legjobbjai ellen kell készülnöd, és rendre szembejön a nemzetközi labdarúgás krémje. Ezért is nagy lehetőség az új feladat, ami előttem áll, a mindennapok során dolgozhatunk azért, hogy a srácok még felkészültebben várhassák az előttük álló feladatokat, a nemzetközi futball taktikai, fizikai, mentális követelményeinek ismeretében.”

Kinevezése után Horváth Dávid is megszólalt: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az MLSZ bizalmat szavazott nekem, edzői pályafutásom során mindig is kiemelten fontos volt számomra a fiatal játékosok fejlesztése, a felnőttfutballba való átmenet támogatása. Az U17-es korosztály rendkívül fontos állomás, itt már nemzetközi tétmérkőzéseket játszunk, amelyek jelentős visszajelzéssel bírnak azt illetően, hogy hol tartanak a játékosok a fejlődésben. Célom, hogy fejlődésorientált legyen a korosztályos válogatott és emellett versenyképesen, méltó módon képviseljük Magyarországot. Sokszor foglalkoztatott a válogatottaknál zajló munka is, az ifjúsági BL-ben tapasztalhattam, hogy milyen a nemzetközi színtér az utánpótlásban, ez is közrejátszott abban, hogy igent mondtam erre a felelősségteljes feladatra.”

Az MLSZ közleményében emlékeztetett, hogy a 41 éves Horváth Dávidnak edzőként már az utánpótlásban és a felnőttek között is jelentős tapasztalata van. A szakember Monoron kezdett el edzősködni, a korosztályos csapatok után a felnőtteket is irányította, s veretlen idényt követően juttatta fel az együttest az NB II-be. 2020 nyarán lett az MTK U19-es együttesének a vezetőedzője, amellyel bajnoki címet szerzett és az ifjúsági BL-ben is szerepelt. Dolgozott a kék-fehérek második csapata mellett, míg 2022 októberétől 2025 decemberéig az MTK NB I-es gárdáját irányította.