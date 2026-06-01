Nemzeti Sportrádió

Szabadtüdős búvár-vb: Törőcsik Zsófiának nincsenek irreális elvárásai magával szemben

2026.06.01. 13:16
null
Törőcsik Zsófia (Fotó: Török Attila)
Címkék
Törőcsik Zsófia búvárúszó-világbajnokság búvárúszás
Kevés ideje volt az átállásra, így nem támaszt irreális elvárásokat magával szemben a világcsúcstartó Törőcsik Zsófia a Duna Arénában kedden kezdődő 36. medencés szabadtüdős búvár-világbajnokságon.

A világbajnok és Világjátékok-győztes magyar klasszis sajtócsapata emlékeztetett rá, hogy Törőcsik Zsófia április közepén mélységi világcsúcsot állított fel a Fülöp-szigeteken, most pedig már medencében kell teljesítenie.

„Nem volt ideális a felkészülés, hiszen nagyon kevés időm volt átállni a mélységi versenyzésről a medencésre. A két szakág alapja, a levegő-visszatartás ugyanaz, de a gondolkodásmód, a felkészülés és a versenyzés sok szempontból teljesen más. Nem szeretnék irreális elvárásokat támasztani magammal szemben, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a versenyen a maximumot fogom kihozni magamból” – idézte a közlemény Törőcsik Zsófiát.

A szombatig tartó budapesti vb-n a magyar csapat legismertebb indulója kedden a kétuszonyos (bifin) számban indul, ezt követi az uszony nélküli dinamikus apnea versenyszám, majd pénteken a statikus apnea következik, amelyben a versenyzők a vízfelszínen lebegve, mozdulatlanul próbálnak minél hosszabb ideig egy levegővel a víz alatt maradni. Szombaton, a vb záró napján rendezik a monofines versenyt, amelyben Törőcsik a világcsúcsot is tartja.

A világbajnokságon minden korábbinál több, csaknem 300 búvár indul.

 

Törőcsik Zsófia búvárúszó-világbajnokság búvárúszás
Legfrissebb hírek

Törőcsik Zsófia a május végén kezdődő budapesti vb-n is mindent belead

Csupasport
2026.05.15. 15:18

Törőcsik Zsófia a világcsúcs után magyar rekordot is döntött szabadtüdős merülésben

Egyéb egyéni
2026.04.28. 14:01

Törőcsik Zsófia a Fülöp-szigeteki sikerek után a budapesti vb-re fókuszál

Csupasport
2026.04.27. 13:05

Törőcsik Zsófia: Áramlat és órahiba is nehezítette a világcsúcsdöntést

Egyéb egyéni
2026.04.21. 13:00

Törőcsik Zsófia új világcsúcsot ért el szabadtüdős merülésben

Csupasport
2026.04.20. 11:32

107 méteres merülés – edzésen már sikerült a világcsúcs Törőcsik Zsófiának

Csupasport
2026.04.16. 15:04

Búvárúszás: Törőcsik Zsófia világcsúcsra készül szabadtüdős mélységi merülésben

Úszás
2026.03.30. 13:46

Sportága szeretete motiválja a rekorder tájékozódási búvárúszó Balázs Pétert

Egyéb egyéni
2025.12.17. 09:16
Ezek is érdekelhetik