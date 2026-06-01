Szabadtüdős búvár-vb: Törőcsik Zsófiának nincsenek irreális elvárásai magával szemben

A világbajnok és Világjátékok-győztes magyar klasszis sajtócsapata emlékeztetett rá, hogy Törőcsik Zsófia április közepén mélységi világcsúcsot állított fel a Fülöp-szigeteken, most pedig már medencében kell teljesítenie.

„Nem volt ideális a felkészülés, hiszen nagyon kevés időm volt átállni a mélységi versenyzésről a medencésre. A két szakág alapja, a levegő-visszatartás ugyanaz, de a gondolkodásmód, a felkészülés és a versenyzés sok szempontból teljesen más. Nem szeretnék irreális elvárásokat támasztani magammal szemben, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a versenyen a maximumot fogom kihozni magamból” – idézte a közlemény Törőcsik Zsófiát.

A szombatig tartó budapesti vb-n a magyar csapat legismertebb indulója kedden a kétuszonyos (bifin) számban indul, ezt követi az uszony nélküli dinamikus apnea versenyszám, majd pénteken a statikus apnea következik, amelyben a versenyzők a vízfelszínen lebegve, mozdulatlanul próbálnak minél hosszabb ideig egy levegővel a víz alatt maradni. Szombaton, a vb záró napján rendezik a monofines versenyt, amelyben Törőcsik a világcsúcsot is tartja.

A világbajnokságon minden korábbinál több, csaknem 300 búvár indul.