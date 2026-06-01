Fót: meglepő, de megérdemelt feljutás

Óriási meglepetésre a Phoenix-MT Fót nyerte meg a másodosztályú férfi kosárlabda-bajnokságot, miután a Piros-csoport döntőjében 3–1-re jobbnak bizonyult a BKG Prima Akadémia együttesénél. Ezzel a gárda, amelynek vezére és legjobb játékosa Juhos Levente, korábbi magyar bajnok és válogatott center volt, kiharcolta a feljutást az A-csoportba, amire a klub fennállása során sosem volt példa.

„Az alapcélunk a négy közé kerülés volt, a legutóbbi idény után, amikor a Kaposvárral döntőt vívtunk, de kikaptunk, ez volt a reális – mondta a Nemzeti Sportnak a 34 éves Juhos, aki négy éve játszik a második vonalban, és aki 2013-ban magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes lett az Albacomppal. – Surmann Gáborral, aki edző, menedzser, buszsofőr és csapatpszichológus egy személyben, az évad közben már beszélgettünk a helyzetről, hiszen akkor már látszott, hogy lehet esélyünk a feljutásra. Remek alapszakaszt futottunk, amihez az is kellett, hogy rögtön az elején lecseréltük a légiósunkat, az érkező amerikai Shereef Mitchell remekül és gyorsan beilleszkedett a csapatba, és húzóember lett. Gábornak óriási érdemei vannak abban, hogy itt tart a klub, amely hét év alatt a negyedosztályból került az élvonalba.”

A Fót két vereséggel és 24 győzelemmel toronymagasan nyerte meg az alapszakaszt (a második Nyíregyháza nyolcszor kapott ki), ami azért is volt meglepetés, mert több klub, mint például az említett Nyíregyháza, továbbá a MAFC, a PVSK és a BKG is egyértelműen a feljutást tűzte ki céljának a rajt előtt.

„Uraltuk az alapszakaszt, s ezzel a lendülettel folytattuk a rájátszást – folytatta Juhos, aki a bajnokság legértékesebb játékosa lett 30-as teljesítményindexes átlaggal. – Valójában a négy közé sem vártak minket, az említett klubok mindenben jobb lehetőséggel vágtak neki az évnek, de ez egy olyan csapat, amelynek tagjai tényleg egymásért küzdenek nap mint nap, s szívből kosárlabdázunk. Ez elsősorban Surmann Gábor érdeme. A Kaszások ellen sima három nullával jutottunk tovább, a PVSK ellen egyszer kikaptunk, jókor is jött a vereség, s a döntő a BKG ellen is 3–1 lett, pedig hazai vereséggel kezdtünk, de szerintem teljesen megérdemelten nyertünk a következő három összecsapáson. Fótnak nem volt még A-csoportos kosárlabdacsapata, most úgy tűnik, lesz – és már most van eredménye, hiszen egyre többen kezdik megszeretni a városban a sportágat, egyre többen viszik és hozzák gyermekeiket kosarazni.”

Juhos marad és elmondta, jó lenne, ha a feljutó gárda magja is maradna, sok tehetséges magyar játszik náluk, s persze újabb légiósok is csatlakoznának.

„Köszönet a fóti önkormányzatnak, hogy beálltak mögénk, s a Phoenixnek is – tette hozzá a center. – Ütőképes csapatot szeretnénk, és erre van is esély. Én nagyon élvezem a játékot és szerintem az A-csoportban sem lógok majd ki lefelé. Hajtós, küzdős együttest lenne jó összerakni, amely nem csak átszállójegyet vált a legjobbak közé.”

A klub csarnoka, amelyben pillanatnyilag 576 néző lehet egy kosármeccsen, jelenleg nem felel meg az NB I A-csoportja versenykiírásának (1000 néző), de mobil lelátók alkalmazásával ezt a problémát is szeretnék megoldani, és az egyesület vállalja a szereplést a legjobbak között.