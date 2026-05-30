Megsérült a Napoli középpályása, nem lesz ott a vb-n

Skócia 4–1-re legyőzte Curacaót felkészülési mérkőzésen, de a győzelem áldozattal járt, Billy Gilmourt ugyanis sérülés miatt le kellett cserélni.

A Napoli középpályása az első félidőben ült le a földre, mikor senki sem volt körülötte, és Steve Clarke szövetségi kapitány már a meccs után aggodalmát fejezte ki, hogy súlyos lehet a sérülés. Szombat este a skót szövetség bejelentette, hogy Gilmour térdsérülést szenvedett, emiatt nem lehet ott a vb-n.

A szakvezető arról még nem beszélt, hogy ki kerülhet Gilmour helyére, de Lennon Miller (Udinese), Connor Barron (Rangers) vagy Andy Irving (Sparta Praha) lehet a befutó.

We regret to announce that the knee injury sustained by Billy Gilmour in today’s win over Curaçao will rule him out of participation in @FIFAWorldCup.



We're all with you, Billy 💙 — Scotland National Team (@ScotlandNT) May 30, 2026

A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), Liam Kelly (Rangers FC)

Védők: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Aaron Hickey (Brentford – Anglia), Dom Hyam (Wrexham – Wales/angol Championship), Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), Nathan Patterson (Everton – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers FC), Kieran Tierney (Celtic)

Középpályások: Ryan Christie (Bournemouth – Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), Ben Gannon-Doak (Bournemouth – Anglia), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Napoli – Olaszország)

Csatárok: Ché Adams (Torino – Olaszország), Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), George Hirst (Ipswich Town – Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Steve Clarke