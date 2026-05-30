Megsérült a Napoli középpályása, nem lesz ott a vb-n
Skócia 4–1-re legyőzte Curacaót felkészülési mérkőzésen, de a győzelem áldozattal járt, Billy Gilmourt ugyanis sérülés miatt le kellett cserélni.
A Napoli középpályása az első félidőben ült le a földre, mikor senki sem volt körülötte, és Steve Clarke szövetségi kapitány már a meccs után aggodalmát fejezte ki, hogy súlyos lehet a sérülés. Szombat este a skót szövetség bejelentette, hogy Gilmour térdsérülést szenvedett, emiatt nem lehet ott a vb-n.
A szakvezető arról még nem beszélt, hogy ki kerülhet Gilmour helyére, de Lennon Miller (Udinese), Connor Barron (Rangers) vagy Andy Irving (Sparta Praha) lehet a befutó.
A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), Liam Kelly (Rangers FC)
Védők: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Aaron Hickey (Brentford – Anglia), Dom Hyam (Wrexham – Wales/angol Championship), Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), Nathan Patterson (Everton – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers FC), Kieran Tierney (Celtic)
Középpályások: Ryan Christie (Bournemouth – Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), Ben Gannon-Doak (Bournemouth – Anglia), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Napoli – Olaszország)
Csatárok: Ché Adams (Torino – Olaszország), Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), George Hirst (Ipswich Town – Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Steve Clarke
|Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Brazília–Marokkó
|X–X
|Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion
|Haiti–Skócia
|X–X
|Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion
|Skócia–Marokkó
|X–X
|Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Brazília–Haiti
|X–X
|Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion
|Skócia–Brazília
|X–X
|Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion
|Marokkó–Haiti
|X–X