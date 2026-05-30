Megsérült a Napoli középpályása, nem lesz ott a vb-n

2026.05.30. 21:53
Billy Gilmour nem lesz ott a vb-n
A skót labdarúgó-válogatott középpályása, Billy Gilmour megsérült a Curacao elleni felkészülési mérkőzésen, így nem lehet ott a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságon.

Skócia 4–1-re legyőzte Curacaót felkészülési mérkőzésen, de a győzelem áldozattal járt, Billy Gilmourt ugyanis sérülés miatt le kellett cserélni.

A Napoli középpályása az első félidőben ült le a földre, mikor senki sem volt körülötte, és Steve Clarke szövetségi kapitány már a meccs után aggodalmát fejezte ki, hogy súlyos lehet a sérülés. Szombat este a skót szövetség bejelentette, hogy Gilmour térdsérülést szenvedett, emiatt nem lehet ott a vb-n.

A szakvezető arról még nem beszélt, hogy ki kerülhet Gilmour helyére, de Lennon Miller (Udinese), Connor Barron (Rangers) vagy Andy Irving (Sparta Praha) lehet a befutó.

A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), Liam Kelly (Rangers FC)
Védők: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Aaron Hickey (Brentford – Anglia), Dom Hyam (Wrexham – Wales/angol Championship), Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), Nathan Patterson (Everton – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers FC), Kieran Tierney (Celtic)
Középpályások: Ryan Christie (Bournemouth – Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), Ben Gannon-Doak (Bournemouth – Anglia), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Napoli – Olaszország)
Csatárok: Ché Adams (Torino – Olaszország), Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), George Hirst (Ipswich Town – Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–MarokkóX–X
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–SkóciaX–X
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–MarokkóX–X
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–HaitiX–X
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–BrazíliaX–X
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–HaitiX–X
C-CSOPORT

 

 

