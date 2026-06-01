A Vasas bejelentkezett a DVSC válogatott játékosáért – NS-infó

Értesüléseink szerint az NB I-be visszajutó Vasas már felvette a kapcsolatot a DVSC-vel a 26 éves középpályás, Szuhodovszki Soma szerződtetése ügyében.

A Vasas részéről korábban Nagy Miklós sportigazgató arról nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, hogy alapvetően három poszton terveznek erősítést a nyáron. Érkezhet ballábas védő, valamint a védekezésből támadásba történő átmenetekben erős középpályás és egy középcsatár. A csatárposztra, ahogy azt már jeleztük, Pálinkás Gergő lehet az első számú kiszemelt a Vasasnál, a középpályára pedig szóba került a nyíregyházi Kovácsréti Márk és a friss hírek szerint Szuhodovszki is.

Szuhodovszkinak a jövő nyáron jár le a szerződése a DVSC-nél, így a két klubnak meg kell egyeznie az átigazoláshoz. A középpályás 2024 januárjában Kecskemétről szerződött Debrecenbe, a nemrég befejeződő idényben 23 NB I-es meccsen két-két gólt és gólpasszt ért el. Korábban az MTK érdeklődéséről is lehetett hallani vele kapcsolatban, de a Vasas megelőzheti a kék-fehéreket, bár hivatalos, írásos ajánlatról még egyik érdeklődő részéről sem tudni.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Pintér Filip (Kisvárda)

Kiszemeltek: Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza), Szuhodovszki Soma (Debrecen)

Távozók: Bukta Csaba (budafoki kölcsön után lejár a szerződése)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Németh Barnabás (Kecskeméti TE)