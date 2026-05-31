Nemzeti Sportrádió

Vb-felkészülés: Svájc kiütötte Jordániát, győzelemmel hangoltak a csehek és a zöld-fokiak is

M. B.M. B.
2026.05.31. 17:58
Zuhogó esőben csatáztak a felek St. Gallenben (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 svájci labdarúgó-válogatott Jordánia jordániai válogatott vb-felkészülés Svájc Csehország cseh labdarúgó-válogatott
A svájci labdarúgó-válogatott 4–1-re nyert odahaza Jordánia ellen a vb-re készülő két csapat felkészülési mérkőzésén. Mindeközben Csehország hazai pályán fektette két vállra Koszovót.

SVÁJC–JORDÁNIA

Az első félidő derekán szerezte meg a vezetést Murat Yakin együttese, Breel Embolo tizenegyesből volt eredményes. Néhány perccel később megduplázta előnyét Svájc, Aebischer remekbe szabott indításából Dan Ndoye talált be. A félidő ráadásában Granit Xhaka is bevert egy büntetőt, így magabiztos előnnyel vonulhatott szünetre a hazai csapat. 

A fordulás után  Odeh al-Fahuri gyorsan szépített ugyan, de több gól nem volt benne a közel-keleti gárdában – ezzel együtt volt mit nézni a hajrában, miután Christian Fassnacht kihasználta a jordán védelem bakiját, és ziccerben a hálóba lőtt, beállítva a végeredményt. 4–1

CSEHORSZÁG–KOSZOVÓ

Miroslav Koubek együttese jól kezdett a vb-re való kijutásról lemaradó balkáni válogatott ellen, Tomás Ladra egy közeli fejessel, míg Adam Hlozek egy kontra végén talált be. A koszovóiak a csereként beálló Lindon Emerllahu révén szépítettek a hajrában, de az egyenlítésre már nem futotta az erejükből. 2–1

ZÖLD-FOKI SZIGETEK–SZERBIA

A szokásoshoz képest alaposan felforgatott csapattal állt ki Lisszabonban a szerb válogatott, így talán nem akkora meglepetés, hogy a története első világbajnoki szereplésére készülő afrikaiak korán előnyhöz jutottak: a 11. percben egy védelmi hibát követően Kevin Lenini volt eredményes. A fordulás után Laros Duarte és Benchimol is mattolni tudta Filip Sztankovicsot, így Bubista együttese magabiztos győzelemmel a tarsolyában utazhat a vb-re. 3–0

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Svájc–Jordánia 4–1 (Embolo 28. – 11-esből, Ndoye 33., Xhaka 45+9. – 11-esből, Fassnacht 79., ill. el-Fahuri 52.)
Csehország–Koszovó 2–1 (Ladra 12., Hlozek 32., ill. Emerllahu 80.)
Zöld-foki-szigetek–Szerbia 3–0 (Lenini 11., L. Duarte 59., Benchimol 63.)

Később
20.45: Németország–Finnország, Mainz (Tv: Spíler2)
21.30: Egyesült Államok–Szenegál, Charlotte
23.30: Brazília–Panama, Rio de Janeiro

 

foci vb 2026 vb 2026 svájci labdarúgó-válogatott Jordánia jordániai válogatott vb-felkészülés Svájc Csehország cseh labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Benbuali is bekerült az algériai válogatott világbajnoki keretébe

Foci vb 2026
49 perce

Muslera az ötödik vb-jére utazhat, Valverde a sztár Bielsa uruguayi keretében

Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026: Mexikó csoportgyőzelemre hajthat; Szon utolsó nagy dobása jöhet az A-csoportban

Foci vb 2026
3 órája

Felkészülés: Japán egygólos győzelemmel hangolt a vb-re

Foci vb 2026
4 órája

Vb 2026: vízumgondok miatt elhalasztották a dél-afrikaiak elutazását

Foci vb 2026
5 órája

Ancelotti: Jól halad Neymar felépülése

Foci vb 2026
8 órája

Vb-2026: mexikói, ecuadori és dél-koreai győzelem felkészülési mérkőzésen

Foci vb 2026
9 órája

Megsérült a Napoli középpályása, nem lesz ott a vb-n

Foci vb 2026
21 órája
Ezek is érdekelhetik