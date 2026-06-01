Serena Williams Londonban és Berlinben is pályára léphet

Sajtóhírek szerint a wimbledoni Grand Slam-viadal két felvezető tenisztornáján is pályára léphet Serena Williams, minden idők egyik legjobb női játékosa.
A szakportálok beszámolója alapján visszatérhet a teniszpályára a 44 éves amerikai Serena Williams, aki szabadkártyát kért a Londonban jövő héten kezdődő füves pályás eseményre, amelyen párosban a mindössze 19 esztendős Victoria Mboko lenne a partnere.
A német dpa hírügynökség a Bild című napilap információival megegyezően azt közölte, hogy a 23-szoros Grand Slam-győztes Williams ezt követően Berlinben is indulna, a német fővárosban 18 év szünet után lépne újra pályára.
A világelsőséget pályafutása során összesen 319 hétig birtokoló Serena Williams nem nyilatkozott még a terveiről. A sportág egyik legnagyobb alakja 2017-ben nyerte eddigi utolsó Grand Slam-címét, s a 2022-es US Open óta nem versenyzett.
Legfrissebb hírek
Roland Garros: Udvardy Panna sima vereséggel búcsúzott
Tenisz
2026.05.25. 17:19
Ezrek ünnepelték Londonban az Arsenal bajnoki címét
Angol labdarúgás
2026.05.20. 11:05
Közel háromórás meccs után Szvitolina nyert Rómában
Tenisz
2026.05.16. 21:14
Asztalitenisz-vb: mindkét számban kínai–japán döntő lesz
Egyéb egyéni
2026.05.09. 23:56
Asztalitenisz-vb: egyelőre még távol vagyunk az elittől
Egyéb egyéni
2026.05.06. 21:16
Ezek is érdekelhetik