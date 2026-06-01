Serena Williams Londonban és Berlinben is pályára léphet

A szakportálok beszámolója alapján visszatérhet a teniszpályára a 44 éves amerikai Serena Williams, aki szabadkártyát kért a Londonban jövő héten kezdődő füves pályás eseményre, amelyen párosban a mindössze 19 esztendős Victoria Mboko lenne a partnere.

A német dpa hírügynökség a Bild című napilap információival megegyezően azt közölte, hogy a 23-szoros Grand Slam-győztes Williams ezt követően Berlinben is indulna, a német fővárosban 18 év szünet után lépne újra pályára.

A világelsőséget pályafutása során összesen 319 hétig birtokoló Serena Williams nem nyilatkozott még a terveiről. A sportág egyik legnagyobb alakja 2017-ben nyerte eddigi utolsó Grand Slam-címét, s a 2022-es US Open óta nem versenyzett.