Női röplabda Extraliga: távozott posztjáról a Szent Benedek RA horvát trénere

2026.06.01. 11:46
Fotó: Facebook/Szent Benedek RA
Nem folytatja munkáját a TippmixPro női röplabda Extraligában szereplő Szent Benedek RA vezetőedzőjeként Mario Teppert.

A továbbiakban nem Mario Teppert lesz a női röplabda Extraligában szereplő Szent Benedek RA vezetőedzője – közölte a klub.

„A csapat hétről hétre erősebbé vált technikailag és mentálisan egyaránt, több részsikernek is örülhettünk együtt. Nagyon sajnáljuk, hogy a horvát szakember egyéb okok miatt nem tudja tovább végezni magyarországi feladatát” – olvasható a tájékoztatásban.

„Nagyon kellemes időt töltöttem Balatonfüreden. A klub környezete és a feltételek kiválóak. Az eredmények ellenére úgy gondolom, sikerült fejlődnünk a játékunkban. Ez nem egyik napról a másikra történik, hanem időt igénylő folyamat” – mondta Mario Teppert.

A Szent Benedek RA a legutóbbi idényben a kilencedik helyen zárt az élvonalban.

 

