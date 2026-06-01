Női röplabda Extraliga: távozott posztjáról a Szent Benedek RA horvát trénere

A továbbiakban nem Mario Teppert lesz a női röplabda Extraligában szereplő Szent Benedek RA vezetőedzője – közölte a klub.
„A csapat hétről hétre erősebbé vált technikailag és mentálisan egyaránt, több részsikernek is örülhettünk együtt. Nagyon sajnáljuk, hogy a horvát szakember egyéb okok miatt nem tudja tovább végezni magyarországi feladatát” – olvasható a tájékoztatásban.
„Nagyon kellemes időt töltöttem Balatonfüreden. A klub környezete és a feltételek kiválóak. Az eredmények ellenére úgy gondolom, sikerült fejlődnünk a játékunkban. Ez nem egyik napról a másikra történik, hanem időt igénylő folyamat” – mondta Mario Teppert.
A Szent Benedek RA a legutóbbi idényben a kilencedik helyen zárt az élvonalban.
