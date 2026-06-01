Német kiütés, Miroslav Klose elindul a vb-gólrekordig vezető úton

1934: OLASZ–SPANYOL, MÁSODSZOR IS ÜTKÖZET

A világbajnokságok történetének első megismételt mérkőzése éppolyan durva játékot hozott, mint a két csapat néhány nappal korábbi első összecsapása. Főleg olasz részről. „Luis Monti tökéletesen alakította a mészáros szerepét, számtalanszor kiállíthatták volna” – fogalmazott tudósításában a francia sportlap, a meccset a törtető olasz fasizmus és a fiatal spanyol köztársaság egyenlőtlen küzdelmeként láttató L'Auto, nem megfeledkezve a svájci játékvezető, René Mercet „olaszosan nagyvonalú” ténykedéséről. Tény: egy spanyol gólt les miatt érvénytelenített, így Giuseppe Meazza korai fejes gólja Olaszország elődöntőbe jutását eredményezte.

A Képes Sport vb-különszámának címlapja

1978: NYITÁNY A DIKTATÚRA ÁRNYÉKÁBAN

Noha Argentínát vágtató infláció bénította, ráadásul Jorge Rafael Vidal tábornok két évvel korábban üzembe helyezett katonai juntája – főleg az emberi jogok sorozatos és súlyos megsértése miatt – nem tartozott az igazán „szalonképes” államformák közé, és ezt világszerte sok tüntetés nyomatékosította is, a világbajnokság a tervezett időpontban elkezdődött.

A Buenos Aires-i nyitó mérkőzésen a címvédő NSZK és az 1974-ben bronzérmet szerző Lengyelország csapott össze: helyzetek mindkét oldalon adódtak, a piros mezes lengyelek előtt kicsivel több, de gól végül nem született, a jelek szerint a felek a könnyebbnek gondolt másik két csoportellenfelük (Mexikó, Tunézia) rovására kívánták kiharcolni a továbbjutást. VIDEÓ ITT!

A L'Équipe a győzelem ellenére gyengécske francia rajtról írt

1986: NEHEZEN LENDÜLT BELE AZ EURÓPA-BAJNOK

Az Európa-bajnokként Mexikóba érkező franciák a vártnál nehezebben gyűrték le az újonc kanadai válogatottat a „magyar csoportban”: Jean-Pierre Papin egy lépésről fejelt meccsdöntő góljára egészen a 78. percig kellett várni. A későbbi aranylabdás francia támadó az első találatát szerezte a válogatottban (végül 30-cal vonult vissza). VIDEÓ ITT!

A braziloknak sem ment könnyen a spanyolok legyőzése: mire Sócrates – szintén közvetlen közelről – a kapuba fejelt, meg kellett úszniuk egy Míchel-gólt (szabályos volt, de Chris Bambridge játékvezető nem adta meg). VIDEÓ ITT!

2002: EKKORA NÉMET GYŐZELEM MÉG NEM VOLT

A Bild másnapi beszámolója

Sem az NSZK, sem az egységes Németország válogatottja nem aratott olyan fölényes győzelmet világbajnokságon, mint amilyennel az immár szövetségi kapitányként dolgozó Rudi Völler legénysége berontott az ázsiai színpadra. A szaúdiak elleni nyolcasból a 13. válogatott mérkőzését játszó, később a német futball és a vb-történet legendáinak egyikeként, 16 gólos vb-rekorderként visszavonuló Miroslav Klose három fejes (!) góllal vette ki a részét. VIDEÓ ITT!

Az E-csoport másik mérkőzésének két „balhés” csapat futott neki: a kameruniak táborában (szokás szerint) a meccspénzekről vitatkoztak, míg az írek nem sokkal a torna előtt hazazavarták csapatkapitányukat, Roy Keane-t. A Manchester United középpályása hepciáskodott a felkészülési körülmények miatt (rövid időre ott is hagyta az együttest), majd emlékezetes szónoklat keretében a csapat előtt vérig sértette Mick McCarthy szövetségi kapitányt. A kölcsönösen viharos előkészületek után a két válogatott 1–1-re végzett. VIDEÓ ITT!

Az ulszani Dánia–Uruguay mérkőzés legszebb gólját az uruguayi Dario Rodríguez lőtte (kapásból a pipába), de a fejjel és lábbal is betaláló Jon Dahl Tomasson góljai értek pontot, mindjárt hármat is. VIDEÓ ITT!

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

2022. NOVEMBER 21.: EGYESÜLT ÁLLAMOK–WALES 1–1. Korábban még nem volt olyan válogatott, amelyik 64 év távollét után tért vissza a világbajnokság mezőnyébe, így aztán a walesieket – mert ők voltak a nagy újrakezdők – érthetően népes szurkolóhad kísérte el Katarba. A nyitányon sokáig nem azt látták, amiben előzetesen reménykedtek: a fiatal amerikai csapat remek első félidőt produkált, és egy gyors akció végén Timothy Weah révén megszerezte a vezetést. A 22 éves támadónak sikerült az, ami az 1995-ben Aranylabdával elismert – és e meccs pillanatában Libéria államelnöki tisztségét betöltő – édesapjának ütőképes válogatott híján nem jöhetett össze: a vb-részvétel és a vb-gól. A második félidőre feljavultak a walesiek, és legnevesebb játékosuk, Gareth Bale a maga kiharcolta büntetőből egyenlített. A világbajnokság után nem sokkal, 111 válogatott meccsel és 41 válogatott góllal a háta mögött visszavonuló Bale egyetlen vb-gólja ez. VIDEÓ ITT!

(Cikkünk eredeti változata a 2010-es világbajnokság idején készült.)