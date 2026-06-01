Nemzeti Sportrádió

Négy magyar érem, köztük két arany a felnőtteknél a fekvenyomók világbajnokságán

2026.06.01. 11:12
Nagypál Krisztina az 52 kilogrammosok között nyert (Fotó: Facebook/Nagypál Krisztina)
Nagypál Krisztina Palágyi Zsanett erőemelés fekvenyomás
A magyarok az open kategóriában, azaz a felnőttek között négy érmet, köztük két aranyat nyertek a múlt heti, varsói fekvenyomó-világbajnokságon.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint Nagypál Krisztina az 52 kilogrammosok között, Palágyi Zsanett pedig a 69 kilogrammos súlycsoportban szerzett vb-címet a fekvenyomó-világbajnokságon. Szabó Ágnes a +84 kilogrammos kategóriában bronzérmes lett, valamint a mieink harmadikként végeztek a női csapatversenyben is.

A 17 főből álló küldöttség a masters és az utánpótlás korosztályokban is bizonyította erejét a 46 ország csaknem 1400 sportolóját felvonultató világversenyen. Utóbbiakat is beleszámítva 14 éremmel zárta az eseményt, amelyek közül négy volt aranyérem. A két felnőttgyőzelem mellett az ifjúsági +84 kilogrammos kategóriában Babinszki Barbara szerzett világbajnoki címet, míg az ifjúsági 59 kilogrammosok között Ferku Donát állhatott fel a dobogó tetejére, ráadásul korosztályos Európa-csúccsal.

A Magyar Erőemelő-szövetség több tisztségviselője maga is indult a viadalon, az elnök Berke Lóránd a masters 1-es kategóriában, a 105 kilósoknál hetedikként zárt.

 

