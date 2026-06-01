Holendertől és Besictől is elköszönt az élvonaltól búcsúzó Szabadka

2026.06.01. 12:27
A szerb élvonalbeli labdarúgó-bajnokságtól búcsúzó Szabadka hivatalos közösségi felületén jelentette be, hogy több játékosától is megválik az idény végeztével.

A Szabadka egyszerre 14 játékosától is megvált a csalódást keltő idény után, köztük a 16-szoros magyar válogatott támadótól, Holender Filiptől, valamint a volt Ferencváros-játékos Muhamed Besictől is. A klub közleményében kiemelte: a távozó játékosok egy részének lejárt a szerződése, míg másokkal közös megegyezéssel bontották fel a szerződést. 

A távozók névsora: Nemanja Milunovics, Muhamed Besic, Sztefan Tomovics, Holender Filip, Alekszandar Vulics, Boris Sekulic, Dario Pavkovics, Leonardo Antonio, Ezequiel Santos da Silva, Braian Aramis Ramirez, Wanderson Caju, Paul Dennis, Abdul Kudu Sama, Friday Daniel Ose.

A Szabadka a 2025–2026-is idényben az alsóházi rájátszás 15., azaz utolsó előtti helyén végzett a szerb Szuperligában, így búcsúzott az élvonaltól.

 

