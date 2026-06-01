Fókuszban a visszatérők: kik kaphatnak új esélyt az FTC-nél?

Bár egyelőre nem jelentették be hivatalosan Borbély Balázs kinevezését a Ferencvárosnál – az ETO FC közleménye arra enged következtetni, hogy a győrieket bajnoki címig kormányzó vezetőedző a magyar rekordbajnoknál folytatja –, a háttérben alighanem javában zajlik a következő idény keretének kialakítása. A klub vezetőségének és a szakmai stábnak rövid időn belül fontos döntéseket kell meghoznia a nyári átigazolási időszak előtt. Ezek közé tartozik azoknak a futballistáknak a helyzete is, akik kölcsönszerződésük lejártával visszatérnek az Üllői útra. Hogy közülük kik kapnak lehetőséget, az már az új szakmai stáb értékelésén múlik, mindenesetre lapunk megvizsgálta, milyen idényt zártak.

ALEKSZANDAR CSIRKOVICS: KIESŐ CSAPATA HÚZÓEMBERE VOLT

Alekszandar Csirkovics 2025 januárjában írt alá az FTC-hez, és bár a neki jutó nyolc mérkőzésen lehetett rajta látni, mocorog benne valami, a 24 éves szerb szélső a lengyel Lechia Gdanskhoz került. Csapata kulcsfigurájává lépett elő, 27 tétmérkőzésen hat gólt és öt gólpasszt jegyzett, ám jó teljesítménye sem volt elég együttesének a kiesés elkerüléséhez. Nem csupán a statisztikái voltak meggyőzőek, a lengyel sajtó fontos láncszemként hivatkozott rá – a transfery.info például vezérnek nevezte. Robbie Keane játékrendszerében nem volt helyük az olyan típusú szélsőknek, mint ő, de az új szakmai stáb lehetőségeit bővítheti egy olyan lendületes, jól cselező, a támadóharmadban váratlan megoldásokra képes, nemzetközi szinten is bizonyító (a Topolyában hat Kl-főtáblás meccsen négy gólpasszt adott) játékos, aki jobblábasként a bal szélen szerepelhet.

EDGAR SZEVIKJAN: MEG KELL TALÁLNI A HELYÉT

Kétség sem fér ahhoz, hogy tehetséges játékos, valamiért azonban sehol sem tud gyökeret ereszteni Edgar Szevikjan. A hússzoros örmény válogatott szélső 2024 januárjában érkezett a Ferencvároshoz, a klub színeiben 19 mérkőzésen két gólt szerzett és egy gólpasszt adott, ez pedig nem volt elegendő ahhoz, hogy marasztalják. Előbb a Lokomotiv Moszkvához, majd az Akron Togliattihoz került. Utóbbi klubtól – a Transfermarkt által jelzett szerződésében foglalt vásárlási opció ellenére – minden bizonnyal visszatér, hiszen nem sikerült kihoznia magából a benne rejlő lehetőséget: 15 meccsen egy gólpassz. Egyelőre nem tudni, mi lesz a 24 éves labdarúgó sorsa az FTC-nél, de nem lepődnénk meg, ha az új szakmai stábtól kapna legalább egy nyári felkészülésnyi esélyt. Cselezőkészsége, vállalkozókedve és rúgótechnikája vitathatatlan, van fantázia abban, hogy ballábasként a jobb szélről indulva próbálja megbontani a jellemzően tömörülő ellenfelek védelmét.

DANIEL ARZANI: MÁR AZ ÁTIGAZOLÁSA IS FURCSA VOLT

Nagy tehetségnek kiáltották ki az ausztrál Daniel Arzanit, aki a 2018-as oroszországi világbajnokságon pályára lépett Peru, Dánia és a későbbi győztes Franciaország ellen a csoportkörben. Csakhogy karrierje megfeneklett, miután a Manchester Cityhez szerződött, a sztárcsapat úgy dobálta ide-oda kölcsönbe, hogy az adatlapok segítsége nélkül nehéz felidézni, mikor hol játszott. Hazatérve Ausztráliába, úgy hírlett, felépítette magát, ám a Ferencvárosban csak epizódszerep jutott neki: öt mérkőzésen játszott, az egyetlen, amit fel tudott mutatni, hogy mesterhármast szerzett a Szarvaskend elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. Amikor pályán volt, úgy tűnt, taktikailag fegyelmezetlen a 27 éves támadó, akit túlzottan fűt a bizonyítási vágy, ebből fakadóan sok hibát követ el. Mivel ott akart lenni a 2026-os vb-n, Ausztráliába szerződött kölcsönbe, ám a Melbourne Cityben 12 meccsen szerzett egy gól és két gólpassz nem volt elég jó ajánlólevél, kimaradt a keretből. Meglepődnénk, ha a Fradinál számítanának rá.

SZABÓ SZILÁRD: FIATALKÉNT KÜLÖNÖSEN ÉRDEKES

Az NB II 2024–2025-ös kiírásának talán legígéretesebb játékosaként került Kisvárdára Szabó Szilárd – a másodosztályban 27 találkozón kilenc gólt és tíz gólpasszt jegyzett. Az utánpótlás-válogatott szélsőre Révész Attila figyelt fel, tetszett neki, amit Soroksáron látott tőle. A szabolcsiaknál 13 mérkőzésen kapott lehetőséget, két gólpasszt adott. Az élvonalban leginkább gyorsaságával tűnt ki, a jobb szélen sokszor elfutott, beadásaiból adódtak helyzetek, ám sokszor volt sérült. Hosszabb kihagyásai miatt nem tudta megmutatni, amit a Soroksárban láthattunk tőle, mindenesetre 19 évesen, a fiatal játékosokra vonatkozó szabály alapján értékes lehet a Ferencváros számára. Lapunk úgy tudja, a zöld-fehéreknél kezdheti el a felkészülést – meglátjuk, sikerül-e bizonyítania rátermettségét az új szakmai stábnak.

KENAN KODRO: VILLANÁSAI VOLTAK A LIGAUTOLSÓNÁL

A spanyol másod­osztályban, vagyis a La Liga 2-ben töltötte az idényt Kenan Kodro. A Fehérvár egyik legjobbjaként megismert 32 éves bosnyák-spanyol középcsatár a Ferencvárosban közel sem tudott olyan hasznos játékkal kirukkolni, mint a Vidiben, a 19 meccsen szerzett két gólja nem nagy szám. A Real Zaragozában sem váltotta meg a világot, 33 mérkőzésen nyolc gólt ért el, a Racing Santander ellen szerzett január 10-i triplája óta egy találatot jegyzett. Csapata kiesett a spanyol harmadosztályba, oda azonban aligha követi a szebb napokat látott klubot. Ha hinni lehet a Transfermarkt adatbázisának, szerződése június 30-án lejár a Ferencvárosnál, valószínűtlen, hogy a vezérkar hosszabbít vele.