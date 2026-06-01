Hat különböző gólszerző, Brazília simán verte Panamát

Brazília az utolsó előtti felkészülési mérkőzését játszotta az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokság előtt, Carlo Ancelotti csapata Panamát fogadta a riói Maracanában.

Jól kezdődött a mérkőzés a házigazda számára, Vinícius Junior remek lövése a jobb sarokban kötött ki a második percben. Bár egy Matheus Cunhán megpattanó szabadrúgással egyenlítettek a panamaiak, a 39. percben Casemiro közeli fejesével ismét a braziloknál volt az előny.

Carlo Ancelotti tízet is cserélt a szünetben, az átalakított csapat pedig egy tízperces időszakban háromszor is betalált Panama ellen: az 53. percben Rayan ívelt az üresen maradt kapuba, a 60. percben Lucas Paquetá lövése változtatott irányít José Cordobán, és került a bal sarokba, majd újabb három perccel később Igor Thiago értékesítette a saját maga által kiharcolt tizenegyest.

A 81. percben Lucas Paquetá remek kiugratása után Danilo szerezte a hatodikat, Carlos Harvey a 84. percben egy remek lövéssel kozmetikázott az eredményen. Neymar nem lépett pályára a dél-amerikaiaknál, akik vasárnap Egyiptom ellen zárják a vb-felkészülést, majd a világbajnokságon Marokkóval csapnak össze először.

Brazília–Panama 6–2 (Vinícius Junior 2., Casemiro 39., Rayan 53., Lucas Paquetá 60., Igor Thiago 63. – 11-esből, Danilo 81., ill. Matheus Cunha 14. – öngól, C. Harvey 84.)