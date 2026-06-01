Heti program: pályán a magyar labdarúgó-válogatott, döntő a férfi kézi NB I-ben

JÚNIUS 1., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

15.55: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója, Telki

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.30: Törökország–Észak-Macedónia (Tv: Arena4)

19.00: Norvégia–Svédország (Tv: Spíler1)

20.45: Ausztria–Tunézia (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.00: Bulgária–Montenegró

18.00: Szlovákia–Málta (Tv: Spíler2)

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, ÉSZTORSZÁG

B-CSOPORT

13.30: Dánia–Olaszország (Tv: M4 Sport)

FUTSAL

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

20.00: Nyíregyháza–Újpest (Tv: M4 Sport)

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: DEAC–Veszprém

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Kedd, 0.30: Washington Nationals–Miami Marlins (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

NŐI GIRO D'ITALIA

13.45: 3. szakasz (Bibione–Buja, 156 km)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1082 (Tv: Sport2)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, 3. forduló; női egyes, nyolcaddöntő, páros, 3. forduló; vegyes páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

JÚNIUS 2., KEDD

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

1.00: Kolumbia–Costa Rica

3.00: Kanada–Üzbegisztán

18.00: Horvátország–Belgium (Tv: Spíler2)

19.00: Grúzia–Románia (Tv: Spíler1)

19.00: Marokkó–Madagaszkár

20.45: Wales–Ghána (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ

NŐK, B-CSOPORT

1. FORDULÓ

17.05: Magyarország–Spanyolország

2. FORDULÓ

18.55: Magyarország–Egyesült Államok

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1083 (Tv: Sport2)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, negyeddöntő, női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő, vegyes páros, 3. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

JÚNIUS 3., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

20.00: Albánia–Izrael (Tv: Match4)

20.00: Kongói DK–Dánia

20.45: Hollandia–Algéria (Tv: Spíler1)

20.45: Lengyelország–Nigéria (Tv: Arena4)

20.45: Luxemburg–Olaszország

Csütörtök, 2.45: Panama–Dominikai Köztársaság

Csütörtök, 3.00: Dél-Korea–Salvador

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Tampa Bay Rays–Detroit Tigers (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI BUNDESLIGA

20.00: Magdeburg–Gummersbach (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1084 (Tv: Sport2)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, negyeddöntő, női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő, vegyes páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

ALSÓHÁZ

20.00: ELTE BEAC–DVSE-Master Good

JÚNIUS 4., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

14.00: Szlovénia–Ciprus (Tv: Arena4)

18.00: Észak-Írország–Guinea

19.00: Svédország–Görögország (Tv: Match4)

21.00: Spanyolország–Irak

21.10: Franciaország–Elefántcsontpart (Tv: Spíler1)

Péntek, 2.00: Csehország–Guatemala

Péntek, 4.00: Mexikó–Szerbia

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Róma

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Philadelphia Phillies–San Diego Padres (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

19.00: Újpest FC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza (Sterbinszky Amália Sportcsarnok)

KÉZILABDA

FÉRFI BUNDESLIGA

20.00: Melsungen–Füchse Berlin (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ

NŐK, B-CSOPORT

3. FORDULÓ

18.55: Magyarország–Ausztrália

4. FORDULÓ

20.45: Magyarország–Mongólia

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1085 (Tv: Sport2)

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi páros, elődöntő, női egyes, elődöntő, vegyes páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

JÚNIUS 5., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

19.00: Oroszország–Burkina Faso

19.45: Magyarország–Finnország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Szombat, 0.15: Paraguay–Nicaragua

Szombat, 1.00: Puerto Rico–Szaúd-Arábia

Szombat, 1.30: Kanada–Írország

Szombat, 2.00: Haiti–Peru

NŐI VB-SELEJTEZŐ

C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

5. FORDULÓ

16.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Sumqayit

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

19.00: Nordic Darts Masters, Koppenhága (Tv: Sport2)

FORMULA–1

MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FUTSAL

FÉRFI NB I

A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Debreceni EAC

KAJAK-KENU

Vadvízi világkupa, Dunaremete

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)

17.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

3x3-as világbajnokság, Varsó

MOTORSPORT

MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR

9.00: Moto3, Moto2 és MotoGP szabadedzések (Tv: Arena4)

RÖGBI

FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG

10.00: 1. forduló, Makarska

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK, KECSKEMÉT

17.30: Magyarország–Csehország

NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. TORNA, VILA DO CONDE

22.00: Portugália–Magyarország

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, elődöntő, női páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ

18.45: UVSE–Metalcom Szentes

19.00: PannErgy-Miskolci VLC–Kaposvári VK

JÚNIUS 6., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

19.45: Portugália–Chile

19.45: Románia–Wales

20.00: Albánia–Luxemburg

20.30: Egyesült Államok–Németország

21.00: Ausztrália–Svájc

21.00: Panama–Bosznia-Hercegovina

22.00: Anglia–Új-Zéland

22.00: Bolívia–Skócia

22.00: Katar–Salvador

22.00: Zöld-foki-szigetek–Bermuda

Vasárnap, 0.00: Brazília–Egyiptom

Vasárnap, 0.00: Venezuela–Törökország

Vasárnap, 2.00: Argentína–Honduras

Vasárnap, 2.00: Curacao–Aruba

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring (Diósförgepatony)

CSELGÁNCS

10.30: országos bajnokság, Budaörs (Városi Sportcsarnok)

DARTS

19.00: Nordic Darts Masters, Koppenhága (Tv: Sport2)

FORMULA–1

MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU

Vadvízi világkupa, Dunaremete

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)

ELŐDÖNTŐ

15.00: Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EURÓPAI IFJÚSÁGI LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST

ELŐDÖNTŐ

9.00: Ferencvárosi TC–DVSC Kézilabda Akadémia, BUD Aréna (Tv: Sport1)

11.30: CSM Bucuresti (román)–Győri ETO KC, BUD Aréna (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3x3-as világbajnokság, Varsó

WNBA, ALAPSZAKASZ

21.00: Las Vegas Aces–Golden State Valkyries (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR

8.40: Moto3, Moto2 és MotoGP szabadedzések (Tv: Arena4)

10.50: MotoGP időmérő edzés (Tv: Arena4)

12.45: Moto3 időmérő edzés (Tv: Arena4)

13.40: Moto2 időmérő edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP sprintfutam (Tv: Arena4)

RÖGBI

FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG

10.00: 1. forduló, Makarska

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK

17.30: Norvégia–Csehország

NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. TORNA, VILA DO CONDE

18.00: Magyarország–Észak-Macedónia

SPORTFAVÁGÁS

Stihl Timbersports World Trophy sportfavágó verseny, Városligeti-tó

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi páros, döntő, női egyes, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TRIATLON

Szupersprint országos bajnokság, Ikrény–férfi és női verseny

JÚNIUS 7., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

18.30: Dánia–Ukrajna

19.00: Koszovó–Andorra

20.45: Horvátország–Szlovénia

21.00: Görögország–Olaszország

21.00: Marokkó–Norvégia

22.00: Ecuador–Guatemala

Hétfő, 1.00: Kolumbia–Jordánia

NB II

OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Monor SE–Gyirmót FC Győr

17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Nagykanizsa

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Stockholm

AUTÓSPORT

Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring (Diósförgepatony)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Atlanta Braves–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

10.00: országos csapatbajnokság, Budaörs (Városi Sportcsarnok)

FORMULA–1

MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)

15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: döntő (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EURÓPAI IFJÚSÁGI LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST

9.00: a 3. helyért, BUD Aréna (Tv: Sport1)

11.30: döntő, MVM Dome (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

3x3-as világbajnokság, Varsó

MOTORSPORT

MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖGBI

FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG

10.00: 1. forduló, Makarska

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK

17.00: Magyarország–Norvégia

SZABADIDŐSPORT

9.00: 31. Aldi női futógála, Városliget

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi egyes, döntő, női páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TRIATLON

Szupersprint országos bajnokság, Ikrény, vegyes váltók