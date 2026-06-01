Heti program: pályán a magyar labdarúgó-válogatott, döntő a férfi kézi NB I-ben
JÚNIUS 1., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
15.55: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója, Telki
VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.30: Törökország–Észak-Macedónia (Tv: Arena4)
19.00: Norvégia–Svédország (Tv: Spíler1)
20.45: Ausztria–Tunézia (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.00: Bulgária–Montenegró
18.00: Szlovákia–Málta (Tv: Spíler2)
U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, ÉSZTORSZÁG
B-CSOPORT
13.30: Dánia–Olaszország (Tv: M4 Sport)
FUTSAL
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Nyíregyháza–Újpest (Tv: M4 Sport)
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: DEAC–Veszprém
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Washington Nationals–Miami Marlins (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
NŐI GIRO D'ITALIA
13.45: 3. szakasz (Bibione–Buja, 156 km)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1082 (Tv: Sport2)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, 3. forduló; női egyes, nyolcaddöntő, páros, 3. forduló; vegyes páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
JÚNIUS 2., KEDD
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
1.00: Kolumbia–Costa Rica
3.00: Kanada–Üzbegisztán
18.00: Horvátország–Belgium (Tv: Spíler2)
19.00: Grúzia–Románia (Tv: Spíler1)
19.00: Marokkó–Madagaszkár
20.45: Wales–Ghána (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
NŐK, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
17.05: Magyarország–Spanyolország
2. FORDULÓ
18.55: Magyarország–Egyesült Államok
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1083 (Tv: Sport2)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, negyeddöntő, női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő, vegyes páros, 3. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
JÚNIUS 3., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
20.00: Albánia–Izrael (Tv: Match4)
20.00: Kongói DK–Dánia
20.45: Hollandia–Algéria (Tv: Spíler1)
20.45: Lengyelország–Nigéria (Tv: Arena4)
20.45: Luxemburg–Olaszország
Csütörtök, 2.45: Panama–Dominikai Köztársaság
Csütörtök, 3.00: Dél-Korea–Salvador
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Tampa Bay Rays–Detroit Tigers (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI BUNDESLIGA
20.00: Magdeburg–Gummersbach (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1084 (Tv: Sport2)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, negyeddöntő, női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő, vegyes páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ
20.00: ELTE BEAC–DVSE-Master Good
JÚNIUS 4., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
14.00: Szlovénia–Ciprus (Tv: Arena4)
18.00: Észak-Írország–Guinea
19.00: Svédország–Görögország (Tv: Match4)
21.00: Spanyolország–Irak
21.10: Franciaország–Elefántcsontpart (Tv: Spíler1)
Péntek, 2.00: Csehország–Guatemala
Péntek, 4.00: Mexikó–Szerbia
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Róma
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Philadelphia Phillies–San Diego Padres (Tv: Sport2)
FUTSAL
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
19.00: Újpest FC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza (Sterbinszky Amália Sportcsarnok)
KÉZILABDA
FÉRFI BUNDESLIGA
20.00: Melsungen–Füchse Berlin (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
NŐK, B-CSOPORT
3. FORDULÓ
18.55: Magyarország–Ausztrália
4. FORDULÓ
20.45: Magyarország–Mongólia
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1085 (Tv: Sport2)
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi páros, elődöntő, női egyes, elődöntő, vegyes páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
JÚNIUS 5., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
19.00: Oroszország–Burkina Faso
19.45: Magyarország–Finnország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szombat, 0.15: Paraguay–Nicaragua
Szombat, 1.00: Puerto Rico–Szaúd-Arábia
Szombat, 1.30: Kanada–Írország
Szombat, 2.00: Haiti–Peru
NŐI VB-SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
5. FORDULÓ
16.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Sumqayit
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
19.00: Nordic Darts Masters, Koppenhága (Tv: Sport2)
FORMULA–1
MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
FUTSAL
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Debreceni EAC
KAJAK-KENU
Vadvízi világkupa, Dunaremete
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)
17.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
3x3-as világbajnokság, Varsó
MOTORSPORT
MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR
9.00: Moto3, Moto2 és MotoGP szabadedzések (Tv: Arena4)
RÖGBI
FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG
10.00: 1. forduló, Makarska
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK, KECSKEMÉT
17.30: Magyarország–Csehország
NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, VILA DO CONDE
22.00: Portugália–Magyarország
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, elődöntő, női páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ
18.45: UVSE–Metalcom Szentes
19.00: PannErgy-Miskolci VLC–Kaposvári VK
JÚNIUS 6., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
19.45: Portugália–Chile
19.45: Románia–Wales
20.00: Albánia–Luxemburg
20.30: Egyesült Államok–Németország
21.00: Ausztrália–Svájc
21.00: Panama–Bosznia-Hercegovina
22.00: Anglia–Új-Zéland
22.00: Bolívia–Skócia
22.00: Katar–Salvador
22.00: Zöld-foki-szigetek–Bermuda
Vasárnap, 0.00: Brazília–Egyiptom
Vasárnap, 0.00: Venezuela–Törökország
Vasárnap, 2.00: Argentína–Honduras
Vasárnap, 2.00: Curacao–Aruba
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring (Diósförgepatony)
CSELGÁNCS
10.30: országos bajnokság, Budaörs (Városi Sportcsarnok)
DARTS
19.00: Nordic Darts Masters, Koppenhága (Tv: Sport2)
FORMULA–1
MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KAJAK-KENU
Vadvízi világkupa, Dunaremete
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
ELŐDÖNTŐ
15.00: Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPAI IFJÚSÁGI LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST
ELŐDÖNTŐ
9.00: Ferencvárosi TC–DVSC Kézilabda Akadémia, BUD Aréna (Tv: Sport1)
11.30: CSM Bucuresti (román)–Győri ETO KC, BUD Aréna (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3x3-as világbajnokság, Varsó
WNBA, ALAPSZAKASZ
21.00: Las Vegas Aces–Golden State Valkyries (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR
8.40: Moto3, Moto2 és MotoGP szabadedzések (Tv: Arena4)
10.50: MotoGP időmérő edzés (Tv: Arena4)
12.45: Moto3 időmérő edzés (Tv: Arena4)
13.40: Moto2 időmérő edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP sprintfutam (Tv: Arena4)
RÖGBI
FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG
10.00: 1. forduló, Makarska
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK
17.30: Norvégia–Csehország
NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, VILA DO CONDE
18.00: Magyarország–Észak-Macedónia
SPORTFAVÁGÁS
Stihl Timbersports World Trophy sportfavágó verseny, Városligeti-tó
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi páros, döntő, női egyes, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
TRIATLON
Szupersprint országos bajnokság, Ikrény–férfi és női verseny
JÚNIUS 7., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.30: Dánia–Ukrajna
19.00: Koszovó–Andorra
20.45: Horvátország–Szlovénia
21.00: Görögország–Olaszország
21.00: Marokkó–Norvégia
22.00: Ecuador–Guatemala
Hétfő, 1.00: Kolumbia–Jordánia
NB II
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Monor SE–Gyirmót FC Győr
17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Nagykanizsa
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Stockholm
AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring (Diósförgepatony)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Atlanta Braves–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
10.00: országos csapatbajnokság, Budaörs (Városi Sportcsarnok)
FORMULA–1
MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: döntő (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPAI IFJÚSÁGI LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST
9.00: a 3. helyért, BUD Aréna (Tv: Sport1)
11.30: döntő, MVM Dome (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
3x3-as világbajnokság, Varsó
MOTORSPORT
MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖGBI
FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG
10.00: 1. forduló, Makarska
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK
17.00: Magyarország–Norvégia
SZABADIDŐSPORT
9.00: 31. Aldi női futógála, Városliget
TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, döntő, női páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)
TRIATLON
Szupersprint országos bajnokság, Ikrény, vegyes váltók