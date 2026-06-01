Nemzeti Sportrádió

Heti program: pályán a magyar labdarúgó-válogatott, döntő a férfi kézi NB I-ben

D. Á.D. Á.
2026.06.01. 07:47
null
Címkék
sportműsor program heti program
Pénteken a magyar labdarúgó-válogatott Finnországot fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. A héten kiderül, hogy a Veszprém vagy a Szeged nyeri-e meg a férfi kézilabda NB I-et. Jön a MotoGP Magyar Nagydíja, az F1-es pilóták Monte-Carlóban versenyeznek.

 JÚNIUS 1., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
15.55: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója, Telki

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.30: Törökország–Észak-Macedónia (Tv: Arena4)
19.00: Norvégia–Svédország (Tv: Spíler1)
20.45: Ausztria–Tunézia (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.00: Bulgária–Montenegró
18.00: Szlovákia–Málta (Tv: Spíler2)

U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, ÉSZTORSZÁG
B-CSOPORT
13.30: Dánia–Olaszország (Tv: M4 Sport)

FUTSAL
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
20.00: Nyíregyháza–Újpest (Tv: M4 Sport)
A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: DEAC–Veszprém

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Kedd, 0.30: Washington Nationals–Miami Marlins (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
NŐI GIRO D'ITALIA
13.45: 3. szakasz (Bibione–Buja, 156 km)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1082 (Tv: Sport2)

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, nyolcaddöntő, páros, 3. forduló; női egyes, nyolcaddöntő, páros, 3. forduló; vegyes páros, negyeddöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

 JÚNIUS 2., KEDD 

 FUTBALLPROGRAM 

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
  1.00: Kolumbia–Costa Rica
  3.00: Kanada–Üzbegisztán
18.00: Horvátország–Belgium (Tv: Spíler2)
19.00: Grúzia–Románia (Tv: Spíler1)
19.00: Marokkó–Madagaszkár
20.45: Wales–Ghána (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA
3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
NŐK, B-CSOPORT
1. FORDULÓ
17.05: Magyarország–Spanyolország 
2. FORDULÓ
18.55: Magyarország–Egyesült Államok 

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1083 (Tv: Sport2)

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, negyeddöntő, női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő, vegyes páros, 3. forduló (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

 JÚNIUS 3., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
20.00: Albánia–Izrael (Tv: Match4)
20.00: Kongói DK–Dánia
20.45: Hollandia–Algéria (Tv: Spíler1)
20.45: Lengyelország–Nigéria (Tv: Arena4)
20.45: Luxemburg–Olaszország
Csütörtök, 2.45: Panama–Dominikai Köztársaság
Csütörtök, 3.00: Dél-Korea–Salvador

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Tampa Bay Rays–Detroit Tigers (Tv: Sport2)

KÉZILABDA
FÉRFI BUNDESLIGA
20.00: Magdeburg–Gummersbach (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1084 (Tv: Sport2)

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, negyeddöntő, női egyes, negyeddöntő, páros, negyeddöntő, vegyes páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
ALSÓHÁZ
20.00: ELTE BEAC–DVSE-Master Good 

 JÚNIUS 4., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
14.00: Szlovénia–Ciprus (Tv: Arena4)
18.00: Észak-Írország–Guinea
19.00: Svédország–Görögország (Tv: Match4)
21.00: Spanyolország–Irak
21.10: Franciaország–Elefántcsontpart (Tv: Spíler1)
Péntek, 2.00: Csehország–Guatemala
Péntek, 4.00: Mexikó–Szerbia

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Róma

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Philadelphia Phillies–San Diego Padres (Tv: Sport2)

FUTSAL
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
19.00: Újpest FC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza (Sterbinszky Amália Sportcsarnok) 

KÉZILABDA
FÉRFI BUNDESLIGA
20.00: Melsungen–Füchse Berlin (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
3X3-AS VILÁGBAJNOKSÁG, VARSÓ
NŐK, B-CSOPORT
3. FORDULÓ
18.55: Magyarország–Ausztrália 
4. FORDULÓ
20.45: Magyarország–Mongólia 

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1085 (Tv: Sport2)

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi páros, elődöntő, női egyes, elődöntő, vegyes páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

 JÚNIUS 5., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
19.00: Oroszország–Burkina Faso
19.45: Magyarország–Finnország, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Szombat, 0.15: Paraguay–Nicaragua
Szombat, 1.00: Puerto Rico–Szaúd-Arábia
Szombat, 1.30: Kanada–Írország
Szombat, 2.00: Haiti–Peru

NŐI VB-SELEJTEZŐ
C-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT
5. FORDULÓ
16.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Sumqayit 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

DARTS
19.00: Nordic Darts Masters, Koppenhága (Tv: Sport2)

FORMULA–1
MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO 
13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FUTSAL
FÉRFI NB I
A 3. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
18.30: Vehir.hu Futsal Veszprém–Debreceni EAC 

KAJAK-KENU
Vadvízi világkupa, Dunaremete

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)
17.00: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA
3x3-as világbajnokság, Varsó

MOTORSPORT
MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR
9.00: Moto3, Moto2 és MotoGP szabadedzések (Tv: Arena4)

RÖGBI
FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG
10.00: 1. forduló, Makarska 

RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK, KECSKEMÉT
17.30: Magyarország–Csehország 
NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, VILA DO CONDE
22.00: Portugália–Magyarország 

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, elődöntő, női páros, elődöntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ
18.45: UVSE–Metalcom Szentes
19.00: PannErgy-Miskolci VLC–Kaposvári VK 

 JÚNIUS 6., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
19.45: Portugália–Chile
19.45: Románia–Wales
20.00: Albánia–Luxemburg
20.30: Egyesült Államok–Németország
21.00: Ausztrália–Svájc
21.00: Panama–Bosznia-Hercegovina
22.00: Anglia–Új-Zéland
22.00: Bolívia–Skócia
22.00: Katar–Salvador
22.00: Zöld-foki-szigetek–Bermuda
Vasárnap, 0.00: Brazília–Egyiptom
Vasárnap, 0.00: Venezuela–Törökország
Vasárnap, 2.00: Argentína–Honduras
Vasárnap, 2.00: Curacao–Aruba

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring (Diósförgepatony)

CSELGÁNCS
10.30: országos bajnokság, Budaörs (Városi Sportcsarnok) 

DARTS
19.00: Nordic Darts Masters, Koppenhága (Tv: Sport2)

FORMULA–1
MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO
12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KAJAK-KENU
Vadvízi világkupa, Dunaremete

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
ELŐDÖNTŐ
15.00: Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPAI IFJÚSÁGI LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST
ELŐDÖNTŐ
 9.00: Ferencvárosi TC–DVSC Kézilabda Akadémia, BUD Aréna (Tv: Sport1)
11.30: CSM Bucuresti (román)–Győri ETO KC, BUD Aréna (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
3x3-as világbajnokság, Varsó
WNBA, ALAPSZAKASZ
21.00: Las Vegas Aces–Golden State Valkyries (Tv: Sport1)

MOTORSPORT
MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR
  8.40: Moto3, Moto2 és MotoGP szabadedzések (Tv: Arena4)
10.50: MotoGP időmérő edzés (Tv: Arena4)
12.45: Moto3 időmérő edzés (Tv: Arena4)
13.40: Moto2 időmérő edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP sprintfutam (Tv: Arena4)

RÖGBI
FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG
10.00: 1. forduló, Makarska 

RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK
17.30: Norvégia–Csehország 
NŐI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, VILA DO CONDE
18.00: Magyarország–Észak-Macedónia 

SPORTFAVÁGÁS
Stihl Timbersports World Trophy sportfavágó verseny, Városligeti-tó

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi páros, döntő, női egyes, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TRIATLON
Szupersprint országos bajnokság, Ikrény–férfi és női verseny

 JÚNIUS 7., VASÁRNAP 

 FUTBALLPROGRAM 

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.30: Dánia–Ukrajna
19.00: Koszovó–Andorra
20.45: Horvátország–Szlovénia
21.00: Görögország–Olaszország
21.00: Marokkó–Norvégia
22.00: Ecuador–Guatemala
Hétfő, 1.00: Kolumbia–Jordánia

NB II
OSZTÁLYOZÓ, VISSZAVÁGÓ
17.00: Monor SE–Gyirmót FC Győr 
17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Nagykanizsa 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Stockholm

AUTÓSPORT
Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, Slovakiaring (Diósförgepatony)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Atlanta Braves–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS
10.00: országos csapatbajnokság, Budaörs (Városi Sportcsarnok) 

FORMULA–1
MONACÓI NAGYDÍJ, MONTE-CARLO 
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST (MVM DOME)
15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: döntő (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPAI IFJÚSÁGI LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST
 9.00: a 3. helyért, BUD Aréna (Tv: Sport1)
11.30: döntő, MVM Dome (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
3x3-as világbajnokság, Varsó

MOTORSPORT
MOTOGP MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖGBI
FÉRFI ÉS NŐI TROPHY EURÓPA-BAJNOKSÁG
10.00: 1. forduló, Makarska

RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ
1. TORNA, MESSZI ISTVÁN SPORTCSARNOK
17.00: Magyarország–Norvégia 

SZABADIDŐSPORT
9.00: 31. Aldi női futógála, Városliget 

TENISZ
ROLAND GARROS, PÁRIZS
11.00: férfi egyes, döntő, női páros, döntő (Tv: Eurosport1, Eurosport2)

TRIATLON
Szupersprint országos bajnokság, Ikrény, vegyes váltók

 

sportműsor program heti program
Legfrissebb hírek

Hétfői sportműsor: folytatódik a döntő a férfi futsal NB I-ben

Minden más foci
10 órája

Vasárnapi sportműsor: visszavágót játszik a Tatabánya a férfi kézi Ek döntőjében, világbajnokot avatnak a hoki-vb-n

Minden más foci
Tegnap, 0:10

Szombati sportműsor: PSG–Arsenal Bajnokok Ligája-döntő a Puskás Arénában

Minden más foci
2026.05.29. 23:50

Pénteki sportműsor: kezdődik a Veszprém–Szeged döntő a férfi kézilabda NB I-ben

Minden más foci
2026.05.29. 00:15

Csütörtöki sportműsor: negyeddöntő a jégkorong-vb-n, Giro, Roland Garros

Birkózás
2026.05.27. 23:46

Szerdai sportműsor: Kl-döntő Lipcsében; mindent eldöntő Olaj–Falco meccs a kosárfináléban

Minden más foci
2026.05.27. 00:03

Keddi sportműsor: a lettek ellen zárjuk a férfi jégkorong-vb-t

Minden más foci
2026.05.25. 23:35

Heti program: BL-döntő a Puskás Arénában, hoki-vb és férfi kézi NB I-es finálé

Bajnokok Ligája
2026.05.25. 10:54
Ezek is érdekelhetik