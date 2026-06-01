Platinakategóriás hazai versennyel pótolná a Magyar Dartsszövetség a kieső World Masterst

Vasárnap megtartotta a Magyar Dartsszövetség (MDSZ) a 2026. évi közgyűlését a budapesti Magyar Sport Házában. Az éves beszámolóval kapcsolatban Balázs Gábor, a sportági szervezet elnöke elmondta, a csapatbajnokságok létszáma növekedett, az elmúlt ősszel megrendezett World Darts Festivalon (benne a World Mastersszel, a világbajnoki selejtezővel és az egyéb kísérőversenyekkel) a 2025-ös lakeside-i világbajnoki kvóták 28 százalékának sorsa Magyarországon dőlt el – az ifjúsági open kategóriában két magyar játékos, Sepsi Ádám és Szabó Benedek harcolta ki a vb-részvételt. Ugyan elmondása szerint az MDSZ jelenlegi anyagi helyzetében nem tudta itthon tartani az elmúlt két év után a World Masterst – a Dartsvilágszövetség (WDF) márciusban úgy döntött, hogy három évre Las Vegasba viszi el a sportág egyik legrégebb óta megrendezett, legnagyobb hagyománnyal rendelkező versenyét –, a szervezet célként tűzte ki, hogy a kieső, platina besorolású nemzetközi viadal helyett egy másikat rendezzen meg ebben az évben ugyanebben a kategóriában. Hangsúlyozta a szintén World Darts Festival kereteiben megrendezett paradarts-világbajnokság sikeres megrendezését, kiemelve Koller Sándor bronzérmét a kerekesszékesek között, valamint kitért az U23-as szakágra, amelyet a WDF tavaly indított el nemzetközi szinten, és amelynek az MDSZ kiemelt támogatója volt.

A felügyelő bizottság vezetőjeként Sárdy György ismertette, hogy a szövetség szervezeti működése a vizsgált szempontok mentén stabilizálódott az elmúlt évben, a hazai dartsélet aktivitása erősnek mondható, és miközben a 2024-es év végén 3.5 millió forintos veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni, ez a szám az elmúlt esztendő végén 849 ezer forintos nyereséget mutatott. A beszámolók elkészítésével kapcsolatban az időgazdálkodás terén kritikát fogalmazott meg, de kiemelte, hogy a javaslatoknak megfelelően csak olyan versenyrészvételt támogatott a szövetség, amelyre megfelelő forrás volt, és nem sodorta veszélybe a szervezet költségvetését. A szövetség mérlegfőösszege 36 millió 374 ezer forint.

A pénzügyi beszámolót illetően Balázs Gábor elmondta, hogy nem olimpiai és nem Világjátékok-sportágként nehézséget jelent a hozzáférés az állami támogatáshoz, mindenesetre különböző összegekre benyújtották az igényt többek között sportágfejlesztésre, valamint a már említett platinaverseny megrendezésére. A sportágfejlesztéssel kapcsolatban Harsányi Enikő elnökségi tag kiemelte, hogy az MDSZ pályázik a Digidarts folytatására – bár az újraindulásának ideje még nem pontosan ismert. A Digidarts egy Erasmus+ sportprojekt, amely eredetileg 2024-ben indult, két évig tartott, és öt ország vett benne részt a mieinkkel együtt, ennek célja volt, hogy az alapvetően férfiak uralta sportágban az alulreprezentáltak bázisát növelje, és több lehetőséget adjon a nőknek, az ifjúságiaknak és a paradartsosoknak a versenyzésre.