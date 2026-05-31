Muslera az ötödik vb-jére utazhat, Valverde a sztár Bielsa uruguayi keretében

2026.05.31. 17:01
A vártnál egy nappal korábban hirdette ki világbajnoki keretét Marcelo Bielsa, az uruguayi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Noha Luis Suárez (miután 2024 szeptemberében visszavonult a válogatottságtól) május elején közölte, hogy készen áll a visszatérésre, az „El Loco” (őrült) becenéven ismert Bielsa nem nevezte a keretbe a Liverpool, a Barcelona és az Atlético Madrid egykori, az Inter Miami jelenlegi csatárát. A hiányzók közül még érdemes megemlíteni Nahitan Nándezt, aki (dacára annak, hogy rendszeresen kezdett a selejtezők során) nem került be az argentin tréner keretébe. 

A „La Celeste” nagy öregje Fernando Muslera, aki 39 évesen (a vb során tölti be a 40-et – a szerk.) az ötödik világbajnokságára készülhet. A pályafutása zömét a Galatasarayban töltő, jelenleg az argentin Estudiantesben védő Muslera 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban is kirobbanthatatlan volt az uruguayi kezdőből, de Katarban már a kispadra szorult Sergio Rochet mögött. 

AZ URUGUAYI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Fernando Muslera (Estudiantes – Argentína), Sergio Rochet (Internacional –Brazília), Santiago Mele (Monterrey – Mexikó)
Védők: José María Giménez (Atlético Madrid – Spanyolország), Matías Vina (River Plate – Argentína), Mathías Olivera (Napoli – Olaszország), Guillermo Varela (Flamengo – Brazília), Ronald Araújo (Barcelona – Spanyolország), Sebastián Cáceres (Club América – Mexikó), Joaquín Piquerez (Palmeiras – Brazília), Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers – Anglia)
Középpályások: Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur – Anglia), Federico Valverde (Real Madrid – Spanyolország), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo – Brazília), Facundo Pellistri (Panathinaikosz – Görögország), Manuel Ugarte (Manchester United – Anglia), Nicolás de la Cruz (Flamengo – Brazília), Brian Rodríguez (Club América – Mexikó), Maximiliano Araújo (Sporting CP – Portugália), Agustín Canobbio (Fluminense – Brazília), Emiliano Martínez (Palmeiras – Brazília), Rodrigo Zalazar (Braga – Portugália), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake – Egyesült Államok)
Támadók: Darwin Núnez (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Federico Vinas (Real Oviedo – Spanyolország), Rodrigo Aguirre (Tigres – Mexikó)
Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)

Június 15., hétfő, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Zöld-foki-szigetekX–X
Június 16., kedd, 0.00
Miami, Miami Stadion		Szaúd-Arábia–UruguayX–X
Június 21., vasárnap, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Spanyolország–Szaúd-ArábiaX–X
Június 22., hétfő, 0.00
Miami, Miami Stadion		Uruguay–Zöld-foki-szigetekX–X
Június 27., szombat, 2.00
Houston, Houston Stadion		Zöld-foki-szigetek–Szaúd-ArábiaX–X
Június 27., szombat, 2.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Uruguay–SpanyolországX–X
a h-csoport menetrendje

