Bódis Tamás megdöntötte a 100 kilométeres futás magyar csúcsát

2026.06.01. 11:05
Bódis Tamás 27 éves csúcsot döntött meg Lengyelországban (Fotó: facebook.com/tamas.bodis.35)
ultrafutás atlétika Bódis Tamás
Bódis Tamás új magyar csúcsot ért el a Lengyelországban rendezett 100 kilométeres ultrafutóversenyen.

A hazai szövetség honlapja szerint 6:20:04 óra alatt teljesítette a távot, ezzel több mint 11 perccel javította meg Bogár János 1999 óta fennállt 6:31:35 órás rekordját.

Az egészen kiemelkedő, 3:48 perces kilométereket átlagoló ultrafutó nem csupán országos csúcsot javított, hanem egyúttal meg is nyerte a pabianicei UltraPark Weekend elnevezésű versenyt, több mint 19 perccel megelőzve a második helyezettet.

A MASZ honlapja emlékeztetett rá, hogy a 37 éves sportoló alig egy hónapja az Ultrabalatonon győzött pályacsúccsal, előtte pedig a Kassa-Miskolc versenyen érte el az esemény történetének legjobb eredményét.

 

 

