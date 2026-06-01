Bódis Tamás megdöntötte a 100 kilométeres futás magyar csúcsát

Bódis Tamás új magyar csúcsot ért el a Lengyelországban rendezett 100 kilométeres ultrafutóversenyen.
A hazai szövetség honlapja szerint 6:20:04 óra alatt teljesítette a távot, ezzel több mint 11 perccel javította meg Bogár János 1999 óta fennállt 6:31:35 órás rekordját.
Az egészen kiemelkedő, 3:48 perces kilométereket átlagoló ultrafutó nem csupán országos csúcsot javított, hanem egyúttal meg is nyerte a pabianicei UltraPark Weekend elnevezésű versenyt, több mint 19 perccel megelőzve a második helyezettet.
A MASZ honlapja emlékeztetett rá, hogy a 37 éves sportoló alig egy hónapja az Ultrabalatonon győzött pályacsúccsal, előtte pedig a Kassa-Miskolc versenyen érte el az esemény történetének legjobb eredményét.
