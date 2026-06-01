Megvan a mexikói keret, Ochoa ott lesz a hatodik vb-jén

Guillermo Ochoa első mexikói játékosként lesz ott hat világbajnokságon. A 40 éves kapus az utóbbi időben a válogatottban kevés lehetőséget kap, de Javier Aguirre szövetségi kapitány számít a tapasztalatára.

Az AEL kapusa eddig 153-szor viselte a válogatott mezét, 2005 decemberében éppen a Magyarország ellen 2–0-ra megnyert felkészülési mérkőzésen mutatkozott be. Ott volt a 2006-os, a 2010-es, a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es vb-n is.

A 17 éves Gilberto Mora lesz a mexikói válogatott vb-történetének legfiatalabb kerettagja, de Aguirre keretében helyet kaptak honosított játékosok is, mint a Spanyolországban született Alvaro Fidalgo, vagy a kolumbiai származású Julián Quinones. Obed Vargas és Brian Gutiérrez utánpótlás-válogatottként még az Egyesült Államokat is képviselték, de felnőttként Mexikót választották.

A MEXIKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Guillermo Ochoa (AEL – Ciprus), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Védők: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Jorge Sánchez (PAOK – Görögország), Johan Vásquez (Genoa – Olaszország), Israel Reyes (América), Mateo Chávez (AZ – Hollandia)

Középpályások: Edson Álvarez (Fenerbahce – Törökország), Orbelín Pineda (AEK Athén – Görögország), Roberto Alvarado (Guadalajara), Luis Romo (Guadalajara), Luis Chávez (Dinamo Moszkva – Oroszország), Érik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético Madrid – Spanyolország), Álvaro Fidalgo (Real Betis – Spanyolország)

Támadók: Raúl Jiménez (Fulham – Anglia), Alexis Vega (Toluca), Santiago Giménez (AC Milan – Olaszország), César Huerta (Anderlecht – Belgium), Julián Quinones (Al-Kvadszia – Szaúd-Arábia), Guillermo Martínez (UNAM), Armando González (Guadalajara)

Szövetségi kapitány: Javier Aguirre

Keretet hirdetett Sebastián Beccacece, az ecuadori labdarúgó-válogatott kapitánya is. A 26 fős névsorban természetesen megtalálható Willian Pacho, aki szombaton Budapesten nyert Bajnokok Ligáját a Paris Saint-Germainnel, valamint a Chelsea kiválósága, Moises Caicedo is.

AZ ECUADORI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Hernán Galíndez (Huracán – Argentína), Moisés Ramírez (Kifiszia – Görögország), Gonzalo Valle (LDU Quito)

Védők: Félix Torres (Internacional – Brazília), Piero Hincapié (Arsenal – Anglia), Joel Ordónez (FC Bruges – Belgium), Willian Pacho (Paris Saint-Germain – Franciaország), Pervis Estupinán (AC Milan – Olaszország), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro – Brazília), Jackson Porozo (Tijuana – Mexikó)

Középpályások: Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland – Dánia), John Yeboah (Venezia – Olaszország), Kendry Páez (River Plate – Argentína), Alan Minda (Atlético Mineiro – Brazília), Pedro Vite (UNAM – Mexikó), Gonzalo Plata (Flamengo – Brazília), Alan Franco (Atlético Mineiro – Brazília), Moisés Caicedo (Chelsea – Anglia), Yaimar Medina (Genk – Belgium)

Támadók: Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise – Belgium), Enner Valencia (Pachuca – Mexikó), Anthony Valencia (Antwerp – Belgium), Jordy Caicedo (Huracán – Argentína), Nilson Angulo (Sunderland – Anglia), Jeremy Arévalo (VfB Stuttgart – Németország)

Szövetségi kapitány: Sebastián Beccacece (argentin)