ICEHL: a következő szezonban is Timo Saarikoski irányítja az FTC-t

Az FTC-Telekom jégkorongcsapata hétfőn rövid videóban adta hírül, hogy a 2026–2027-es idényben is Timo Saarikoski felel a gárda szakmai munkájáért. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöld-fehérek élére, vezetésével a gárda története első ICEHL-idényében csak az alapszakasz utolsó fordulójában, a Hydro Fehérvár AV19 otthonában elszenvedett hosszabbításos vereséggel maradt le arról, hogy a hazai riválisa helyett ott legyen a rájátszásselejtezőben.

A játékosként világbajnoki ezüstérmes, a finn jégkorong Hírességek Csarnokába beválasztott Saarikoski edzőként dolgozott már a hazáján kívül Franciaországban, Szlovákiában, a Ferencvároshoz pedig a német másodosztályú EHC Freiburgtól érkezett.