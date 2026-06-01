ICEHL: a következő szezonban is Timo Saarikoski irányítja az FTC-t

A következő szezonban is a finn Timo Saarikoski irányítja az osztrák jégkorongligában szereplő FTC-Telekom csapatát.
Az FTC-Telekom jégkorongcsapata hétfőn rövid videóban adta hírül, hogy a 2026–2027-es idényben is Timo Saarikoski felel a gárda szakmai munkájáért. Az 56 éves tréner tavaly augusztusban került a zöld-fehérek élére, vezetésével a gárda története első ICEHL-idényében csak az alapszakasz utolsó fordulójában, a Hydro Fehérvár AV19 otthonában elszenvedett hosszabbításos vereséggel maradt le arról, hogy a hazai riválisa helyett ott legyen a rájátszásselejtezőben.
A játékosként világbajnoki ezüstérmes, a finn jégkorong Hírességek Csarnokába beválasztott Saarikoski edzőként dolgozott már a hazáján kívül Franciaországban, Szlovákiában, a Ferencvároshoz pedig a német másodosztályú EHC Freiburgtól érkezett.
