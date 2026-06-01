Karate ob: nyolcszázan indultak, Hárspataki Gábor bajnokként búcsúzott

A sportági szakszövetség hétfői beszámolójában kiemelte, hogy Mészáros János elnök ezen az ob-n búcsúztatta el a versenyzői pályafutását befejező olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes Hárspataki Gábort, aki a 84 kg-os súlycsoport megnyerésével zárta le karrierjét.

A férfiaknál küzdelemben a korosztályos Eb-érmekkel rendelkező és néhány hete a frankfurti Eb-n a felnőttválogatottban is bemutatkozó Tóth ikrek közül Zsombor a 67, Máté pedig a 75 kilogrammosok kategóriájában diadalmaskodott. A nehézsúlyúaknál a korábbi Európa-bajnok György Dániel győzött.

A nőknél Hárspataki Gábor párja, Hárspataki Aicha nyert a 61 kilogrammosok kategóriájában, az elmúlt évek legeredményesebb magyar női karatésának számító Fleischer Dóra pedig plusz 68 kilóban szerzett elsőséget.

Csapatban formagyakorlatban az UTE, küzdelemben pedig a BVSC-Zugló karatésaihoz kerültek az aranyak.

KARATE ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

Győztesek

Kata (formagyakorlat)

Férfiak: Bárdos Ádám (MTK)

Csapat: UTE

Nők: Fábián Csenge (MTK)

Csapat: UTE

Kumite (küzdelem)

Férfiak

60 kg: Nagy Máté (Szarvas)

67 kg: Tóth Zsombor (BVSC-Zugló)

75 kg: Tóth Máté (BVSC-Zugló)

84 kg: Hárspataki Gábor (MTK)

+84 kg: György Dániel (Szarvas)

Csapat: BVSC-Zugló

Nők

50 kg: Gáspár Laura (MTK)

55 kg: Szodorai Bianka (Gastroyal)

61 kg: Hárspataki Aicha (MTK)

68 kg: Bogdán Panna (UTE)

+68 kg: Fleischer Dóra (BVSC-Zugló)

Csapat: BVSC-Zugló