Karate ob: nyolcszázan indultak, Hárspataki Gábor bajnokként búcsúzott

2026.06.01. 11:34
Hárspataki Gábor (Fotó: Nemzeti Sport)
országos bajnokság karate Hárspataki Gábor
Hatvanhárom klub képviseletében nyolcszázan indultak a karatésok hétvégi országos bajnokságán, amelynek az UTE Megyeri úti Jégcsarnoka adott otthont.

A sportági szakszövetség hétfői beszámolójában kiemelte, hogy Mészáros János elnök ezen az ob-n búcsúztatta el a versenyzői pályafutását befejező olimpiai bronzérmes és világbajnoki ezüstérmes Hárspataki Gábort, aki a 84 kg-os súlycsoport megnyerésével zárta le karrierjét.

A férfiaknál küzdelemben a korosztályos Eb-érmekkel rendelkező és néhány hete a frankfurti Eb-n a felnőttválogatottban is bemutatkozó Tóth ikrek közül Zsombor a 67, Máté pedig a 75 kilogrammosok kategóriájában diadalmaskodott. A nehézsúlyúaknál a korábbi Európa-bajnok György Dániel győzött.

A nőknél Hárspataki Gábor párja, Hárspataki Aicha nyert a 61 kilogrammosok kategóriájában, az elmúlt évek legeredményesebb magyar női karatésának számító Fleischer Dóra pedig plusz 68 kilóban szerzett elsőséget.

Csapatban formagyakorlatban az UTE, küzdelemben pedig a BVSC-Zugló karatésaihoz kerültek az aranyak.

KARATE ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Győztesek
Kata (formagyakorlat)
Férfiak: Bárdos Ádám (MTK)
Csapat: UTE
Nők: Fábián Csenge (MTK)
Csapat: UTE

Kumite (küzdelem)
Férfiak
60 kg: Nagy Máté (Szarvas)
67 kg: Tóth Zsombor (BVSC-Zugló)
75 kg: Tóth Máté (BVSC-Zugló)
84 kg: Hárspataki Gábor (MTK)
+84 kg: György Dániel (Szarvas)
Csapat: BVSC-Zugló
Nők
50 kg: Gáspár Laura (MTK)
55 kg: Szodorai Bianka (Gastroyal)
61 kg: Hárspataki Aicha (MTK)
68 kg: Bogdán Panna (UTE)
+68 kg: Fleischer Dóra (BVSC-Zugló)
Csapat: BVSC-Zugló

 

