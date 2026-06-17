Statisztikák: Lionel Messi történelmi triplája a 200. válogatott meccsén

Lionel Messi a 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, és e tekintetben már az előző világbajnokság döntője óta egyeduralkodó volt a vonatkozó örökranglistán. Pillanatnyilag – legalábbis szerdán hajnalban – az argentin az egyetlen, aki hat különböző világbajnokságon is szerepelt, szerda este aztán Cristiano Ronaldo utolérheti e tekintetben, ha pályára lép a Kongói DK ellen Portugália színeiben.

A találkozó ötödik percében még csak lesről volt eredményes Messi, aztán a 17. percben már érvényes gólt szerzett – 20 évvel első világbajnoki góljának évfordulóján.

Algéria ellen a 60. percben az argentin klasszis megszerezte a második gólját a mérkőzésen, amivel egy újabb rekordot bezsebelt: ő a legidősebb, aki egy világbajnoki meccsen – legalább – két gólt szerzett. A csúcsot eddig a felejthetetlen gólöröméről ismert kameruni Roger Milla tartotta, aki 38 évesen, 1 hónaposan és két napos duplázott a '90-es vb-n Kolumbia ellen. Messi az algériaiak ellen szerdán 38 éves, 11 hónapos és 23 napos – egy hét múlva lesz 39 éves.

Lionel Messi bő negyedórával a vége előtt belőtte a harmadik gólját is, amivel ő az első, aki mesterhármast szerzett a 200. válogatott mérkőzésén, egyben a legidősebb triplázó a vb-ken. Éppen a 228 válogatott meccsnél járó Cristiano Ronaldót előzte meg ezen a téren, aki a 2018-as vb-n a spanyolok ellen szerzett mesterhármast, 33 éves, négy hónapos és 7 napos korában. CR egyébként a bicentenáriumán egy gólt szerzett, a 202 válogatott fellépésig jutott kuvaiti Bader al-Mutava pedig nem talált be az ünnepi mérkőzésén. Több legalább kétszázszoros válogatott labdarúgó nincs.

Messi legutóbbi öt világbajnoki meccsén legalábbis impresszív a mérlege: 8 gól, két gólpassz.

Lionel Messi's last five World Cup games:



⚽️ vs Australia

⚽️🅰️ vs Netherlands

⚽️🅰️ vs Croatia

⚽️⚽️ vs France (🏆)

⚽️⚽️⚽️ vs Algeria



Inevitable. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LtieXDtfjj — Squawka (@Squawka) June 17, 2026

Messi lett a vb-történelem legidősebb triplázója, másrészt beérte a világbajnoki örök góllövőlista élén 16 góllal álló Miroslav Klosét. Harmadrészt, először szerzett világbajnokságon mesterhármast, a válogatottban ez volt a 11. alkalom, amikor triplázott – kiemelkedik az Észtország elleni 2022 júniusában 5–0-ra megnyert mérkőzés, amikor az Albiceleste mind az öt gólját ő szerezte.

A VILÁGBAJNOKSÁG TÖRTÉNETÉNEK LEGEREDMÉNYESEBB JÁTÉKOSAI:

1. Lionel Messi (Argentína) – 16 gól

1. Miroslav Klose (Németország) – 16 gól

3. Ronaldo (Brazília) – 15 gól

4. Kylian Mbappé (Franciaország) – 14 gól

4. Gerd Müller (Németország) – 14 gól

Algéria első alkalommal zárt úgy világbajnoki mérkőzést, hogy a statisztikák szerint nem volt kaput eltaláló lövése. Ráadásul az afrikaiak 2010 és 2014 után sorozatban harmadik alkalommal is elvesztették az első vb-meccsüket.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

J-CSOPORT

ARGENTÍNA–ALGÉRIA 3–0 (1–0)

Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045 (Tv: M4 Sport). Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)

ARGENTÍNA: Emiliano Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi (Paz, 80.), Almada (N. González, 55.), Lautaro Martínez (J. Álvarez, 55.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Maza (Zerruki, 82.), Bentaleb (Bulbina, 81.) – Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)