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Vizes Eb: brit és görög sikerek szombaton Párizsban

2026.08.01. 21:49
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Maisie Bond és Lois Toulson (Fotó: Getty Images)
Címkék
műúszás szinkrontoronyugrás vizes Európa-bajnokság
Két brit és egy görög aranyérem született a párizsi vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján: a britek a műúszók vegyes páros szabadprogramjában és a női szinkrontoronyugrásban, míg a görögök a műúszók női páros szabadprogramjában diadalmaskodtak.

Az Isabelle Thorpe és Ranjuo Tomblin alkotta brit páros nyerte a szinkronúszók vegyes páros szabadprogramját.

A szinkronúszók női páros szabadprogramjában az Anna Maria Alexandri, Eirini Marina Alexandri görög kettős diadalmaskodott.

A női szinkrontoronyugrás döntőjében a Maisie Bond és Lois Toulson alkotta brit páros szerezte meg az aranyérmet.

ÚSZÁS 
Vizes Európa-bajnokság, Párizs, döntők
Műúszás, vegyes páros, szabadprogram
1. Ranjuo Tomblin, Isabelle Thorpe (Nagy-Britannia) 258.2383 pont
2. Dennis González Boneu, Iris Tió Casas (Spanyolország) 257.9733
3. Filippo Pelati, Lucrezia Ruggiero (Olaszország) 255.1641
Műúszás, női páros, szabadprogram
1. Anna Maria Alexandri, Eirini Marina Alexandri (Görögország) 316.3315 pont
2. Lilou Llusi Valette, Iris Tió Casas (Spanyolország) 315.6442
3. Majja Dorosko, Alekszandra Smidt (Oroszország, semleges színekben) 310.4407
Műugrás, női szinkrontoronyugrás
1. Maisie Bond, Lois Toulson (Nagy-Britannia) 300.06 pont
2. Pauline Alexandra Pfeif, Elena Wassen (Németország) 298.20
3. Kszenija Bajlo, Szofija Visztavkina (Ukrajna) 286.20

 

műúszás szinkrontoronyugrás vizes Európa-bajnokság
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