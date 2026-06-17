Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi mesterhármassal érte be Miroslav Klosét: holtversenyben ő a vb-történet legeredményesebb játékosa

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.17. 04:50
Lionel Messi. Kell ennél többet írni? (Fotó: Getty Images)
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Elfogytak a jelzők az argentinok jövő héten 39 esztendős, nyolcszoros aranylabdás legendájára: az Algéria elleni győzelem során (3–0) Lionel Messi mesterhármassal érte be Miroslav Klosét: holtversenyben ő a vb-történet legeredményesebb játékosa.

 

A VILÁGBAJNOKSÁG TÖRTÉNETÉNEK LEGEREDMÉNYESEBB JÁTÉKOSAI:
1. Lionel Messi (Argentína) – 16 gól
1. Miroslav Klose (Németország) – 16 gól
3. Ronaldo (Brazília) – 15 gól
4. Kylian Mbappé (Franciaország) – 14 gól 
4. Gerd Müller (Németország) – 14 gól

Lionel Messi Algéria ellen a 200. válogatott mérkőzésén azonnal rekorder lett azzal, hogy elsőként lépett pályára hat világbajnokságon, majd karrierje sorám először lőtt vb-mesterhármast, amivel 16 gólosként beérte Miroslav Klosét, mint a vb-történet legeredményesebb játékosa.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–ALGÉRIA 3–0 (1–0) 
Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)
ARGENTÍNA: Emiliano Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi (Paz, 80.), Almada (N. González, 55.), Lautaro Martínez (J. Álvarez, 55.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Molina, Otamendi, Senesi, Tagliafico, Barco, Lo Celso, Palacios, Paredes, J. Álvarez, N. González, José Manuel López, Paz, G. Simeone.
ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Maza (Zerruki, 82.), Bentaleb (Bulbina, 81.) – Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)
A kispadon: Benbot, Masztil (kapusok), Abada, Belaid, Sergi, Hadzsam, Tugai, Auar, Titraui, Zerruki, Amura, Benbuali, Bulbina, Gedzsemisz, Mahrez.
Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)

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