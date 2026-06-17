Lionel Messi mesterhármassal érte be Miroslav Klosét: holtversenyben ő a vb-történet legeredményesebb játékosa

A VILÁGBAJNOKSÁG TÖRTÉNETÉNEK LEGEREDMÉNYESEBB JÁTÉKOSAI:

1. Lionel Messi (Argentína) – 16 gól

1. Miroslav Klose (Németország) – 16 gól

3. Ronaldo (Brazília) – 15 gól

4. Kylian Mbappé (Franciaország) – 14 gól

4. Gerd Müller (Németország) – 14 gól

Lionel Messi Algéria ellen a 200. válogatott mérkőzésén azonnal rekorder lett azzal, hogy elsőként lépett pályára hat világbajnokságon, majd karrierje sorám először lőtt vb-mesterhármast, amivel 16 gólosként beérte Miroslav Klosét, mint a vb-történet legeredményesebb játékosa.

LIONEL MESSI HAT TRICK.



LIONEL MESSI HAT TRICK.



LIONEL MESSI HAT TRICK.



HIS FIRST CAREER WORLD CUP HAT TRICK.



🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hykz9HT2Ug — B/R Football (@brfootball) June 17, 2026

Most World Cup goals:



16 — Leo Messi

16 — Miroslav Klose



🐐 pic.twitter.com/jNjbrWykUR — StatMuse FC (@statmusefc) June 17, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

J-CSOPORT

ARGENTÍNA–ALGÉRIA 3–0 (1–0)

Kansas City, Kansas City Stadion, 69 045. Vezette: Szymon Marciniak (lengyel)

ARGENTÍNA: Emiliano Martínez – Montiel (Molina, a szünetben), Romero (Otamendi, 80.), Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi (Paz, 80.), Almada (N. González, 55.), Lautaro Martínez (J. Álvarez, 55.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Molina, Otamendi, Senesi, Tagliafico, Barco, Lo Celso, Palacios, Paredes, J. Álvarez, N. González, José Manuel López, Paz, G. Simeone.

ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui (Auar, 64.), Maza (Zerruki, 82.), Bentaleb (Bulbina, 81.) – Mussza (Mahrez, 64.), Guiri (Amura, 64.), Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

A kispadon: Benbot, Masztil (kapusok), Abada, Belaid, Sergi, Hadzsam, Tugai, Auar, Titraui, Zerruki, Amura, Benbuali, Bulbina, Gedzsemisz, Mahrez.

Gólszerző: Messi (17., 60., 76.)

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