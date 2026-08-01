Gyász: meghalt a világhírű hegymászó, lavina sodorta el a Broad Peaken

A tragédia csütörtökön történt, a halálát szombaton jelentették be hivatalosan.

Nirmal Purdzsát, aki Nimsdai néven is ismert, és társait a világ 12. legmagasabb hegyén 6600 méter körüli magasságban érte a lavina a kettes és a hármas tábor között. Két mentőhelikopter és gyalogos mentőcsapatok is útnak indultak a bajba jutottakért, ám senkit sem sikerült élve lehozniuk.

További áldozatok: Nadira al-Harti (ománi), Pur Bahadur Gurung (nepáli), Mallory Geis (amerikai), Sohail Sakhi (pakisztáni), Vang Csung (kínai), Kili Pemba Serpa (nepáli), Nima Rindzsi Serpa (nepáli), Navang Tindu Serpa (nepáli), Gyalu Serpa (nepáli)

Purdzsa egyike azoknak, akik mind a 14, nyolcezer méternél magasabb hegyet megmászták, ráadásul ezt hat hónap és hat nap alatt tette meg 2019-ben. A rekordot csak 2023-ban döntötték meg. Purdzsa volt az első hegymászó, aki 48 órán belül feljutott a Mount Everestre, a Lhotséra és a Makalura.

A szakértők szerint Nirmal Purdzsa minden idők egyik legjobb hegymászója volt.