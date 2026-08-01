Portugál válogatott csapattársat kapott Tóth Alex – hivatalos

A 22 éves védő átigazolási díja bónuszokkal együtt elérheti a 25.7 millió fontot.

António Silva 2022-ben robbant be a Benfica első csapatába, azóta meghatározó játékossá vált a lisszaboni együttesnél, amellyel a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a klubvilágbajnokságon is szerepelt. A portugál válogatottban eddig húsz alkalommal lépett pályára, tagja volt a 2022-es világbajnoki, valamint a 2024-es Európa-bajnoki keretnek is.

A Bournemouthnak kiemelten fontos volt egy középhátvéd szerződtetése, miután Marcos Senesi a nyáron szabadon igazolhatóként a Tottenhamhez távozott.

Silva a Bournemouth második nyári szerzeménye a spanyol-uruguayi Álvaro Rodríguez után.