Portugál válogatott csapattársat kapott Tóth Alex – hivatalos
Új, nemzetközi rutinnal rendelkező csapattárssal gazdagodott a magyar válogatott Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth: a Premier League-ben szereplő labdarúgóklub szerződtette a portugál válogatott középhátvédet, António Silvát a Benficától.
A 22 éves védő átigazolási díja bónuszokkal együtt elérheti a 25.7 millió fontot.
António Silva 2022-ben robbant be a Benfica első csapatába, azóta meghatározó játékossá vált a lisszaboni együttesnél, amellyel a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a klubvilágbajnokságon is szerepelt. A portugál válogatottban eddig húsz alkalommal lépett pályára, tagja volt a 2022-es világbajnoki, valamint a 2024-es Európa-bajnoki keretnek is.
A Bournemouthnak kiemelten fontos volt egy középhátvéd szerződtetése, miután Marcos Senesi a nyáron szabadon igazolhatóként a Tottenhamhez távozott.
Silva a Bournemouth második nyári szerzeménye a spanyol-uruguayi Álvaro Rodríguez után.
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