Nemzeti Sportrádió

Portugál válogatott csapattársat kapott Tóth Alex – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
2026.08.01. 22:02
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António Silva szinte fotómodell szerepben (Fotó: AFC Bournemouth)
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Bournemouth António Silva Benfica átigazolás Premier League
Új, nemzetközi rutinnal rendelkező csapattárssal gazdagodott a magyar válogatott Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth: a Premier League-ben szereplő labdarúgóklub szerződtette a portugál válogatott középhátvédet, António Silvát a Benficától.

A 22 éves védő átigazolási díja bónuszokkal együtt elérheti a 25.7 millió fontot.

António Silva 2022-ben robbant be a Benfica első csapatába, azóta meghatározó játékossá vált a lisszaboni együttesnél, amellyel a Bajnokok Ligájában, az Európa-ligában és a klubvilágbajnokságon is szerepelt. A portugál válogatottban eddig húsz alkalommal lépett pályára, tagja volt a 2022-es világbajnoki, valamint a 2024-es Európa-bajnoki keretnek is.

A Bournemouthnak kiemelten fontos volt egy középhátvéd szerződtetése, miután Marcos Senesi a nyáron szabadon igazolhatóként a Tottenhamhez távozott.

Silva a Bournemouth második nyári szerzeménye a spanyol-uruguayi Álvaro Rodríguez után.

 

Bournemouth António Silva Benfica átigazolás Premier League
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