Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi az első, aki hat világbajnokságon lépett pályára

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.17. 03:03
Lionel Messi jubilál (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi az első, aki hat világbajnokságon lépett pályára – elkezdődött az Argentína–Alégira magyar idő szerint szerdán hajnali 3 órakor az észak-amerikai vb első csoportfordulójában. Ez a nyolcszoros aranylabdás 200. válogatott meccse, míg a hat vb-s rekordját ma este egalizálhatja Cristiano Ronaldo 19 órától.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
J-CSOPORT
ARGENTÍNA–ALGÉRIA – élőben az NSO-n!
Kansas City, Kansas City Stadion, 3 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Szymon Marciniak (lengyel)
ARGENTÍNA: Emiliano Martínez – Montiel, Romero, Lisandro Martínez, Medina – A. Mac Allister, E. Fernández, De Paul – Messi, Almada, Lautaro Martínez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
A kispadon: Musso, Rulli (kapusok), Molina, Otamendi, Senesi, Tagliafico, Barco, Lo Celso, Palacios, Paredes, J. Álvarez, N. González, José Manuel López, Paz, G. Simeone.
ALGÉRIA: L. Zidane – Belgali, Mandi, Benszebaini, Ait-Nuri – Budaui, Maza Bentaleb – Mussza, Guiri, Saibi. Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)
A kispadon: Benbot, Masztil (kapusok), Abada, Belaid, Sergi, Hadzsam, Tugai, Auar, Titraui, Zerruki, Amura, Benbuali, Bulbina, Gedzsemisz, Mahrez.

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