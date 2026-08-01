Nemzeti Sportrádió

Kézi: Montenegró legyőzésével középdöntősek az U18-as fiúk az Eb-n

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2026.08.01. 21:36
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Címkék
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A magyar fiú ifjúsági kézilabda-válogatott bejutott a középdöntőbe a belgrádi korosztályos Európa-bajnokságon, miután a csoportkör utolsó fordulójában szombaton kilenc góllal nyert a montenegróiak ellen.

Svájc legyőzése és az Izland elleni vereség után szombat este a magyar válogatott Montenegróval találkozott a csoportkör zárásaként a szerbiai U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokságon.

Gulyás István együttese simán, 33–24-re legyőzte a délszláv riválist, s ezzel második helyen továbbjutott a középdöntőbe. 

A magyar csapat hétfőn este a portugálok ellen kezdi meg a középdöntős szakaszt.

U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokság, Szerbia
Csoportkör, harmadik forduló
Magyarország–Montenergró 33–24 (21–12)
MAGYARORSZÁG: Bai 1, Magyar, Szentner (kapusok), Ambrus 9 (1), Forgács 5 (1), Furka 1, Harnóczi, Iváncsik M. 1, Juhász-Tóth 6 (1), Kőrösi 1, Münnich 2, Rácz-Kovács 1, Tolnai 1, Tóth 1, Varga 2, Ágoston 2. Szövetségi edző: Gulyás István.

A magyar válogatott korábbi eredményei:
Július 29., szerda, 19:30 Magyarország–Svájc 33–30 (16–14)
Július 30., csütörtök, 19:30 Magyarország–Izland 28–41 (13–20)

A D-csoport végeredménye: 1. Izland 6 p, 2. Magyarország 4 p, 3. Svájc 2 p, 4. Montenegró 0 p

A csoport első két helyezettje jutott a középdöntőbe, a legjobb 12 közé.
A II. középdöntő-csoport állása: 1. Izland 2 p (+13), 2. Horvátország 2 p (+2), 3. Portugália 0 p (-2), 4. Magyarország 0 p (-13)

A csoport első két helyezettje, valamint a három középdöntőcsoport két legjobb csoportharmadikja jut a negyeddöntőbe.

A középdöntő-csoport programja:
Augusztus 3., hétfő:
Izland-Horvátország
19:30 Portugália–Magyarország
Augusztus 4., kedd:
Portugália-Izland
19:30 Magyarország–Horvátország

A középdöntőcsoportok első két helyezettje, valamint a két legjobb csoportharmadik jut a negyeddöntőbe.

A magyar válogatott Eb-kerete:
Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)
Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)
Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)
Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)
Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)
Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)
Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)

Szövetségi edző: Gulyás István
Edző: Ocsovai Zsolt
Erőnléti edző: Németh Tamás

(Kiemelt képet készítette: Lucija Begenisic/IHF/MKSZ)

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