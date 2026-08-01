Kézi: Montenegró legyőzésével középdöntősek az U18-as fiúk az Eb-n

Svájc legyőzése és az Izland elleni vereség után szombat este a magyar válogatott Montenegróval találkozott a csoportkör zárásaként a szerbiai U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokságon.

Gulyás István együttese simán, 33–24-re legyőzte a délszláv riválist, s ezzel második helyen továbbjutott a középdöntőbe.

A magyar csapat hétfőn este a portugálok ellen kezdi meg a középdöntős szakaszt.

U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokság, Szerbia

Csoportkör, harmadik forduló

Magyarország–Montenergró 33–24 (21–12)

MAGYARORSZÁG: Bai 1, Magyar, Szentner (kapusok), Ambrus 9 (1), Forgács 5 (1), Furka 1, Harnóczi, Iváncsik M. 1, Juhász-Tóth 6 (1), Kőrösi 1, Münnich 2, Rácz-Kovács 1, Tolnai 1, Tóth 1, Varga 2, Ágoston 2. Szövetségi edző: Gulyás István.



A magyar válogatott korábbi eredményei:

Július 29., szerda, 19:30 Magyarország–Svájc 33–30 (16–14)

Július 30., csütörtök, 19:30 Magyarország–Izland 28–41 (13–20) A D-csoport végeredménye: 1. Izland 6 p, 2. Magyarország 4 p, 3. Svájc 2 p, 4. Montenegró 0 p A csoport első két helyezettje jutott a középdöntőbe, a legjobb 12 közé.

A II. középdöntő-csoport állása: 1. Izland 2 p (+13), 2. Horvátország 2 p (+2), 3. Portugália 0 p (-2), 4. Magyarország 0 p (-13)



A csoport első két helyezettje, valamint a három középdöntőcsoport két legjobb csoportharmadikja jut a negyeddöntőbe. A középdöntő-csoport programja:

Augusztus 3., hétfő:

Izland-Horvátország

19:30 Portugália–Magyarország

Augusztus 4., kedd:

Portugália-Izland

19:30 Magyarország–Horvátország A középdöntőcsoportok első két helyezettje, valamint a két legjobb csoportharmadik jut a negyeddöntőbe.



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)

Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)

Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)

Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)

Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)

Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)



Szövetségi edző: Gulyás István

Edző: Ocsovai Zsolt

Erőnléti edző: Németh Tamás A középdöntőcsoportok első két helyezettje, valamint a két legjobb csoportharmadik jut a negyeddöntőbe.Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)Szövetségi edző: Gulyás IstvánEdző: Ocsovai ZsoltErőnléti edző: Németh Tamás

(Kiemelt képet készítette: Lucija Begenisic/IHF/MKSZ)