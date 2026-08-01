Evenepoel megint nyert San Sebastiánban

A nyár egyik legrangosabb egynapos versenyét rendezték meg szombaton Baszkföld festői tájain. A több mint negyvenéves múltra visszatekintő Donostia San Sebastián Klasikoán 221 kilométer várt a rangos mezőnyre. A végén az egy hete véget érő Tour de France összetettbeli második helyezettje, Remco Evenepoel és a hegyi pontversenyt megnyerő Richard Carapaz sprintelt a sikerért és a belga végül lehajrázta az ecuadorit. A kétszeres olimpiai bajnok Evenepoel 2019, 2022 és 2023 után diadalmaskodott újra, ő a hét kategorizált emelkedőt is tartalmazó spanyolországi viadal első négyszeres győztese.

„A negyedik siker volt a legnehezebb és a legtrükkösebb is – idézte a cyclingnews.com Evenepoelt, akinek a nap elején egy kulcsfontosságú pillanatban fellépő mechanikai probléma után vissza kellett sietnie a verseny elejére. – A Jaizkibel lejtmenete után defektet kaptam. Tudjuk, hogy az Erlaitz gyorsan emelkedik felfelé, ezért türelmesnek kellett lennem. Természetesen köszönöm a csapatomnak. Giulio Pellizzari nagyon jó munkát végzett az Erlaitz alján, hogy a lehető legközelebb kerüljek hozzá, Maxim Van Gils pedig türelmesen várt rám elöl, szóval csak be kellett fejeznem a társak munkáját – micsoda nap és győzelem megint!”

Olimpiai negyedik helyezettünk, a Bahrain-Victorious színeiben tekerő Valter Attila a június végi magyar bajnokság országúti mezőnyversenyét követően először mérette meg magát, pályafutása során másodszor veselkedett neki a baszk egynaposnak (tavaly az 57. lett), azonban nem ért célba – az Eurosport beszámolója szerint láz hátráltatta. Valter év végén visszavonuló spanyol csapattársa, Pello Bilbao a fő mezőnnyel együtt az ötödik helyen kerekezett be.

45. DONOSTIA SAN SEBASTIÁN KLASIKOA

San Sebastián–San Sebastián, 221.2 km: 1. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 5:23:10 óra, 2. Carapaz (ecuadori, EF Education-EasyPost) azonos idővel, 3. Tulett (brit, Team Visma-Lease a Bike) 29 mp h., …Valter Attila (Bahrain-Victorious) feladta a versenyt