Nemzeti Sportrádió

Evenepoel megint nyert San Sebastiánban

P. B.P. B.
2026.08.01. 21:37
null
Evenepoel újabb diadala (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár San Sebastián Remco Evenepoel
A sprintben nyerő belga klasszis negyedszer diadalmaskodott a rangos észak-spanyolországi országúti kerékpáros-viadalon.

A nyár egyik legrangosabb egynapos versenyét rendezték meg szombaton Baszkföld festői tájain. A több mint negyvenéves múltra visszatekintő Donostia San Sebastián Klasikoán 221 kilométer várt a rangos mezőnyre. A végén az egy hete véget érő Tour de France összetettbeli második helyezettje, Remco Evenepoel és a hegyi pontversenyt megnyerő Richard Carapaz sprintelt a sikerért és a belga végül lehajrázta az ecuadorit. A kétszeres olimpiai bajnok Evenepoel 2019, 2022 és 2023 után diadalmaskodott újra, ő a hét kategorizált emelkedőt is tartalmazó spanyolországi viadal első négyszeres győztese.

„A negyedik siker volt a legnehezebb és a legtrükkösebb is – idézte a cyclingnews.com Evenepoelt, akinek a nap elején egy kulcsfontosságú pillanatban fellépő mechanikai probléma után vissza kellett sietnie a verseny elejére. – A Jaizkibel lejtmenete után defektet kaptam. Tudjuk, hogy az Erlaitz gyorsan emelkedik felfelé, ezért türelmesnek kellett lennem. Természetesen köszönöm a csapatomnak. Giulio Pellizzari nagyon jó munkát végzett az Erlaitz alján, hogy a lehető legközelebb kerüljek hozzá, Maxim Van Gils pedig türelmesen várt rám elöl, szóval csak be kellett fejeznem a társak munkáját – micsoda nap és győzelem megint!”

Olimpiai negyedik helyezettünk, a Bahrain-Victorious színeiben tekerő Valter Attila a június végi magyar bajnokság országúti mezőnyversenyét követően először mérette meg magát, pályafutása során másodszor veselkedett neki a baszk egynaposnak (tavaly az 57. lett), azonban nem ért célba – az Eurosport beszámolója szerint láz hátráltatta. Valter év végén visszavonuló spanyol csapattársa, Pello Bilbao a fő mezőnnyel együtt az ötödik helyen kerekezett be. 

45. DONOSTIA SAN SEBASTIÁN KLASIKOA
San Sebastián–San Sebastián, 221.2 km: 1. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 5:23:10 óra, 2. Carapaz (ecuadori, EF Education-EasyPost) azonos idővel, 3. Tulett (brit, Team Visma-Lease a Bike) 29 mp h., …Valter Attila (Bahrain-Victorious) feladta a versenyt

 

kerékpár San Sebastián Remco Evenepoel
Legfrissebb hírek

Szintlépésre készül a Team United Shipping

Kerékpár
2026.07.29. 19:51

Jan Ullrich szerint Tadej Pogacar a jelenkor Eddy Merckxe

Kerékpár
2026.07.28. 21:26

Lance Armstrong: Pogacar minden idők legjobbja, feltörölné velem a padlót

Kerékpár
2026.07.28. 10:13

Népsport: A fájdalomtűrés amerikai világbajnoka

Népsport
2026.07.27. 07:47

Pogacar fontolgatja, hogy rajthoz áll az idei Vueltán is – sajtóhír

Kerékpár
2026.07.26. 21:08

Őrületes izgalmak után Mathieu van der Poel nyert Párizsban

Kerékpár
2026.07.26. 20:25

Tour de France: dráma, könnyek és fordulat a királyetapon

Kerékpár
2026.07.25. 18:01

Pogacar sárgában hódította meg az Alpe d’Huezt

Kerékpár
2026.07.24. 18:21