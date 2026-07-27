Kerezsi duplázott, az MTK hazai pályán három góllal legyőzte a ZTE-t

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–ZTE FC 3–0 (1–0)

Budapest, Hidegkuti Nándor Stadion, 2762 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Kerezsi (12., 66.), Klausz (71.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Hetvenöt perc volt hátra a mérkőzés kezdetéig, amikor néhány biztonsági ember kapott egy jó adag vizet a nyakába: elindult a pálya locsolóberendezése, ők pedig éppen útban voltak... A melegben persze senki sem bánta, hogy érkezett egy kis hűsítő, a gyep sem, amely csodálatos állapotban várta a házigazda MTK Budapestet és a ZTE FC-t – a rossz átadásokat és a gyenge megoldásokat nem lehetett a játéktér minőségére fogni, annyi szent.

Hétfő este debütált a ZTE FC kispadján Filipe Celikkaya – a portugál-török szakember a nyáron távozó Nuno Campost váltotta –, aki a Chicago Fire-től érkezett Európába. A helyzetét nem könnyítette meg, hogy az előző idényben a negyedik helyen záró klubtól három alapember is búcsúzott, így a két belső védő, Akpe Victory és Várkonyi Bence, valamint a 22 éves brazil támadó, Joao Victor, aki harmincnyolc tétmérkőzésen kilenc gólt szerzett, és adott hat gólpasszt. Azért a pestieknél is akadt változás: bár a fél éve érkező Pinezits Máté maradt a kispadon, ezen az oldalon is távoztak játékosok, így például két szélső, Átrok Zalán és Molnár Ádin, valamint a középpályás Németh Hunor is. S persze nem az MTK-ról írnánk, ha nem avatna NB I-es újoncot már az első fordulóban: a 19 éves László Krisztián bal oldali szélsőként kapott esélyt a szakmai stábtól.

A főszereplő azonban Kerezsi Zalán volt: a csatár szerezte meg a vezetést a hazai csapatnak. Az más kérdés, hogy Kóbor Péter lest intett, a VAR pedig körülbelül három percig vonalazott, mire eldőlt, a korábbi kispesti csatár szabályos gólt szerzett. Az asszisztens mentségére szóljon, hogy Kovács Patrik parádés passza után Hinora Kristóf és az egerszegi Diogo Silva gyakorlatilag egy vonalban helyezkedett, valóban nehezen lehetett megállapítani, hogy leshelyzet alakult-e ki vagy sem. Ez a gól mintha felébresztette volna az addig álmosan játszó ZTE-t, láthattunk is egy nagy lehetőséget a vendégektől, de Queyrell Tchicamboud kissé kiszorított helyzetből gyenge megoldást választott, keresztbe lőtte a labdát.

Filipe Celikkaya a szünetben cserélt, mégpedig belső védőt: Diogo Silva lement, Rózsa Máté érkezett – a vendégek 19 éves bal belső védője hétfőn debütált az élvonalban. A vendégek nagyobb sebességfokozatra kapcsoltak, Csonka András akár gólt szerezhetett volna, de épp Demjén Patrik kezébe fejelte a labdát, majd Skribek Alen próbálkozott, akkor az MTK kapusa védett. Az addig is remekül futballozó Kerezsi Zalán azonban úgy gondolkodott, ideje lezárni a meccset, szép góllal csak sikerült növelnie a hazaiak előnyét – érdekesség, hogy a 23 éves támadó eddig egyszer duplázott az élvonalban, még áprilisban, s akkor is a ZTE elleni, 3–0-ra megnyert meccsen... Ezután a csereként beszálló, korábbi egerszegi csatár, Klausz Milán is betalált, pontot téve a mérkőzés végére – a meccs elején a biztonsági őrök, a végén pedig a teljes zalaegerszegi csapat kapott hideg zuhanyt... 3–0

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!