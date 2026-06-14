Nem borult a papírforma: Németország kiütötte Curacaót

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

Németország–Curacao 7–1 (3–1)

Houston, NRG Stadion. Vezette: D. Dzsajed (marokkói)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich (Anton, 83.), Tah (Rüdiger, 73.), Schlotterbeck, N. Brown (Raum 73.) – Nmecha (Goretzka, 73.), Pavlovic – Sané, Musiala (Undav, 64.), Wirtz – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

CURACAO: Room – Floranus, Gaari, Bazoer, Obispo, Fonville – Chong (Kastaneer, 83.), Comenencia, Hansen (Antonisse, a szünetben), J. Bacuna – Locadia (Margharita, 65.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

Gólszerző: Nmecha (6.), Schlotterbeck (38.), Havertz (45+5. – 11-esből, 88.), Musiala (47.), N. Brown (68.), Undav (78.) , ill. Comenencia (22.)

Az csoportmeccsek első fordulójának mérkőzésein gyakran látott „energiatakarékos” futball láttán sokan reménykedtek abban, hogy a németek nem követik az idei „hagyományt”, s már az első mérkőzésen igyekeznek megszórni ellenfelüket. A nationalelf nem arról híres, hogy három-négygólos előnyben leáll – emlékezhetünk a 2004-es világbajnokságra, ahol szintén az első körben 8–0-ra verték Szaúd-Arábiát Miroslav Kloséék, de a 2014-es elődöntőben a brazilok ellen sem kímélték az ellenfelet, és minden idők legsúlyosabb, 7–1-es verését mérték a selecaóra. Erre tökéletesen alkalmasnak mutatkozott az abszolút vb-újonc Curacao válogatottja – a szövetségi kapitányok közt korelnök Dick Advocaat legényeitől már az is bravúr volt – létszámemelés ide vagy oda–, hogy kvalifikálták magukat a tornára.

Kai Havertz duplázott (Fotó: Getty Images)

A karibiak hamar kiderült, hogy ez bizony nem a CONCACAF-zóna selejtezője: a 6. percben Lukas Nmecha ragyogó tekeréssel szerzett vezetést a négyszeres világbajnoknak. A dortmundi középpályás kisvártatva megszerezhette volna második gólját is, ám a németek hiába tartották nyomás alatt a kék mezesek kapuját, s hiába alakítottak ki helyzeteket, nem sikerült növelniük az előnyt. Az első félidő derekán aztán megtörtént a csoda: egy curacaói kontra végén a labda tizenhárom méterre a kaputól a második hullámban érkező Livano Comenencia elé került, aki ballal bevette Manuel Neuer kapuját, megszerezve országa első világbajnoki gólját.

A kapott gól után, ha lehet, még tovább növelte a nyomást Julian Nagelsmann csapata, Aleksandar Pavlovic, Nico Schlotterbeck és Leroy Sané előtt is adódott ziccer, de egyikük sem tudott élni a lehetőséggel. Közülük a Dortmund hátvédje hamar kárpótolta magát a kimaradt helyzetért – a történeti hűség kedvéért: Eloy Room védett hatalmasat –, és a 38. percben remekül berobbanva a kapuba fejelte Nathaniel Brown jobbról betekert szögletét. A szünetre pedig már kényelmes előny birtokában mehettek a németek, miután a Riechedly Bazoer rossz ütemű becsúszása miatt megítélt tizenegyest Kai Havertz értékesítette.

Egy gól, két gólpassz: Deniz Undav remek napot fogott ki (Fotó: Getty Images)

A második félidő második percében már 4–1-es német előny állt az eredményjelzőn: Jamal Musiala Joshua Kimmich passzát zseniálisan átvéve, éles szögből lőtt a kapuba. Innentől kezdve már csak a különbség volt kérdéses, amelyet a 62. percben Sané növelhetett volna, de hiába lépett ki remek ütemben védők közül, a jobb kapufa mellé lőtt. Ami neki nem sikerült, összejött Nathaniel Brownnak, a Frankfurt balbekkje nyolc perccel később tíz méterről ballal kanalazott a bal sarokba – ez volt az első gólja a válogatottban. Nem úgy Deniz Undavnak, akinek Brownhoz hasonlóan szintén összejött a gól, gólpassz kombó, sőt a 88. percben még egyszer sikeresen asszisztált Kai Havertz találatánál.

A németek neve mellé pedig feljegyezhettünk egy újabb fölényes győzelmet: bár Curacaónál csak nagyobb feladatok várnak rájuk, a bemutatkozás több volt, mint ígéretes.

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A NÉMET VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 Manuel Neuer (Bayern München), 21 Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

Védők: 3 Waldemar Anton (Borussia Dortmund), 18 Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), 6 Joshua Kimmich (Bayern München), 23 Felix Nmecha (Borussia Dortmund), 22 David Raum (RB Leipzig), 2 Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 Jonathan Tah (Bayern München), 24 Malick Thiaw (Newcastle United – Anglia)

Középpályások: 20 Nadiem Amiri (Mainz), 8 Leon Goretzka (Bayern München), 13 Pascal Gross (Brighton & Hove Albion – Anglia), 9 Jamie Leweling (VfB Stuttgart), 10 Jamal Musiala (Bayern München), 25 Assan Ouédraogo (RB Leipzig), 5 Aleksandar Pavlovic (Bayern München), 16 Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Támadók: 14 Maximilian Beier (Borussia Dortmund), 7 Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 19 Leroy Sané (Galatasaray – Törökország), 26 Deniz Undav (VfB Stuttgart), 17 Florian Wirtz (Liverpool FC – Anglia), 11 Nick Woltemade (Newcastle United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

A CURACAÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 25 Tyrick Bodak (SC Telstar – Hollandia), 26 Trevor Doornbusch (VVV Venlo – Hollandia), 1 Eloy Room (Miami FC – Egyesült Államok)

Védők: 23 Riechedly Bazoer (Konyaspor – Törökország), 20 Joshua Brenet (Kayserispor – Törökország), 4 Roshon van Eijma (RKC Waalwijk – Hollandia), 5 Sherel Floranus (PEC Zwolle – Hollandia), 24 Deveron Fonville (NEC Nijmegen – Hollandia), 3 Jurien Gaari (Abha FC – Szaúd-Arábia), 18 Armando Obispo (PSV – Hollandia), 2 Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam – Hollandia)

Középpályások: 7 Juninho Bacuna (Volendam – Hollandia), 10 Leandro Bacuna (Igdir – Törökország), 8 Livano Comenencia (FC Zürich – Svájc), 22 Kevin Felida (Den Bosch – Hollandia), 15 Ar’Jany Martha (Rotherham United – Anglia), 13 Tyrese Noslin (SC Telstar – Hollandia), 6 Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk – Hollandia)

Támadók: 11 Jeremy Antonisse (AE Kifiszia – Görögország), 21 Tahith Chong (Sheffield United – Anglia), 14 Kenji Gorre (Maccabi Haifa – Izrael), 12 Sontje Hansen (Middlesbrough – Anglia), 19 Gervane Kastaneer (Terengganu FC – Malajzia), 17 Brandley Kuwas (Volendam – Hollandia), 9 Jürgen Locadia (Miami FC – Egyesült Államok), 16 Jearl Margaritha (Beveren – Belgium)

Szövetségi kapitány: Dick Advocaat (holland)