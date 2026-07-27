Gianni Infantino gyűlöletkeltéssel vádolja a vb bírálóit

Az 56 éves Infantino kijelentette: a kritikák figyelmen kívül hagyták azt az örömöt és összetartozás-élményt, amelyet világszerte szurkolók milliói éltek át.

„Annyira elvakított benneteket a gyűlölet és a kritizálási vágy, hogy minderről lemaradtatok – fogalmazott. – Azoknak, akik tollal és papírral vagy képernyők mögül terjesztik a gyűlöletet és a hamis híreket, azt üzenem: miközben ti ott ültök, mi a FIFA-nál a frontvonalban dolgozunk, szervezünk, és megvalósítjuk a világ legjobb show-ját. Nem tapasztaltunk erőszakot vagy incidenseket, százszázalékos volt a biztonság, öröm és boldogság uralkodott.”

A vb alatt a FIFA számos kérdés miatt került bírálatok kereszttüzébe: viták övezték a társrendező Egyesült Államok vízumkorlátozásait, amelyek több ország szurkolóit és tisztségviselőit érintették, aggályok vetődtek fel a konfliktus sújtotta régióból érkező Iránnal, Haitivel és a Kongói DK-val kapcsolatban is.

Infantino levele azt követően született, hogy kritikák érték az általa vezetett szervezetet Folarin Balogun fegyelmi ügyének kezelése miatt is, a FIFA ugyanis – amerikai közbenjárásra – felfüggesztette azt az automatikus, egy mérkőzésre szóló eltiltást, amelyet a játékosra a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen kapott piros lap miatt szabtak ki.

Az Argentína és Egyiptom közötti mérkőzésen hozott bírói döntések is széles körű vitát váltottak ki. Bár Infantino nem tért ki konkrét esetekre, hangsúlyozta, hogy a torna során bírált számos játékvezetői és fegyelmi döntés mindennaposnak számít a világ különböző bajnokságaiban.

„Az esetlegesen téves piros vagy sárga lapok, illetve az egyes helyzetekben a játékosok eltiltásának mellőzéséről szóló döntések rutinszerűnek számítanak és széles körben elfogadottak a világ legnagyobb bajnokságaiban. Különös, hogy éppen azok az országok bírálják ezt, amelyek maguk is alkalmazzák ezeket a gyakorlatokat” – fogalmazott a FIFA elnöke.

Hozzátette: az Egyesült Államokkal konfliktusban álló Irán válogatottja megkapta a beutazáshoz szükséges vízumot, mert „a labdarúgás a békéről szól, nem a politikáról”.

„A súlyos egészségügyi problémákkal vagy egyéb kihívásokkal küzdő országok képviselői is beutazhattak az országba. Amikor a labdarúgás révén a világ megismerhette Haitit – egy olyan országot, ahová sokan nem tudnak vagy nem akarnak ellátogatni –, talán itt az ideje félretenni a tollakat és a billentyűzeteket, és tiszteletet tanúsítani a pályára lépő csapatok iránt” – írta Gianni Infantino.