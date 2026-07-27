Nemzeti Sportrádió

Pogacar még nem döntötte el, hogy indul-e a Vueltán

2026.07.27. 13:34
Fotó: Getty Images
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férfi kerékpár Tadej Pogacar Vuelta a Espana
Az ötödik Tour de France-győzelmét ünneplő Tadej Pogacar egyelőre nem árulta el, hogy ott lesz-e a Vuelta a Espana augusztus 22-i rajtján.

„Ott leszek-e a Vueltán néhány hét múlva? Majd meglátjuk” – mondta a 27 éves szlovén kerékpáros, miután vasárnapi diadalával olyan legendák közé emelkedett, mint az örökrangsor élén álló belga Eddy Merckx, a francia Jacques Anquetil és Bernard Hinault, valamint a spanyol Miguel Induráin.

A kétszeres világbajnok Pogacar az öt Tour-elsőség (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) mellett 2024-ben megnyerte a Giro d'Italiát is, így a háromhetes versenyek közül csak a Vuelta-diadal hiányzik a dicsőséglistájáról. A spanyol körversenyen egyszer, még 2019-ben állt rajhoz és harmadik lett.

Eddig nyolcan tudták megnyerni mindhárom Grand Tour-viadalt, Merckxen kívül ez a brit Chris Froome-nak, a spanyol Alberto Contadornak, az olasz Vincenzo Nibalinak és Felice Gimondinak, továbbá Hinault-nak és Anquetilnek, illetve a dán Jonas Vingegaard-nak sikerült.

férfi kerékpár Tadej Pogacar Vuelta a Espana
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