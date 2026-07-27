Pogacar még nem döntötte el, hogy indul-e a Vueltán

„Ott leszek-e a Vueltán néhány hét múlva? Majd meglátjuk” – mondta a 27 éves szlovén kerékpáros, miután vasárnapi diadalával olyan legendák közé emelkedett, mint az örökrangsor élén álló belga Eddy Merckx, a francia Jacques Anquetil és Bernard Hinault, valamint a spanyol Miguel Induráin.

A kétszeres világbajnok Pogacar az öt Tour-elsőség (2020, 2021, 2024, 2025, 2026) mellett 2024-ben megnyerte a Giro d'Italiát is, így a háromhetes versenyek közül csak a Vuelta-diadal hiányzik a dicsőséglistájáról. A spanyol körversenyen egyszer, még 2019-ben állt rajhoz és harmadik lett.

Eddig nyolcan tudták megnyerni mindhárom Grand Tour-viadalt, Merckxen kívül ez a brit Chris Froome-nak, a spanyol Alberto Contadornak, az olasz Vincenzo Nibalinak és Felice Gimondinak, továbbá Hinault-nak és Anquetilnek, illetve a dán Jonas Vingegaard-nak sikerült.