Vívó vb: „Ajándék minden perc, amelyet Szilágyi Áron a páston tölt” – Boczkó Gábor

Két bronzéremmel zárta az egyéni viadalokat a hongkongi vb-n a magyar vívóválogatott: Dósa Dániel férfi tőrben, Battai Sugár Katinka női kardban végzett a harmadik helyen.

Hétfőn a női tőrözők és a férfi kardozók egyéni versenyein a legmesszebbre Szilágyi Áron jutott – olimpiai bajnokunk a negyeddöntőben búcsúzott. A harmadik napról és az egyéni viadalokról Boczkó Gábor szövetségi kapitányt kérdeztük:

„A hétfő kapcsán Rabb Krisztián első körben elszenvedett veresége jelentett egy kis negatívumot, de a vívásban ilyen előfordul. Ha a három napot nézem, akkor Kiki mellett Nagy Dávid hatvannégy közötti búcsúja hozott némi keserűséget, de mindenkivel megtörténhet, hogy már az első körben kikap. Szilágyi Áron török ellenféllel kezdett, s mikor nyert, megkérdezték tőlem, milyen vívó a második ellenfele, az egyiptomi Ashed Hesham. Én meg azt feleltem, mindegy, milyen vívó, Áron az Áron. Hozta is azt az asszót, ahogyan a következőt is, majd jött egy újabb egyiptomi, egy újabb magas, kellemetlen stílusban vívó versenyző, egy tuson múlt az érem… Tavaly is nyolcban volt a vébén Áron, idén is, ez jó eredmény, hiszen nálunk a nyolcas tábla jelenti a döntőt, emellett komolyan úgy gondolom, hogy minden perc ajándék, amelyet Szilágyi Áron a páston tölt. A nagyobb baj az, hogy megint ő, pontosabban csak ő volt ott a legjobbak között, és ugyan Szatmári András kihagyta ezt a vébét, várnánk másoktól is a jó eredményt. Pásztor Flóra a tizenhat között búcsúzott: talán kicsivel lassabban, nem olyan látványosan, de Flóra egyértelműen lépked előrefelé, ahogyan a magyar női tőrvívás is, hiszen mind a négy indulónk főtáblás volt.”

Kedden a női párbajtőrözők és a férfi tőrözők csapatversenyével folytatódik a világbajnokság Hongkongban.

„Hosszú volt ez a szezon, mindenkin érzem és látom a fáradtságot, de ezt minden ország minden vívója elmondhatja magáról – folytatta a kapitány. – Jó csapatunk van, nem érheti szó a ház elejét az egyéni versenyek kapcsán sem, keddtől jöhetnek a csapatok, bízom a jó folytatásban. Szerintem képesek vagyunk rátenni még egy lapáttal az eddigi szereplésre.”

Boczkó Gábor elmondta még azt is, hogy vasárnap a tájfun miatt nézőket sem engedtek meg a verseny helyszínére, sőt, a közlekedés is leállt, lezárták például a metrókat is, ám hétfőn újra kisütött a nap, és bár továbbra is többször esik az eső, nagyjából helyreállt az élet Hongkongban.