Scaloni megindító levélben kért bocsánatot a szurkolóktól a vb-döntős vereség miatt

„Egy rendkívül intenzív hét után vagyunk, amelyben összefonódott egymással: a szomorúság és az öröm, a sírás és a mosoly, a feszültség és a nyugalom. Most végre le tudok ülni, hogy írjak néhány sort. Tudjátok, hogy nem szeretem különösebben a közösségi médiát, de talán most ez a legjobb módja annak, hogy eljuttassam hozzátok az üzenetemet” – kezdte az Instagram-bejegyzését Lionel Scaloni.

A kapitány a folytatásban elnézést kért, amiért csapatával nem tudták megvédeni világbajnoki címet: „Csak azt tudom mondani, sajnálom, hogy nem tudtunk még egy kupát szerezni nektek, és nem szerezhettünk újabb örömet, amely – ha csak néhány napra is – segíthetett volna elfeledtetni az élet nehézségeit. Ugyanakkor szeretném, ha emlékeznétek arra, hogy mit mutatott meg ez a csapat; az én harcosaim, ahogyan mindig neveztem őket, amikor a feleségemnek meséltem róluk.”

Scaloni kiemelte, hogy az igazi győzelem nem mindig kupákban mérhető. Szavai szerint az elszántság, a hit legalább olyan fontos, mint a győzelem, főleg olyan körülmények között, amikor kritikák érkeznek és sokan nem hisznek a válogatottban. Úgy fogalmazott, ha mindezeket el tudják viselni, azt nevezhetjük igazi trófeának.

„Örökké hálás leszek a stábomnak, a játékosaimnak, a szövetség minden munkatársának, azoknak is, akik csendben dolgoznak azért, hogy nekünk semmiben se legyen hiányunk. Utóirat: akinek argentin barátja van, kincset birtokol” – zárta gondolatait a szövetségi kapitány, akiről egyelőre csak azt tudni, hogy az év végéig folytatja a munkát a válogatottnál, ám utána bizonytalan a jövője, sőt inkább valószínű, hogy távozik a csapattól.