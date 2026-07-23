Megegyezett Bruno Guimaraesszel az Arsenal – sajtóhír

Bruno Guimaraes készen áll arra, hogy Newcastle United mezét az Arsenaléra cserélje – adta hírül X-oldalán az olasz transzferguru, Fabrizio Romano. A neves újságíró szerint a brazil válogatott középpályás mindenben megegyezett az őt szerződtetni kívánó „ágyúsokkal”, akik 70 millió fontot (82 millió eurót) kínálnak a 28 éves futballistáért. Romano megjegyzi: a „szarkák” alighanem visszautasítják majd az ajánlatot, de Mikel Arteta, az angol bajnoki címvédő londoniak mestere mindent megtesz majd, hogy megszerezze az általa sokra tartott játékost.

Bruno Guimaraes a múlt vasárnap befejeződött labdarúgó-világbajnokságon remekül futballozott, öt mérkőzésen négy gólpasszt is kiosztott, ám a norvégok elleni mérkőzés elején tizenegyest hibázott, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Carlo Ancelotti vezette selecao már a nyolcaddöntőben búcsúzni kényszerült.