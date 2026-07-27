Erste Liga: lassan összeáll a FEHA19 kerete

Legutóbb Schwartz Gergő, Mihalik Gergő, Keceli-Mészáros Mátyás, Molnár Zétény és Szabó Péter kötelezte el magát a fehérváriakhoz, valamennyien 20-22 évesek.

Keceli-Mészáros a 2021/22-es szezonban mutatkozott be az Erste Ligában, és a legutóbbi idényben az alapszakasz során 29 mérkőzésen öt gólt lőtt és hét gólpasszt osztott ki, míg a Corona Brasov elleni negyeddöntős párharcban négy találkozón háromszor volt eredményes, illetve egy asszisztot jegyzett.

A 21 éves Mihalik elhagyta szülővárosát, Debrecent. Ő is a 2021/22-es évadban debütált a felnőttek között, és az előző szezonban 22 alapszakasz-találkozón négy gólt lőtt és öt gólpasszt osztott ki, míg a DVTK Jegesmedvék elleni negyeddöntő során hét találkozón kétszer volt eredményes és adott egy gólpasszt.

A 20 éves Schwartz 2021-ben Finnországba ment, majd 2024-től észak-amerikai utánpótlás-bajnokságokban edződött, ahol a USPHL-ben bajnoki címet ünnepelhetett. A tavalyi divízió I/B-s vb-n aranyérmes válogatott tagja először játszhat felnőttek között.

Molnár 2023 és 2025 között a Budapest Jégkorong Akadémia HC-ban jégkorongozott, míg a legutóbbi szezonban a DEAC-nál szerepelt kölcsönjátékosként.

Szabónak a 2025/26-os kiírásban 34 meccsen öt gólpassza volt.

A FEHA19 korábban bejelentett játékosai: Magosi Bálint, Farkas László, Dóczi Zsombor, Matvej Sivrin, Pallós Zsombor, Karó Levente, Erdőhelyi István, Alapi Márton, Páterka Bence, Deák Márton, Mayer Marcell, Balasits Barnabás, Hegedüs Levente, Bajkó Botond, Hiezl Martin.