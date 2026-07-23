Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Kolumbiában meghosszabbították Néstor Lorenzo szövetségi kapitány szerződését

2026.07.23. 21:23
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Néstor Lorenzo munkájával elégedettek Kolumbiában (Fotó: Getty Images)
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A Kolumbiai Labdarúgó-szövetség (FCF) a következő világbajnoki ciklusra meghosszabbította Néstor Lorenzo szövetségi kapitány szerződését.

Meghosszabbította a szövetségi kapitány, Nestor Lorenzo szerződését a Kolumbiai Labdarúgó-szövetség. A szervezet csütörtöki közleményében a 60 éves argentin szakemberről kiemelte, hogy 2022 óta áll a válogatott élén, a 2024-es Copa Américán döntős volt, és az együttes az ő irányításával jutott ki az idei világbajnokságra, ahol három győzelem és egy döntetlen után csak a tizenegyespárbajban bukta el a Svájc elleni nyolcaddöntőt.

Az FCF emlékeztetett: Lorenzo 51 mérkőzésen küldte pályára a kolumbiai válogatottat, amely 31 győzelem mellett 12-szer játszott döntetlent és nyolc alkalommal szenvedett vereséget.

 

 

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