Vb 2026: Kolumbiában meghosszabbították Néstor Lorenzo szövetségi kapitány szerződését

Meghosszabbította a szövetségi kapitány, Nestor Lorenzo szerződését a Kolumbiai Labdarúgó-szövetség. A szervezet csütörtöki közleményében a 60 éves argentin szakemberről kiemelte, hogy 2022 óta áll a válogatott élén, a 2024-es Copa Américán döntős volt, és az együttes az ő irányításával jutott ki az idei világbajnokságra, ahol három győzelem és egy döntetlen után csak a tizenegyespárbajban bukta el a Svájc elleni nyolcaddöntőt.

Az FCF emlékeztetett: Lorenzo 51 mérkőzésen küldte pályára a kolumbiai válogatottat, amely 31 győzelem mellett 12-szer játszott döntetlent és nyolc alkalommal szenvedett vereséget.