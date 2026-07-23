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Az Ázsia Kupán még Morijaszu irányítja a japán labdarúgó-válogatottat

2026.07.23. 19:07
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Morijaszu Hadzsime a Brazília elleni vb-mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
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Morijaszu Hadzsime foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Oiva Go Ázsia-kupa Japán
Morijaszu Hadzsime irányításával folytatja a munkát a japán labdarúgó-válogatott, az ötvenhét éves szakember csak fél év múlva, az Ázsia-kupát követően adja át helyét.

A Japán Labdarúgó-szövetség csütörtökön döntött arról, hogy a távol-keleti válogatottat a világbajnokságon is dirigáló Morijaszu Hadzsime marad a posztján, és ennek kapcsán arról is határozat született, hogy a 2027-es kontinensbajnokságot követően adja át az irányítást az 54 éves Oiva Gónak, aki az elmúlt években korosztályos japán válogatottaknál dolgozott.

Morijaszu 2018 óta áll a japán nemzeti együttes élén, 108 mérkőzésen 74 győzelmet aratott, 16 döntetlen és 18 vereség mellett. Az idei vb-n csapata a csoportkörben 4–0-ra legyőzte Tunéziát, valamint döntetlent játszott Hollandiával (2–2) és Svédországgal (1–1), így az egyenes kieséses szakaszba jutott, ahol a legjobb harminckettő között 2–1-re alulmaradt Brazíliával szemben.

Az Ázsia-kupát huszonnégy gárda részvételével január 7. és február 5. között Szaúd-Arábiában rendezik meg, a torna esélyesei közé sorolt japánok a csoportkörben Katarral, Thaifölddel és Indonéziával találkoznak.

 

Morijaszu Hadzsime foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Oiva Go Ázsia-kupa Japán
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